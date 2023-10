A gangue do mata-leão que aterroriza o centro de São Paulo!

A situação no Brás é alarmante! Os relatos de assaltos brutais cometidos pela Gangue do Mata-leão são aterrorizantes. Em plena luz do dia, a estação de trem do Brás se tornou um local perigoso. Pessoas estão sendo atacadas, roubadas e espancadas.

Essa gangue age de forma covarde, atacando suas vítimas por trás, sem chance de defesa. São abordadas sorrateiramente, no meio da multidão, sofrendo agressões brutais e roubos. Suas ações são rápidas e violentas, deixando insegurança e medo.

É fundamental tomar medidas de precaução para evitar se tornar vítima de crimes como esses. Aqui estão algumas dicas:

Mantenha-se atento ao seu entorno, mesmo em locais movimentados. O primeiro passo para evitar ser vítima é a consciência. Evite caminhar sozinho, especialmente em áreas com histórico de criminalidade. Grupos são menos propensos a serem alvos. Evite exibir objetos de valor: Reduza a tentação de assaltantes não mostrando objetos de valor, como joias, celulares caros ou dinheiro em público. Evite áreas mal iluminadas durante a noite. Iluminação adequada pode dissuadir potenciais agressores. Familiarize-se com o ambiente ao seu redor. Saiba onde estão as saídas, locais seguros e áreas de risco. Se notar comportamento suspeito ou testemunhar crimes, ligue imediatamente para as autoridades ou para o número de emergência.

É URGENTE medidas efetivas para combater essa gangue! Não podemos deixar que o medo e a impunidade dominem nossas ruas, comércios e vidas.

*Raquel Gallinati é delegada de Polícia; pós-graduada em Ciências Penais, em Direito de Polícia Judiciária e em Processo Penal; mestre em Filosofia; Diretora da Associação dos Delegados de Polícia (Adepol) do Brasil