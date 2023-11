A gravidade dos precedentes e suas consequências

Recebemos com inquietação e profunda preocupação a notícia de que o Supremo Tribunal Federal autorizou o ingresso de assistência da acusação no Inquérito sob número 4940/DF, e isso porque, os artigos 268/273 do Código de Processo Penal, são explícitos ao preceituarem que apenas nas ações penais em curso é que cabe assistência ao Ministério Público, inclusive, no caso vertente, o fez sem a anuência do Ministério Público Federal.

Iniludivelmente, a regra processual penal dispõe claramente que não cabe assistência à acusação em inquérito policial.

Ademais, a doutrina e jurisprudência aplicável a espécie são unânimes e uníssonas nesse sentido.

Logo, não há qualquer dúvida, hesitação ou incerteza, a respeito do assunto. Não cabe interpretação onde a lei é clara. Basta, pois, uma interpretação gramatical para concluir acerca da inadmissibilidade.

Não é demasiado dizer que o contemplado com essa decisão, que destoa do ordenamento jurídico, é outro Ministro da Corte, que pretende se habilitar em Inquérito visando a proteger seu familiar, demonstrando, ainda, um benefício incompatível com a regularidade procedimental, com o que ordinariamente acontece, e com os fins sociais aos quais a Lei deve atender.

Não bastasse tudo isso, os eventuais autores do fato do precitado Inquérito não possuem cargos públicos, e, consequentemente, não há se falar em competência por prerrogativa de função, nada justificando, em princípio, a tramitação do Inquérito perante o Supremo Tribunal Federal.

Há um alargamento, que soa inconstitucional, da competência do órgão máximo do Poder Judiciário, que não podemos tolerar, sob pena de institucionalizarmos e banalizarmos a incorreção.

Criar-se-á precedente extremamente perigoso, pois, além de haver o aviltamento das regras processuais penais, estaremos em face de possível esvaziamento do sentido atribuído pela Constituição Federal ao Ministério Público no que tange a privatividade da ação penal (art. 129, I, CF), porquanto não nos surpreenderíamos se o Supremo Tribunal Federal em caso de não regular apresentação de denúncia no caso em questão conceda a oportunidade da vítima apresentá-la em modelo deturpado de ação penal privada subsidiária da pública.

E vamos além.

Essa inédita decisão gerará confusões homéricas no “chão de fábrica” à medida em que, em primeira instância onde promotores e juízes de direito labutam diariamente curvados a legislação processual penal, se depararão com irregulares pedidos de assistência em inquéritos policiais com a desnaturação do próprio expediente investigatório, que não é contraditório (art. 14 do CPP) e sem a possibilidade de rechaçá-los haja vista o precedente do Supremo Tribunal Federal.

A consequência disso é que o inquérito policial se tornará ainda mais um emaranhado de manifestações, quer da autoridade policial, quer do Ministério Público, quer da vítima, quer da própria defesa que não chegará a lugar algum; enfim, uma massa de informações autofágicas e contraditórias em prejuízo evidente ao princípio constitucional da eficiência cujo principal perdedor desta miscelânea será o destinatário do trabalho investigatório, ou seja, a própria sociedade.

Aguarde-se, serenamente, que os demais Ministros defiram o recurso do Ministério Público Federal (AJCRIM-STF-PGR 1152026/2023) que, dentre outros tópicos, desafiou a indevida autorização de assistência de acusação em caderno inquisitorial investigatório, e restituam a normalidade jurídico-processual penal.

*José Carlos Mascari Bonilha, procurador de Justiça. Membro do Conselho Superior do MPSP. Mestre em Direito pela PUC/SP. Professor universitário e autor de livros e artigos jurídicos