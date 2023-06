A, E, I, O, U

Luis Cosme Pinto. Foto: Arquivo pessoal

Começamos com elas e por elas. As primeiras letras que a vida nos apresenta são as vogais, repetidas na ordem de sempre. Ou algum de nós já ouviu as cinco fora dessa sequência? Primeiro faladas e então escritas. Só depois de certa intimidade, garantida pelo tempo, entramos no território nebuloso das consoantes.

J ou G, Z ou S, X ou CH? Se majestade é com J por que gemada é com G? Jegue e gelado; gente e jeito. Quem explica? Mesa e Reza; Acesa e Alteza, como assim? Xaréu e chapéu; xixi, xoxo, Xuxa e aí aparece chuchu? Fala sério?

Aprendi a ler numa escola em Vila Isabel, no Rio. Junto com o Português, passei a admirar o Carioquês. Gírias, trocadilhos e palavras inventadas surgem no verão pra morrer na primeira chuva do outono.

Nascem e se espalham. Do Pechincha ao Leblon, da Tijuca à Paciência. Sacolejam no trem da Central, escalam o topo do Boréu, dominam as rádios. De repente, a cidade inteira repete a novidade. E se vai pra novela, ecoa pelo Brasil.

Há alguns anos nasceu a melhor e mais inspiradora de todas, na minha opinião.

Ó Ô AUÊ AÍ, Ó!

Em vez de uma, cinco palavras. Uma frase inteira só de vogais. Com acentos variados, verbo, sujeito, complemento e o que mais quisermos.

Serve de alerta pra arrastão na praia, de comentário na arquibancada quando um time parte pro ataque; de bronca em filhos ou alunos, de aviso de congestionamento ali na frente, de samba que atravessou.

Tá tudo dito ali.

Ó Ô AUÊ AÍ, Ó!

Fácil de falar, facílima de entender.

Eu ainda nas primeiras frases e minha avó me apresentou um gênio da escrita, também um apaixonado pelo som das letras.

Escreveu assim Rubem Braga em Viúva na Praia, setembro de 1958: "Ivo viu a uva; eu vi a viúva..." O sabiá das crônicas - para muitos, o maior - descreve a mulher de luto em seu maiô preto na manhã quente de Ipanema: "O sol brilha nos cabelos e na curva de ombro da viúva...o sol brilha também em seu joelho. O sol ama a viúva. Eu vejo a viúva."

Minha avó, também viúva, explicou que viúva era dessas poucas palavras com mais vogais que consoantes. Sonora e misteriosa, como tantas viúvas.

Há ainda as palavras que abraçam as cinco vogais. Uma festa de sons. Cajueiro é um exemplo do domínio das vogais sobre as sisudas consoantes. Bequimão, cidade maranhense, é outra.

A ansiosa vida digital adotou abreviaturas em que se engolem vogais. Pq, vc, tbm, blz, são algumas.

O oposto me atrai: palavras compridas e sob o comando de uma solitária vogal. Saborosas de falar, costumam ser herança dos povos indígenas.

Maracanã. Serelepe. Iriritimirim. Surucucu.

Meu pai me ensinou a melhor de todas: Borogodó. Num caderno de caligrafia desenhou a letra redondinha como a lua cheia: "é uma vogal só, mas sem o Ó, não tem palavra nenhuma."

Com meu melhor professor, o Edgar, aprendi pra sempre o que quer dizer o tal do Ó do Borogodó.

*Luis Cosme Pinto é autor do livro de crônicas Birinaites, Catiripapos e Borogodó, da editora Kotter