Tenho acompanhado de perto a evolução e os impactos da Lei nº 13.058/2014, que estabelece a guarda compartilhada como regra no Brasil, e considero pertinente refletirmos sobre a importância e os desafios dessa legislação, especialmente no contexto da guarda compartilhada e da dupla residência.

PUBLICIDADE Está claro que a guarda compartilhada, com divisão igualitária de tempo, e a dupla residência são arranjos eficazes para garantir o desenvolvimento saudável e harmonioso das crianças. Em meus estudos, pesquisas e aplicação da lei, constatei que quando adotados corretamente e com o devido suporte, esses arranjos promovem um maior envolvimento dos pais na vida dos filhos, fortalecem os vínculos familiares e impactam positivamente no bem-estar social e escolar das crianças. Acredito que ser pai e mãe é uma responsabilidade contínua e o amor incondicional atravessa todas as fases da vida. No entanto, após uma separação, observamos que é muito comum que os filhos passem mais tempo com as mães, o que pode impactar a relação entre pai e filho. Por isso, entendermos os direitos de cada um e buscar estabelecer estruturas familiares sólidas é essencial. Ressalto também que o envolvimento paterno ativo e significativo é crucial para o bem-estar dos filhos.

Publicidade

Mas o que exatamente significa a guarda compartilhada com divisão igualitária de tempo e dupla residência? A guarda compartilhada permite que pai e mãe compartilhem as decisões igualmente as decisões importantes na vida dos filhos, já a divisão igualitária de tempo com cada um dos pais promove equilíbrio na convivência com os filhos.

Já a dupla residência, embora não necessariamente implique uma divisão igualitária de tempo, faz com que a criança considere ambas as casas como lares. Logo, considero que a junção dessas práticas oferece inúmeros benefícios, desde que haja uma boa coordenação entre o pai e a mãe e as instituições escolares.

A promulgação da Lei nº 13.058/2014 foi um marco significativo, pois estabeleceu que a guarda compartilhada deve ser a regra sempre que possível. Essa legislação garante a ampla participação de ambos os genitores na vida dos filhos e promove um desenvolvimento equilibrado.

Para que a divisão igualitária de tempo e a dupla residência funcionem, avalio que é necessário que a criança tenha maturidade para lidar com a logística desse arranjo, o que geralmente ocorre por volta dos seis anos. Também é desejável que as figuras parentais estejam dispostas a cooperar e que as residências sejam próximas para facilitar a transição.

Entre as boas práticas, recomendo também que os pais planejem cuidadosamente as rotinas, mantenham uma comunicação aberta e assegurem que ambos os lares proporcionem um ambiente acolhedor e seguro.

Publicidade