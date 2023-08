A identidade é o direito para ter direitos

Aristóteles. Foto: Pixabay

Ao refletir sobre a natureza do homem, estou certo de que neste reside indiscutível dignidade da pessoa humana. Ele está para além de ser mais um no universo, criado ou incriado a depender das crenças de cada um, e não se pode negar que seja dotado de excepcionais atributos e capacidades de autoconhecimento, autodeterminação e, ao que nos ensinou Aristóteles, de pertencer a uma comunidade.

Se o pertencimento lhe é intrínseco, ele não deve ser negado e, mesmo que alguém o faça, a sociedade contemporânea, no atual estágio de desenvolvimento dos direitos fundamentais nas democracias, caso do Brasil, resistirá a tal com todas as armas legais à sua disposição.

Foi à luz desses e de tantos outros argumentos justos que a Rede Sustentabilidade (REDE), o Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) e o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) impetraram no Supremo Tribunal Federal (STF) uma Medida Cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito (ADPF 976) tendo em vista o "estado de coisas inconstitucional concernente às condições desumanas de vida da população em situação de rua no Brasil".

No nosso país, pessoas moram sem ter casa e lutam para, mesmo sem as paredes de um lar, terem os mesmos direitos básicos de todos. De acordo com a pesquisa "Estimativa da População em Situação de Rua no Brasil (2012-2022)", divulgada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) no final de 2022, o número de pessoas em situação de rua no Brasil registrou um alarmante aumento de 38% entre 2019 e 2022, totalizando 281.472 indivíduos. Essa significativa elevação é atribuída ao impacto da pandemia de Covid-19 nesse segmento populacional.

O estudo inédito destaca que a história do tratamento a esta parcela da população é caracterizada por um passado de repressão e invisibilidade. Um exemplo emblemático ocorreu uma semana após a abolição da escravatura, quando o Ministério da Justiça apresentou um controverso 'projeto de repressão à ociosidade', cujo objetivo era reprimir a circulação das pessoas anteriormente escravizadas no espaço urbano.

Ao requerido pelos partidos e pelo MTST, o Ministro Alexandre de Moraes decidiu que a remoção forçada de pessoas nestas condições está proibida. O magistrado fez considerações acerca do importante levantamento do IPEA, uma vez que as fontes para a pesquisa, como o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, os Registros Mensais de Atendimento socioassistencial e o Censo Suas, acabam por não abranger o segmento mais vulnerável da população em situação de rua, isto é, aquele que não recebe qualquer tipo de assistência do Estado ou mesmo não possui documentos de identificação.

Para instalar-se em um abrigo, para ser atendido numa consulta em clínicas e hospitais públicos ou mesmo neles ser internado em casos emergenciais, a pessoa em situação de rua deve existir perante o Estado, e as ausências do registro de nascimento e da carteira de identidade reduzem sobremaneira a prestação de serviços públicos. O mesmo se aplica nas áreas da educação, segurança pública, nos programas habitacionais e de distribuição de renda. Sem o documento de identificação, sequer uma conta bancária para recebimento de auxílios pode ser aberta.

Alexandre de Morais dedicou importantes palavras ao que ele mesmo chamou de Direito Fundamental à Identidade. Para o ministro, tal direito "vai muito além da mera identificação". Existe, segundo o magistrado, notória dificuldade de construção do perfil da pessoa moradora de rua, o que dificulta e elaboração de política públicas eficientes. A ausência do documento de identificação inviabiliza o exercício da cidadania, como bem descreveu:

"Dessa forma, em paralelo ao reconhecimento do direito à identidade não é viável limitar-se aos aspectos rígidos da identificação pessoal e da posse de registros e sim englobar toda a compreensão do indivíduo que está em situação de rua. Isto pois, até mesmo o direito de existir está ligado ao acesso à identidade, além disso, a própria conceituação de "pessoa em situação de rua" auxilia na construção da identidade desses grupos."

Edmar Araujo. Foto: Arquivo pessoal

Alinha-se ao discurso do ministro o teor dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que em seu item 16.9 estabelece como meta que todos os países concedam a seus habitantes um documento de identidade legal até 2030.

Se há crise humanitária na concessão da identidade, que é o direito para exercer todos os direitos, há também uma oportunidade para o Brasil erradicar o sub-registro por meio das ações promovidas pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e de projetos importantíssimos, como a Carteira de Identidade Nacional (CIN), já em execução e que tem até novembro de 2023 como prazo para que as unidades da federação iniciem sua emissão.

É hora de enxergar os invisíveis.

*Edmar Araujo, diretor de Operações do Instituto Internacional de Identificação (InterID). Jornalista e MBA em Transformação Digital e Futuro dos Negócios