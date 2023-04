A gravação da audiência como instrumento de defesa dos direitos humanos

Alexandre Langaro. Foto: ARQUIVO PESSOAL

À parte e ao advogado assiste o direito -- independentemente de autorização judicial -- de gravar, via celular, por exemplo, dentre outros meios, toda a audiência de instrução e julgamento, criminal ou não.

Confira-se, no CPP e no CPC, respectivamente:

Art. 3º A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito.

Art. 367. O servidor lavrará, sob ditado do juiz, termo que conterá, em resumo, o ocorrido na audiência, bem como, por extenso, os despachos, as decisões e a sentença, se proferida no ato.

§ 5º A audiência poderá ser integralmente gravada em imagem e em áudio, em meio digital ou analógico, desde que assegure o rápido acesso das partes e dos órgãos julgadores, observada a legislação específica.

§ 6º A gravação a que se refere o § 5º também pode ser realizada diretamente por qualquer das partes, independentemente de autorização judicial.

O § 6º do art. 367, CPC, incidente, decerto, no campo penal, de acordo com o art. 3º, CPP, não menciona, contudo, o advogado -- alude apenas 'as partes'.

O preceito inscrito no § 6º do art. 367, CPC, todavia, é, por óbvio, extensível ao profissional da advocacia; dada a indispensabilidade do advogado, no Estado Democrático de Direito, à administração da justiça, ao devido processo legal, à defesa, ao fogo-cruzado, à recorribilidade e ao seu esgotamento. Administração de justiça, remarque-se, que tem como um de seus objetivos fundamentais, certamente, o de materializar, com muitíssima eficácia, no mundo do ser, os Direitos Humanos -- toda pessoa privada de sua liberdade deverá ser tratada com humanidade e respeito à dignidade inerente à pessoa humana, diz o art. 10.1, do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, promulgado pelo Decreto 592/1992.

Soma-se a isso, ademais, o art. 7º, I, Lei 8.906/1994:

Art. 7º São direitos do advogado:

I - exercer, com liberdade, a profissão em todo o território nacional.

5.1. Seria risível, acintoso, escandaloso, desobediente à Carta Federal e, portanto, desprovido de qualquer eficácia, alcance e sentido, natural, lógico, jurídico, sociológico, filosófico -- para dizer o mínimo --, o advogado ter de pedir ao cliente para ele gravar a audiência porque ele, o causídico, supostamente, não estaria autorizado a tanto, considerada, no particular, a norma consubstanciada no art. 367, § 6º, CPC.

5.2. Mostra-se importantíssimo [re] lembrar, no particular, que, no campo do processo penal, a autodefesa possibilita -- e, como regra geral, recomenda[1] --, que a marcha processual se realize sem a presença do réu[2]. E aí, se o réu estiver ausente o advogado estaria hipoteticamente impossibilitado de gravar a audiência? É claríssimo que não! Sob pena de prevalecer uma irracionalidade chapada! Certo, ademais, que o Direito, como Ciência, é infenso ao absurdo.

O CED -- o Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB -- também pode ser invocado[3], no ponto:

Art. 11. O advogado, no exercício do mandato, atua como patrono da parte, cumprindo-lhe, por isso, imprimir à causa orientação que lhe pareça mais adequada, sem se subordinar a intenções contrárias do cliente, mas, antes, procurando esclarecê-lo quanto à estratégia traçada.

Art. 23. É direito e dever do advogado assumir a defesa criminal, sem considerar sua própria opinião sobre a culpa [sic] do acusado.

Parágrafo único. Não há causa criminal indigna de defesa, cumprindo ao advogado agir, como defensor, no sentido de que a todos seja concedido tratamento condizente com a dignidade da pessoa humana, sob a égide das garantias constitucionais.

Nesse sentido, já me manifestei, esclarecendo que:

Não é o legislador, muito menos qualquer juízo criminal, quem decide o momento ideal (o timing) e, sobretudo, o conteúdo temático, próprio e específico, a ser alegado, perante o juízo criminal, por parte defesa técnica do acusado. Essa tarefa cabe, com exclusividade, absoluta, ao advogado. O Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil, art. 11, afinal, diz que ao advogado cumpre "imprimir à causa orientação que lhe pareça mais adequada, sem se subordinar a intenções contrárias do cliente, mas, antes, procurando esclarecê-lo quanto à estratégia traçada".

Não há, também, como visto, ao contrário, entretanto, do que, à primeira vista possa parecer, nenhuma determinação temporal. O que importa, decerto, é a existência de orientação adequada. A adequação, é necessário dizer, tem de ter vista, e entendida, sob a ótica, privada e restrita, do advogado. E de mais ninguém. Insista-se.

Assim, por exemplo, é possível, às vezes é desejável e, também, imprescindível, que, no prazo do art. 396-A, a defesa, técnica, se limite a dizer que, estrategicamente, apresentará seus argumentos defensivos nas alegações finais, mediante memorial, art. 403, CPP. Para surtir resultado mais satisfatório, por não serem os argumentos defensivos antecipadamente conhecidos pela acusação.

Aguardar o apuramento, formal, da prova, perante o juízo penal, sob fogo cruzado, ou contraditório, se se preferir, pode ser, e normalmente o é, medida defensiva pertinentíssima. É, em alguns casos, cautela irremediável, prudente e inafastável; não é, certamente, um drible banal. O criminalista, nesse sentido, analisando a concretude e as circunstâncias da hipótese penal, decidirá como fazer a melhor defesa, levando em conta o timing.[4]

O advogado, portanto, ao gravar uma audiência -- e processo é, sobretudo, documentação --, da qual participa, com ou sem o seu cliente[5], exercita uma prerrogativa fundamental, inviolável, inexorável, inafastável; de par com isso, pode, a partir de registros digitais, autênticos, do material cognitivo coletado na ambiência forense formal, formatar, estrategicamente, com eficácia maior, os próximos passos e atos processuais a serem praticados, no campo defensivo.

De tudo isso, depreende-se que o devido processo legal democrático -- civil, penal --, como veículo vocacionado à defesa da dignidade da pessoa humana, à salvaguarda das liberdades públicas, à realização dos direitos individuais, à efetivação das garantias fundamentais, e, acrescente-se, especialmente, à contenção e à limitação, racional, do poder punitivo formal, admite -- independentemente da existência, ou não, no ponto, de autorização, por parte do Estado-Juiz --, a gravação, na íntegra, pela parte e ou pelo seu advogado, em imagem e em áudio, em meio digital ou analógico, da audiência de instrução e julgamento.

