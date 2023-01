A guarda compartilhada dos filhos em países distintos é possível?

Samira de Mendonça Tanus Madeira. FOTO: DIVULGAÇÃO

Primeiramente, é necessário resumir os tipos de guardas existentes no Brasil para melhor compreensão dos recentes julgamentos do STJ.

Desta forma, a guarda unilateral é aquela em que a responsabilidade dos direitos e deveres de cuidado recaem apenas a um dos genitores, conforme disposto no §1º do art. 1.583 do Código Civil de 2002. A guarda unilateral decorre do consenso de ambos os genitores ou quando um dos genitores demonstrar não querer a guarda compartilhada.

Já na guarda alternada, a criança ou o adolescente passa determinados períodos na casa do pai e outros períodos na casa da mãe. Esse período pode ser variado conforme o melhor interesse dos pais, podendo ser anual, semestral, mensal ou semanal. A característica que menos agrada é que, enquanto a criança estiver com o genitor da vez, a responsabilidade recai sobre aquele.

A guarda nidal é tido como o regime onde a criança ou o adolescente são mantidos em uma residência fixa e os pais é que se retiram da residência, retornando em determinados períodos pré-fixados.

Por fim, tem-se que, na guarda compartilhada, o tempo de convívio com os filhos deve ser dividido de forma equilibrada com a mãe e com o pai, sempre tendo em vista as condições fáticas e os interesses dos filhos. Diferentemente da guarda alternada, a responsabilidade dos genitores é permanente, pouco importando quem está exercendo a guarda de fato.

Fato que vem chamando a atenção, é que recentes julgamentos vêm afirmando a possibilidade do exercício da guarda compartilhada, mesmo quando os genitores estão em cidades, estados e até países diferentes. A tendência é que, em um mundo cada vez mais globalizado, muitas famílias passem por esse tipo de discussão, onde prevalecerá sempre o interesse dos filhos.

Destaca-se, neste sentido, recente decisão do STJ em que foi afirmado que "Não existe qualquer óbice à fixação da guarda compartilhada na hipótese em que os genitores residem em cidades, estados ou, até mesmo, países diferentes, máxime tendo em vista que, com o avanço tecnológico, é plenamente possível que, a distância, os pais compartilhem a responsabilidade sobre a prole, participando ativamente das decisões acerca da vida dos filhos", afirmou a relatora do recurso do pai, ministra Nancy Andrighi.

Pelo exposto, conclui-se que mais importante do que compartilhar a convivência é, sem dúvidas, compartilhar as responsabilidades, visando sempre o bem estar dos filhos, independentemente das distâncias físicas enfrentadas.

*Samira de Mendonça Tanus Madeira é advogada (OAB/ RJ 174.354), com especialização em Direito Processual Civil, Planejamento Sucessório e Direito Imobiliário. Extensão em Contract Law; From Trust to Promisse to Contract - Harvard University. Sócia do escritório Tanus Madeira Advogados Associados, fundado em 1983, com unidades nas cidades do Rio de Janeiro e Macaé- RJ