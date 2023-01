A força do Direito no direito da força

Flavio Goldberg. FOTO: ARQUIVO PESSOAL

Com o fim da Segunda Guerra Mundial os países aliados que venceram os exércitos do Eixo resolveram, em comum acordo, num ato inédito sob o ponto de vista histórico e jurídico convocaram o chamado Tribunal de Nuremberg com o objetivo de julgamento dos culpados pelos crimes e genocídio perpetrado pelo nazismo e seus cumplices, de tamanho horror a exigir uma Corte com instrumentos morais suficientes para exemplo geração através de geração.

Tratava-se de instrumento oriundo do Direito da força, conquistada nos campos de batalha para inspirar uma força de Direito, nos parâmetros da civilização.

Daí os passos seguintes com o objetivo de criar em todos os países regimes atentos aos direitos fundamentais do ser humano, consubstanciados em organismos, centralizados no conceito da Organização das Nações Unidas.

Décadas se sucederam com os movimentos impostos pelas realidades mundiais com suas características geopolíticas.

Obviamente, até pela nossa participação com a F.E.B. na Itália, o Brasil sempre correspondeu, ao seu reportório político e jurídico, a essas transformações do mundo em convulsão, bastando o exemplo do ocorrido com a queda da ditadura de Vargas, após o retorno das nossas tropas e o movimento popular de redemocratização.

Sem a demanda minuciosa de todos os processos de então para cá provocados, num salto cronológico nos encontramos, agora, contemporâneos, pela ocorrência trágica da pandemia, resultado da Covid19 e imediatamente, a violência da invasão da Ucrânia pelas tropas russas insurgência radicalizada de choques ideológicos dividindo as populações numa circunstância, igualmente, desafiadora para o frágil equilíbrio que estabelece as linhas do Direito, imposto pela Justiça e na dependência da vontade da maioria dos cidadãos e a imposição de golpes desencadeados por minorias agressiva, isto no âmbito interno das fronteiras de cada Estado e, dramaticamente, nos tecidos de interesses econômicos, de homogenia regional e conflito planetário que se entrechocam desde a destruição militar, policial, criminosa até os subterrâneos de formação e manipulação da opinião pública.

Fazer prevalecer o Direito da Razão em benefício da civilidade contra a barbárie é o compromisso da herança de nossa cultura.

*Flavio Goldberg, advogado e mestre em Direito