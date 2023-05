A família é um continente e precisamos reconhecer isso

Samantha Dufner. Foto: Arquivo pessoal

Neste dia 15 de maio celebramos o Dia Internacional da Família. Antes, é imperioso sopesar no contexto nacional o que existe para felicitação e alarde no caldo cultural familiar permeado por injustiças sociais. O Ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, Carlos Ayres Brito, escreveu em seu voto no julgamento conjunto das ADI 4277 e ADPF 132 que a família é um continente.

A decisão judicial proferida em 05.05.2011 foi reconhecida como patrimônio documental da humanidade na UNESCO pelo Comitê Nacional do Brasil do Programa Memória do Mundo. O acórdão quebrou o paradigma da exclusividade da família tradicional heteronormativa ao reconhecer a existência legal da união estável homoafetiva, dando luz aos pares de orientação sexual divergentes, nominados no decisório como pares de mesmo sexo.

Sem dúvidas, ao considerarmos o preconceito e discriminação em razão da sexualidade e das identidades sexuais em vários Estados internacionais da América, Europa, África e Ásia, o Brasil marcou importante avanço cultural, documental e histórico no que tange aos direitos humanos dessas minorias.

Na vanguardista decisão foi investigado o conceito constitucional de família elencado no art. 226, afirmando que o conceito é não reducionista, merecendo interpretação extensiva para inclusão de outros núcleos familiares além dos enumerados como casamento, união estável e monoparental.

Outra interpretação conduziria à exclusão de pessoas, logo, as famílias são multifacetadas, ou seja, apresentam várias conformações, modelos ou formatos a partir da origem e momento em que são constituídas para dar azo à dignidade de seus membros e assegurar a felicidade pela autodeterminação.

Retornando ao voto do então Ministro - com habilidade de fazer poesia do texto constitucional - declarou que a família é um continente e fato da cultura. Na reflexão da metáfora, o continente é formado pela junção de pessoas em vários espaços territoriais soberanos nos quais vivem povos regados por tradições, afetividade, crenças, linguagens, sotaques e culturas.

Continua após a publicidade

A ideia continental é da convivência e coexistência harmônicas entre povos e culturas, num ambiente de paz social e respeito à diversidade, assim como são os objetivos gerais da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 e das ODS números 5 e 16 da Agenda 2030 da ONU.

Não é pacífica a aceitação social da multiculturalidade ou multiculturalismo familiar no Brasil. Se família é fruto da cultura, as entidades ostentam arquétipos delineados pelos afetos voluntariamente enraizados, modos de viver, crenças filosóficas, políticas, religiosas, ou pela ausência delas, seguindo liberdades, intimidades, sexualidades, identidades e gênero dos seus membros.

Nos objetivos constitucionais tracejados pelos artigos 1, 3, 4 e 5, a família como célula matriz da sociedade deve compor a construção social efetivamente democrática, pluralista, sem preconceitos, para assegurar os direitos fundamentais de dignidade, cidadania e liberdades tanto individuais como coletivos.

Infelizmente, o Brasil exibe vergonhosos índices de violência doméstica e familiar, homofobia e transfobia que culminam em feminicídios e mortes por motivo de discriminação sexual ou gênero. Para se ter ideia, a estimativa de vida de pessoas trans é de 35 (trinta e cinco) anos, conforme dados divulgados pela Associação Nacional de Travestis e Transexuais (ANTRA).

A lei brasileira é atrasada, ainda utiliza as expressões 'homem' e 'mulher' pela ótica binária heteronormativa e não avançou na regulamentação de tipos familiares, a exemplo dos monoparentais com atenção à monoparentalidade feminina, dado o grande número de famílias chefiadas por mulheres, em especial, pretas.

As famílias Homoafetivas e Transafetivas seguem resguardadas pela decisão mencionada, pela Resolução n.175/13 do CNJ e pela ADI 4275, essa última permite a adoção do nome social de pessoas trans maiores sem necessidade de cirurgias e decisão judicial. Já as demandas de crianças, adolescentes trans, intersexos e pessoas não-binaries devem ser objeto de ações judiciais, enquanto na Alemanha e Argentina o não binarismo é direito da pessoa autodeclarado nos documentos.

Os direitos reprodutivos dessas famílias e das demais encontram obscurantismo legal na reprodução humana assistida, tais famílias são Ectogenéticas. A RA pela inseminação artificial ou FIV homóloga ou heteróloga, com ou sem a figura da barriga solidária, segue aguardando projeto de lei que tramita no Congresso Nacional sem aprovação. Na falta, aplicam-se resoluções deontológicas do Conselho Federal de Medicina e do CNJ.

Continua após a publicidade

Também, seguem invisíveis as famílias coparentais que se fundem para geração de filhos comuns pela reprodução humana, sem vínculo de conjugalidade dos pais.

A conjugalidade é um fator relevante nas famílias porque a discussão da imposição legal da monogamia faz surgir o questionamento da (im)possibilidade jurídica de famílias multiconjugais consentidas como o poliamor, e de outras potencialmente clandestinas como as famílias simultâneas ou paralelas.

Sobre a última, o STF decidiu com repercussão geral que não é possível seu reconhecimento jurídico. Em ambos os casos, poliamoristas e concubinas permanecem amando, porém, discriminados.

A reprimenda social fomenta estereótipos, preconceitos e discriminação de direitos. Na falta da lei, os conflitos de famílias não reconhecidas encontram as varas cíveis e a subtração de direitos como alimentos, regime de bens, herança, pensão por morte, etc.

Nesse Dia Internacional das Famílias, pouco há para celebrar. Dizem faltar à humanidade uma boa dose de empatia. Se Aristóteles muito nos ensinou sobre equidade e felicidade, quase nada aprendemos. Se as diferenças da personalidade e da cultura da pessoa saíram dos armários, ostentando importante percentual dos lares brasileiros, é preciso cuidar delas. Ainda bem que é direito fundamental ser diferente.

Contudo, na ausência do debate sobre a diferença, em especial nos ambientes educacionais, na lacuna de legislação e políticas públicas, crescem a intolerância e a violência. E à família heteronormativa, que sempre teve direitos assegurados, é também seu dever a tolerância, respeito e atitude antidiscriminatória perante as demais.

*Samantha Dufner é mestre em Direitos Humanos e autora do livro Famílias Multifacetadas - Direito Civil Constitucional das Famílias, publicado pela editora Revista dos Tribunais. Especialista em Direito Notarial e Registral. Advogada, consultora e parecerista com 27 anos de experiência, é coordenadora e professora na pós-graduação em Direito das Famílias e Sucessões do Proordem-GO. Professora de cursos de pós-graduação, preparatórios para concursos e exames de ordem. Membro do IBDFAM e pesquisadora na área de Biodireito, Biotecnologia e Bioética (CNPQ)