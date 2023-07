A grande família de Josefa

Luis Cosme Pinto. Foto: Arquivo pessoal

De uma em uma, de um em um, igual pingo de garoa, leitoras e leitores responderam à minha pergunta: você conhece algum amigo do verde?

De repente, trocamos de lugar. Era eu a ler as histórias que eles me contavam. Histórias cada vez mais numerosas. A garoa já era chuva.

Tudo começou com Josefa, personagem central das duas últimas crônicas. Os links dos textos estão no fim da página

Josefa, a única árvore com certidão de nascimento que vi na vida, foi assaltada. Nas mangas, ainda verdes, ninguém buliu, o larápio levou foi a placa de identificação presa ao tronco, tal qual um colar.

Roberto, leitor querido, nos confortou com a história do chaveiro Marco. Um botafoguense que plantou mangueira no Leblon, no Rio.

Marco conta uma tradição. Quando o time ganha ele saboreia uma manga. Craque em trocar segredo de fechadura e fazer cópia de chave, Marco também alimenta os micos que visitam aquele trecho verde do bairro.

Do Canadá, a Wanja lembra do sítio da família, na Bahia.

- A manga era super doce e a gente se perguntava: será que vovô botou mel quando plantou a árvore?

Outra mensagem chega minutos depois, vem da Serra Gaúcha. O paulistano Luiz, que se mudou para Nova Petrópolis, deixa a manga pro passarinho, Gosta mais da sombra que do sabor da fruta.

Já o gaúcho Marcelo digita do Planalto Central. Plantou muda junto com a filha. Ao ler a crônica, sentiu saudade. Promete mandar foto.

É a vez do seu Tokunaga. O homem que conversa com as árvores garante: mangueira só não nasce onde neva. Há 70 e poucos anos, ele, garoto de calça curta, escalava tronco e galhos para saborear a manga coquinho, no quintal de casa.

Teresinha vive e trabalha perto de Josefa, a mangueira com nome de mulher aqui do bairro. Ela me escreve com sabedoria e tristeza: "como é possível alguém atacar uma árvore? A gente não vive sem elas. Já elas vivem sem a gente."

A boa notícia é que a "família Josefa", tem gerações e gerações com incontáveis primos, tias, genros e sogras.

Almir manda áudio. Ele trocou São Paulo por Santos. Muitas vezes está de frente pro mar e no lugar das ondas vê os amigos, a boa conversa e a comida saborosa do bar do Tutu, no paulistano bairro de Pinheiros.

Do outro lado da rua, um tronco forte, qual pilastra, folhas largas e bem verdes. Quantas tardes Almir e os amigos não passaram em frente à mangueira de pelo menos 30 anos e 20 metros de altura?

Seu Artur, o dono do Tutu, viu quando o tio Américo, recém chegado de Portugal, inaugurou o bar e plantou a muda. Américo fez cercadinho e não economizou em água, adubo e carinho.

Américo se foi e a mangueira é a mais bela árvore do pedaço. Houve tempos de tanta manga que Artur amarrava uma garrafa pet ao cabo de vassoura e colhia as frutas mais maduras. Doces, de se lambuzar.

A mangueira cresce dá flores, mas algo mudou. E pra pior. É o próprio Artur quem conta.

- Faz três anos que eu não pego uma fruta. As mangas sumiram.

É mais um mistério na história de Josefa e sua Grande Família.

*Luis Cosme Pinto é autor do livro de crônicas Birinaites, Catiripapos e Borogodó, da editora Kotter