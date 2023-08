A escolha de Tarcísio

Rafael Favetti. Foto: Divulgação

O estado de São Paulo representa cerca de um terço do PIB brasileiro (dados do IBGE e SEADE de 2020). Abriga quase 23% de todo o eleitorado nacional. Sua capital homônima, por si só, contribui com 10,3% do PIB do Brasil e concentra aproximadamente 30% dos votos paulistas. O peso econômico e eleitoral de São Paulo e de sua capital é incontestável.

Um dos mais significativos gestores paulistanos foi José Vicente Faria Lima, foi tido como um administrador exemplar, gestor excepcional e inigualável planejador. Deixou marcas duradouras. A título de exemplo, iniciou as obras das marginais Tietê e Pinheiros; das avenidas Radial Oeste (atual Faria Lima), Rubem Berta e Vinte e Três de Maio; ampliou vias como Consolação, Sumaré e Pacaembu; construiu viadutos, praças e investiu em iluminação pública. Lançou as bases do metrô de São Paulo. O COPAN foi concluído em sua gestão. Entregou mais de duas mil salas de aula e criou o corpo de baile do Teatro Municipal. Sua habilidade administrativa ganhou fama nacional.

Foi eleito pelo voto direto em 8 de abril de 1965. Deixou a prefeitura em 8 de abril de 1969, no auge do AI-5. Foi sucedido pelo prefeito biônico Paulo Salim Maluf, ex-diretor da Caixa Econômica Federal na capital paulista. Faria Lima não sobreviveu a um ataque cardíaco em 4 de setembro de 1969, quase um ano antes das eleições para as quais concorreria ao Bandeirantes. Faleceu no auge de sua popularidade, com índices que chegaram a ultrapassar 90%, o que lhe conferiu a alcunha de "eterno prefeito de São Paulo". Era um conservador, visto como uma superação do também conservador Jânio Quadros, político conhecido por sua personalidade emotiva, volátil e destemperada.

Existem semelhanças entre Faria Lima e Tarcísio de Freitas. Ambos são cariocas e se formaram em engenharia em escolas militares. Os dois se destacaram em seus estudos de formação e sentaram praça nas Forças Armadas. Faria Lima foi em missão militar no exterior, bem como Tarcisio.

Faria Lima foi secretário de viação e obras públicas de São Paulo do governo Jânio, quando foi considerado um dos melhores secretários daquela administração. A Secretaria de Faria Lima seria, hoje, chamada de secretaria de infraestrutura. Tarcísio foi ministro da infraestrutura, considerado um dos melhores ministros de Jair Bolsonaro.

Tarcísio foi eleito com a reputação de um gestor competente. Foi candidato em 2022 com as benções de Bolsonaro. O ex-presidente ganhou de Lula em 547 das 645 cidades paulistas, com 55,24% dos votos totais no 2º T. Tarcísio teve 55,27%. É evidente que o apoio de Bolsonaro foi condição necessária para a vitória do gestor. Porem, após assumir, Tarcísio ganhou vida própria, o que é natural. Filiado aos Republicanos, seu governo depende dos votos do PL, partido de Bolsonaro. Segundo reportagem de Gustavo Queiroz no Estadão (23/06/2023), o "grupo bolsonarista radical empareda Tarcísio na Assembleia de SP e preocupa a base governista". O MBL, atualmente, também compõe sua base. Bolsonaristas e membros do MBL disputam o mesmo eleitorado e por isso são adversários. Fazem politica mediante conteúdo estritamente emocional. Em resumo, se movem como se estivessem eternamente em palanque e buscam a lacração a fim de se manterem em evidencia. Após o apoio do governador à reforma tributaria, em linha com o pedido das industrias de São Paulo, bolsonaristas o acusaram de traidor. Os mais extremistas exigem provas de que o governador é de direita. Na verdade, querem ações emocionais, bruscas e com alta dose de improviso. Não cabe o gestor nesse modelo.

Em fevereiro, diante das consequências dos desastres causados pelas chuvas no litoral de São Paulo, Tarcísio recebeu Lula para uma visita in loco. Presidente e governador, adversários políticos, emitiram um comunicado conjunto. Tarcísio foi atacado pelos extremistas, mas saudado pela imensa maioria da população, que viu em seu gesto uma demonstração zelo com a coisa publica e afastamento das questões políticas menores.

No entanto, a maneira como anunciou o fim dos livros físicos, a intervenção na cracolândia e a tentativa de trivializar os confrontos no Guarujá são indícios de que sua reputação de gestor experiente pode estar passando por uma alteração de significado. O desenho de um possível tarcisismo é moldado na capacidade de gestão. Gestão tem forte componente analítico, racional e baseado em evidencias. Já o bolsonarismo tem outros predicados, a maioria derivada do modo apriorístico de compreender o mundo.

Seguir construindo sua marca como gestor é abrir flanco para ataques dos extremistas, o que pode enfraquecer a governabilidade na ALESP. Porém, apostar em tomar lugar de liderança primaz do bolsonarismo, ante a inelegibilidade de Bolsonaro, é escolher um modelo derrotado nas urnas em 2022. Ainda que assim não fosse, Bolsonaro construiu sua imagem durante 30 anos e nunca a alterou, isso é, não sofreu o desgaste da mudança de caracterização. O último político paulista que redefiniu sua personagem politica, de gestor para espritado, foi penalizado com índices baixos de popularidade e teve que desistir de sua candidatura à Presidência.

Conciliar as duas imagens, que seria uma saída óbvia, é de fato muito difícil. O eleitorado tende a simplificar as características dos lideres, especialmente aqueles de 1º escalão. Tarcisio está diante de uma difícil escolha sobre sua representação simbólica.

*Rafael Favetti, mestre em Ciência Politica e doutor em Direito. Sócio da Favetti Sociedade de Advogados e da Fatto Inteligência Politica. Foi secretário executivo do Ministério da Justiça