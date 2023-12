A governança no controle como meio indutor de efetividade na gestão de recursos públicos

Tem sido recorrente a deflagração de debates sobre governança no exercício da função administrativa, o que tem induzido à falsa compreensão de que o elevado nível de percepção da corrupção constitui fator crítico exclusivamente atribuído à má gestão de recursos públicos, por parte dos entes e órgãos a quem é diretamente incumbida a concretização de políticas públicas.

Ismar Viana Foto: Arquivo pessoal

O TCU, aliás, criou um modelo de governança e gestão com o objetivo de facilitar o exercício de suas competências constitucionais, incluindo a avaliação de implementação de governança pública em organizações públicas e unidades jurisdicionados, conforme se depreende do Referencial Básico de Governança Organizacional.[1]

Tem sido igualmente recorrente a reprodução do pensamento do professor Carlos Britto, no sentido de que os “tribunais de contas não governam, mas podem impedir o desgoverno”.[2] Se, de um lado, essa afirmação reforça a importância dos Tribunais de Contas para o bom e regular funcionamento da Administração pública, de um outro, ela rememora a necessária observância da segregação entre as funções de executar e controlar, do que resulta necessário concluir que para impedir o desgoverno essas instituições devem se manter permanentemente atadas a padrões mínimos de regularidade, o que coloca em debate a sua governança.

E esse debate dever partir de um viés amplo, como via indutora comportamental de agentes controladores externos, com vistas a garantir a regular atuação da função pública de Controle Externo da Administração Pública, notadamente no exercício da competência sancionadora conferida aos Tribunais de Contas, cuja aderência à legalidade, eficácia e efetividade se encontra associada à imparcialidade dos agentes que desempenham as funções de investigação e instrução processual, de conformação legal e de atribuição judicante, no âmbito dessas instituições controladoras.

Essa abordagem da imparcialidade alcança a perspectiva subjetiva, por via da qual se busca afastar que convicções pessoais, apartadas de dados e evidências, lastreadas em voluntarismos e empirismos aleatórios possam servir de alicerce a decisões sobre casos concretos, bem como a perspectiva objetiva, que se encontra mais voltada à busca pelo proteção da confiança social na atuação do agente controlador e da instituição a que ele se encontra funcionalmente vinculado, dado que controle ilegítimo outra coisa não gera senão a percepção social de simulacro de controle.

E é na perspectiva objetiva que a governança no controle externo encontra alicerce fundante. Não há como falar em imparcialidade do controle em ambientes institucionais férteis para abusos, que não dispõem de mecanismos eficientes minimamente capazes de interditar arbítrios no exercício de competências institucionais controladoras, a abranger, sobretudo, a sancionadora e a cientificadora.

Em vista disso, quer-nos parecer que o debate sobre imparcialidade no exercício do controle externo também se encontra umbilicalmente atrelado à discussão sobre sistema processual que deve reger a processualização das competências constitucionalmente conferidas aos tribunais de contas, bem como sobre estrutura intra-organizacional, tudo com vistas a aferir se há estruturação minimamente capaz de garantir a necessária independência entre as funções de auditar/instruir processos e de julgar, conferidas a agentes públicos dotados de atribuições funcionais distintas.

Aqui, não se pretende demonstrar que o magistrado de contas seja um ator processual inerte, um mero espectador processual, como defende a processualística penal. O que se quer, esclareça-se, é demonstrar que a presidência de uma instrução processual, no âmbito do controle externo, não transforma o presidente da instrução em um construtor da prova, desfiguração típica de sistemas inquisitoriais, que, como se sabe, foi desacreditado exatamente por incidir em “um erro psicológico: acreditar que uma mesma pessoa possa exercer as distintas funções de investigar, acusar, defender e julgar.”[3]

A ele cabe a controlabilidade dessa construção probatória, rota de controle que abrange a análise de legitimidade delas, devendo reconhecer, se for o caso, a nulidade de provas construídas por agentes incompetentes ou parciais, notadamente quando se sabe que a lei de abuso de autoridade tipifica como crime “proceder à obtenção de prova, em procedimento de investigação ou fiscalização, por meio manifestamente ilícito”.

Um ponto que precisa ser internalizado é que o processo de controle externo, assim como o processo penal, é regido pelo Princípio da Necessidade. E se o processo penal é caminho para se chegar a uma pena, o processo de controle externo, com as devidas adequações, é passagem necessária para o exercício do controle de atos praticados no legítimo exercício de uma função pública. Se, no âmbito da função administrativa, a tomada de decisão foi precedida de um processo, como uma ação controladora pode prescindir da necessária observância de um devido processo legal?

Dito isso, torna-se imprescindível compreender que a missão de evitar o desgoverno impõe a observância de padrões de governança, até para que a atuação dessas instituições, de elevada envergadura constitucional, possa servir de meio de tutela da probidade na gestão de recursos públicos, possibilitando aos governantes ter acesso a decisões potencialmente indutoras de mudanças positivas, permitindo, por fim, que os governados/cidadãos sintam os efeitos proporcionados pelas ações controladoras e, assim, compreendam a razão de existir dos Tribunais de Contas do Brasil.

*Ismar Viana, doutorando em Direito Administrativo (PUC-SP). Mestre em Direito. Membro do Instituto de Direito Administrativo Sancionador Brasileiro (IDASAN), da Comissão de Direito Administrativo Sancionador da OAB nacional e da Comissão de Estudos sobre licitações do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo