A diversidade e inclusão PcD

Luigi Mangini.

Me perguntam como eu vejo a questão da inclusão das pessoas com deficiência. Nunca me peguei pensando nisso, justamente porque para mim é tudo tão natural.

Sempre convivi com pessoas com deficiência. Tenho duas irmãs cadeirantes, e a vida me presenteou com uma filha que também necessita de atenção especial. Agi naturalmente, sem pensar. Acho que as nossas melhores ações são assim, sem muita explicação. É como uma mãe ou pai que amam seus filhos, mas que não encontram palavras para explicar o sentimento. Mas agora que fui questionado, reflito sobre o tema e tento traduzir em palavras o meu modo de agir em relação às pessoas, e nisso se incluem as com deficiência.

Quando a gente fala "pessoas com deficiência", note que a palavra PESSOA vem antes da palavra DEFICIÊNCIA. E é assim que eu vejo. Vejo pessoas. O fato dela portar alguma deficiência é apenas uma condição e não um adjetivo. Sou cantor, vivo do meu público. Claro que tem a questão da arte em si, do prazer cantar. Porém, do ponto de vista da minha profissão, eu sou um fornecedor de serviços, de entretenimento, e o meu público é o meu consumidor. E todo o consumidor tem que ser respeitado, e deve ser facilitado o seu acesso ao produto que entrego. Assim, quando marco um show, minha equipe preocupa em levar o melhor para todos e nisso se incluem os deficientes. Tento ser inclusivo, é isso. Eu me preocupo com a segurança do meu público, se o local é confortável, se tem uma boa qualidade de som, se a data é adequada, se o preço é acessível para a maioria. São tantos detalhes. E por ver essa parte do público como consumidor, eu quero que venham até mim e recebam o melhor.

Claro, que esse público tem algumas dificuldades que buscamos amenizar. A questão dos acessos, de algum lugar privilegiado para que tenham a visão do palco, banheiros adaptados. Não há uma cultura para que o deficiente seja bem recebido, porque a maioria vê as dificuldades, porque acham que não valem a pena. Se fossem encarados como consumidor, talvez o mercado mudasse a postura. Eu vejo como pessoas e como consumidores. Por isso que visando incentivar, é que em nossos contratos temos uma cota de ingressos gratuitos para os deficientes. Precisamos criar esse hábito. E não dá para ficar esperando por ações dos governos. No mesmo passo que exigimos, e eu levanto essa bandeira, temos como sociedade que fazer a nossa parte. E não se trata de caridade. É também uma questão de mercado. Deficientes são consumidores, são trabalhadores, enfim, como eu disse, são PESSOAS. Desejos que no futuro não se necessite dar ingresso ou qualquer facilidade. Sonho e vê-los em todos os cantos da sociedade, produzindo, ganhando o seu dinheiro, gastando em diversão, vivendo uma vida como qualquer outra pessoa. Não se trata de dizer que o Luigi Mangini é bonzinho. Nada disso. Não há caridade, não há pena. Há respeito. Enquanto isso, continuaremos com as nossas ações inclusivas, torcendo para que sejam provisórias, até que se torne natural convivermos em todos os lugares, principalmente naqueles em que somos felizes, que se diverte. Resumindo, é isso, o deficiente é uma pessoa, um consumidor que merece respeito.

*Luigi Mangini, ativista PcD e cantor