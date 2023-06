A dogmática dos recursos extraordinários (1)

Alexandre Langaro. Foto: ARQUIVO PESSOAL

Nos dois livros sobre recursos extraordinários -- nos campos civil e penal[2] -- que o autor deste artigo teve a oportunidade de escrever, procurou esclarecer como advogado recursal tem de proceder, tecnicamente, para ver o seu recurso extraordinário -- gênero do qual tem como espécies, por exemplo, dentre outros, o recurso especial e o recurso extraordinário em sentido estrito -- admitido.

Sinteticamente, indica-se cinco passos para o recurso extraordinário -- em sentido largo -- ser admitido:

a) O RE tem de ser motivado, claro, objetivo e conciso;

b) O RE tem de seguir a sistemática e o roteiro da Lei 13.105/2015;

c) O RE tem de ser elaborado em tópicos bem definidos e precisos;

d) O RE tem de partir dos fatos tal como postos pelo acórdão local;

e) O RE tem de atacar, com motivação adequada, todos -- um a um -- os fundamentos constantes da decisão recorrida.

No ponto, analogicamente, por inafastável imposição sistemática -- e o sistema do ordenamento jurídico é uma ordem e não uma Torre de Babel -- invoca-se o art. 11, Lei Complementar 95/1998.

As questões a serem abordadas no RE, recurso essencialmente técnico, formal e político-constitucional, têm de estar prequestionadas; o prequestinamento -- requisito técnico recursal constitucional específico --, configura-se quando o tribunal local, federal ou estadual, emitiu entendimento expresso sobre o tema a ser articulado, pelo recorrente, no RE . É a 'causa decidida', tal e como consta na Constituição Federal, arts. 102, III, a e 105, III, a:

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:

III - julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida: [...]

Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça:

III - julgar, em recurso especial, as causas decididas, em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando a decisão recorrida: [...][3]

O autor deste artigo, contudo, entende, como diversas vezes escrito e verbalizado[4], que o hipotético 'prequestionamento' implícito revela uma insuperável -- e inexorável -- contradição nos termos; é que, se o tribunal local, federal ou estadual, como antes destacado, tem de emitir entendimento expresso sobre um determinado tema jurídico, não há qualquer possibilidade de a decisão ser proferida implicitamente. Nesse sentido, o art. 93, IX, Constituição Federal, diz que 'todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade [...]'. Então, natural, jurídica e logicamente, a necessidade de fundamentação afasta, peremptoriamente, o suposto -- e, decerto, inexistente -- 'prequestionamento implícito'. Isso porque -- insista-se -- toda e qualquer decisão 'implicitamente fundamentada' é nula, nos termos do texto constitucional.

Os tribunais superiores, assim, quando mencionam a existência do 'prequestionamento implícito', querem dizer -- e dizem --, que o tema foi debatido, no tribunal local, malgrado o número do artigo respectivo não ter sido citado expressamente, pelo colegiado, ou pelo relator, monocraticamente. Por exemplo, a corte local assentou que o prazo para contestar o pedido é de dez dias. Nesse caso, há, sim, causa decidida, porque o tribunal emitiu entendimento expresso sobre o art. 335, caput, CPC -- inobstante ter deixado de invocá-lo de maneira expressa, escrevendo o número do artigo, no corpo do voto. A violação do art. 335, caput, CPC, pode ser articulada, na hipótese citada, no recurso especial, presente o prequestionamento 'implícito'.

De qualquer maneira, para o autor deste artigo, não existe prequestionamento implícito: -- há prequestionamento, que tem de ser sempre expresso, com ou sem a citação de artigos, parágrafos, incisos, alíneas e itens.

A isso se soma, ademais -- como reforço argumentativo à tese da inexistência do mal denominado 'prequestionamento implícito'--, que, o vocábulo 'implícito' é completamente estranho ao texto constitucional; texto constitucional que, ao tratar do prequestionamento -- ou das 'causas decididas', se se preferir -- fê-lo sem o uso de adjetivos. Por certo que o intérprete não pode adicionar, no preceito constitucional, palavras nele não contidas -- e vice-versa.

Impende lembrar que os recursos de natureza extraordinária partem sempre dos fatos tal como postos e definidos pelo tribunal local. O que vale por dizer que, se a corte local, assentar que um carro é uma caneta, o recursante terá de partir desse fato, que, perante o tribunal superior, não será modificado; ou seja, o carro continuará sendo uma caneta.

9.1. A consequência jurídica decorrente desse fato pode -- sim -- ser modificada, perante os tribunais superiores, mediante recursos de natureza extraordinária; no exemplo do carro e da caneta, pode-se sustentar que, se o carro é uma caneta, ela pode, então, ser usada para escrever e não para trafegar numa rodovia. O que se veda pelas Súmulas 279/STF e 7/STJ é o seguinte, respectivamente:

Súmula 279/STF

Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.

Súmula 7/STJ

A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial.

9.2. É bom relembrar, todavia, que, tanto a revaloração da prova, como o reenquadramento jurídico dos fatos, são passíveis de serem sindicados pelos tribunais superiores. No STF:

Agravo regimental no recurso extraordinário. Deserção. Artigo 511 do Código de Processo Civil. Revaloração da prova pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. Reenquadramento jurídico dos fatos. Possibilidade. Certidão cartorária. Negativa de fé pública. Não ocorrência.

A revaloração da prova e o reenquadramento jurídico dos fatos não se confundem com o revolvimento de suporte fático-probatório, sendo plenamente franqueados aos tribunais superiores. Precedentes do Supremo Tribunal Federal.

Não viola o art. 93, inciso XIV, da CF a decisão do Superior Tribunal de Justiça que, a par do conteúdo de certidão cartorária, reconhece a deserção de recurso com base em interpretação de dispositivo do Código de Processo Civil.

Agravo regimental a que se nega provimento.[5]

Há um outro ponto importantíssimo a ser abordado: -- O CPC, ao tratar dos recursos extraordinários, disse muitíssimo menos do que deveria ter dito. Merece destaque, no ponto, que falta um inciso no art. 1.029, CPC. Isso no tocante ao pedido -- e recurso sem pedido é, decerto, recurso inepto. No CPC, analogicamente, por inafastável imposição sistemática -- e o sistema do ordenamento jurídico é uma ordem e não uma babel:

Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

I - for inepta;

§1º Considera-se inepta a petição inicial quando:

I - lhe faltar pedido ou causa de pedir.

Daí a necessidade de o intérprete acionar, no particular, o art. 1.010, IV, CPC:

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

IV - o pedido de nova decisão.[6]

Nesse sentido, o art. 1.029, CPC, tem de ser lido da seguinte forma:

Art. 1.029. O recurso extraordinário e o recurso especial, nos casos previstos na Constituição Federal, serão interpostos perante o presidente ou o vice-presidente do tribunal recorrido, em petições distintas que conterão:

I - a exposição do fato e do direito;

II - a demonstração do cabimento do recurso interposto;

III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão recorrida.

IV - o pedido de nova decisão.[7]

O Neokantista Rudolf Stammler[8] -- jusfilósofo do direito alemão, da escola neocriticista de Baden, que tendia a enfatizar a lógica e a ciência[9] --, ensinava que:

Quem aplica um artigo do Código, aplica o Código todo.

*Alexandre Langaro estudou o NY Criminal Procedure Law em Nova York; advogado criminal, recursal, parecerista e palestrante; autor de livros e artigos jurídicos; articulista da Escola Superior de Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil -- Seção São Paulo e do jornal 'O Estado de S. Paulo' -- Estadão; professor da Escola Superior de Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil -- Seccional do Rio Grande do Sul

