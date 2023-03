A disfunção econômica e social da Resolução Normativa Aneel nº 1.059/2023

Ricardo Júlio Costa Oliveira. Foto: Divulgação

No dia 10 de fevereiro de 2023, consumidores que geram a própria energia foram surpreendidos com a Resolução Normativa nº 1.059/2023 da Aneel, que se propõe a "aprimorar" as regras para a conexão e faturamento de centrais de micro e minigeração distribuída de energia elétrica no Brasil. Na verdade, o ato normativo provoca um retrocesso econômico e social.

Em virtude de uma tendência mundial de sustentabilidade e utilização de novas matrizes limpas na geração de energia elétrica, ocorreu um natural aumento do número de instalações de micro e minigeração distribuída fotovoltaica, e a consequente perda (mesmo que mínima) de receita das concessionárias de energia.

Em razão disso, de forma ilegítima e tendenciosa, a agência reguladora (ANEEL), tomando partido das distribuidoras, passou a criar obstáculos para os consumidores gozarem dos benefícios instituídos pelo marco regulatório de energia solar (Lei 14.300/22). Dentro diversos outros contextos, esta breve reflexão focará na restrição dos clientes classificados como B-Optantes em usufruírem do Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE).

A nova Resolução Normativa, em seu art. 292, §3º, III, obriga as unidades consumidoras (mesmo com contratos antigos) que não estejam de acordo com as regras inovadas, a alterarem seu tipo de faturamento de B-Optante para horossazonal, forçando-os a contratar demandas de consumo e injeção (R$/kW).

Essa alteração normativa não trouxe qualquer disposição que pudesse garantir aos consumidores que já participavam do SCEE o direito a manter-se tarifado como grupo B, onerando a todos os consumidores classificados nessa situação, de forma indiscriminada, podendo ainda serem penalizados com a ilegal suspensão dos seus direitos de acesso ao SCEE. Dentre os clientes assim classificados, estão diversos complexos hoteleiros que fomentam o turismo regional e se recuperam de um período pandêmico que assolou de forma radical as receitas e resultados do setor no país.

Surpreende ainda mais a atitude da ANEEL, pois, mesmo em se tratando de relações jurídicas de trato continuado, a autarquia não só regula, mas obriga que as distribuidoras realizem essas cobranças à toque de caixa, pegando a todos de maneira desprevenida, trazendo insegurança jurídica e instabilidade financeira ao mercado, ferindo direitos adquiridos por parte dos consumidores e prejudicando, desmedidamente, a economia nacional.

Contra a Resolução Normativa nº 1.059/2023, a Associação Baiana de Energia Solar apresentou, em conjunto com a Associação Brasileira de Geração Distribuída, no dia 23 de fevereiro de 2023, Recurso Administrativo perante à ANEEL, com o objetivo de demonstrar a existência de inconsistências e ilegalidades do ato normativo, além de preservar o texto expresso da Lei 14.300/22, considerado o marco regulatório da energia fotovoltaica, para garantia da segurança jurídica de seus associados, dos integradores e da sociedade.

Ainda neste sentido, os Deputados Lafayette de Andrada (autor do projeto de Lei que resultou no marco regulatório) e José Neto, protocolaram na Câmara o projeto de decreto legislativo n. 59/2023, na tentativa de alterar a regulamentação da Aneel sobre a Lei 14.300/22 e corrigir as falhas e excessos praticados pela autarquia, restabelecendo a segurança jurídica e econômica necessárias à continuidade do desenvolvimento do setor e atração de investimentos externos para o Brasil, que é considerado um dos maiores potenciais de geração de energia limpa do mundo.

Vale destacar que o texto da Lei 14.300/22 passou por diversas rodadas de negociação com as concessionárias, os reguladores, o congresso, o mercado e sociedade civil, não podendo ser preterido por uma atitude ilegal e oportunista da autarquia e dos grandes conglomerados interessados no atraso econômico e social, para fins de majoração de seus próprios lucros, a qualquer preço. Quem paga esta conta é a sociedade, frente a controladores estrangeiros das concessionárias e distribuidoras. Gerar energia limpa foi uma conquista secular e deve ser preservada em nome do desenvolvimento sustentável do país, gerando emprego, renda e bem estar social, além de colocar o país num vetor de investimentos que atrai todo o mundo, nas diversas cadeias de produtos e serviços criados pelo setor.

*Ricardo Júlio Costa Oliveira, advogado na área societária e mercado de capitais. Sócio do escritório Costa Oliveira Advogados. Doutorando em Direito Comercial pela PUC-SP. Mestre em direito dos negócios pela U.C. Berkeley e Fgv-Sp. Especialista em wealth management pela Stanford University. L.LM e MBA em finanças pelo Insper-SP