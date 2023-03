A ilegalidade da exclusão do IPI da base de créditos do PIS/Cofins -- IN 2.121/2022

Marco Antonio Moreira Monteiro, Leonardo Augusto Bellorio e Raphael Roberto Peres Caropreso. Fotos: Divulgação

Para tentar diminuir as perdas sofridas pela União Federal com a tese do século, segundo a qual o ICMS não compõe a base de cálculo do PIS e da Cofins (Tema 69 de Repercussão Geral/STF), a Receita Federal introduziu algumas inovações quando da publicação, no final de 2022, de uma norma que deveria servir apenas para consolidar as regras relativas ao PIS e à Cofins: trata-se da Instrução Normativa (IN) RFB nº 2121/2022.

Aparentemente, o objetivo da Receita Federal, ao publicar a referida norma, era atualizar todas as disposições referentes ao PIS e à Cofins até então vigentes. Além disso, um dos propósitos da IN foi o de unificar posicionamentos fazendários, indicados em Soluções de Consulta, que até então não eram presentes nas instruções normativas.

Ocorre que com relação à base de cálculo dos créditos das contribuições, a referida IN trouxe mudanças significativas. No que importa ao presente artigo, foi estabelecida a exclusão de alguns tributos no momento da apuração dos créditos, o que acabou resultando na majoração da carga tributária.

Dentre vários pontos que chamam a atenção, o artigo 170, inciso II, da IN determinou a exclusão dos valores de IPI não recuperável incidente nas aquisições para revenda de mercadorias, na apuração dos créditos das contribuições, hipótese que não estava presente nas normas anteriores, nem na legislação do PIS e da Cofins, mais especificamente, nas Leis nº 10.637/2002 e 10.833/2003.

Desde a edição das Instruções Normativas RFB nºs 247/2002 e 404/2004, o entendimento da Receita Federal sempre foi no sentido de que o IPI incidente na aquisição e, na hipótese de não ser recuperável, deveria integrar o custo de aquisição das mercadorias destinadas à revenda. Consequentemente, deveriam compor os valores apurados para fins de tomada de créditos do PIS e da Cofins no regime não-cumulativo. Era irrelevante o fato de o IPI não se incluir na base de cálculo do PIS e da Cofins sob a perspectiva do vendedor da mercadoria.

O mesmo artigo 170 da IN trouxe previsão genérica no sentido de que as parcelas do valor da aquisição que não estejam sujeitas ao PIS a Cofins também não podem ser consideradas no cômputo do crédito, que tinha como objetivo impedir a inclusão do ICMS próprio destacado pelo vendedor no cálculo do crédito.

Destacamos que a recente Medida Provisória nº 1.159/2023, publicada em 12 de janeiro de 2023, que alterou a base legislativa das referidas contribuições, com relação ao cálculo dos créditos, expressamente estabeleceu a exclusão do ICMS incidido na operação anterior. Assim, com relação ao ICMS, a discussão saiu do plano infralegal pois atualmente há norma com força de lei vedando o creditamento.

Contudo, a Medida Provisória é silente com relação ao IPI. Portanto, a exclusão do IPI do custo de aquisição para fins de creditamento do PIS e da Cofins, trazida somente na IN de 2022, tem sido alvo de justos questionamentos, pois tal medida contraria dispositivos legais e princípios constitucionais, configurando clara ilegalidade.

Em primeiro lugar, é importante destacar que a legislação estabelece que o crédito de PIS/COFINS é calculado sobre o valor do bem adquirido, do qual o IPI faz parte. A Receita Federal sempre reconheceu que o IPI não recuperável fazia parte do valor da aquisição (por exemplo Solução Cosit 579/17) e deveria ser considerado na base de cálculo dos créditos do PIS e da Cofins.

Ao excluir o IPI do custo de aquisição de bens para fins de creditamento do PIS e da Cofins, a nova IN desconsidera a previsão legal e nova, sem qualquer embasamento legal.

A legislação do imposto de renda, que traz o conceito de custo de aquisição, é clara ao estabelecer que os tributos devidos na aquisição fazem parte do custo, ainda que os tributos cobrados destacadamente do preço não se incluam na receita do vendedor (arts. 208, parágrafo 2 e art. 301, § 1º, do Regulamento do Imposto de Renda)

Assim, não há qualquer incongruência entre o fato de o IPI não ser considerado na base de cálculo do PIS e da COFINS recolhidos pelo vendedor e ser considerado como parte do custo (valor do bem adquirido). Esta foi uma opção do legislador, que é ainda reforçada pelo fato de que a sistemática do PIS/COFINS não exige que o crédito seja equivalente ao valor debitado pelo vendedor da mercadoria (veja-se por exemplo a situação de aplicação do regime cumulativo pelo vendedor ou a hipótese de bens isentos usados na produção de bens tributados).

A nosso ver não pode a Receita Federal desnaturar tal conceito via Instrução Normativa e proceder ao recálculo dos créditos apurados nas operações de entrada, uma vez que tal tema não foi analisado pelo STF quando do julgamento da tese do século e também não foi alterado pela legislação ordinária.

Esse ponto foi inclusive analisado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), em abril de 2022, nas discussões envolvendo a exclusão do ICMS-ST da base de cálculo do PIS e da Cofins (AgInt no REsp 1.525.939/PR). O STJ acabou firmando a tese de que o ICMS-ST é parte integrante do custo de aquisição da mercadoria, razão pela qual compõe o montante de créditos a ser deduzido para apuração do PIS e da Cofins.

Após a decisão do STJ, no final do ano de 2022, um outro tema relevante chegou para análise do STF, que era a possibilidade do aproveitamento amplo dos créditos de PIS e Cofins, tratado pelo artigo 195, § 12º da Constituição Federal (CF).

De acordo com o entendimento firmado pelo Plenário do STF, ficou estabelecido que o legislador ordinário possui autonomia para disciplinar a não-cumulatividade do artigo 195, § 12º da CF, respeitados os demais preceitos constitucionais.

Diante desses julgamentos (STF e STJ), considerando a ausência de lei ordinária tratando da exclusão do IPI da base de crédito das contribuições, seria possível questionar a constitucionalidade e legalidade da citada IN, uma vez que o referido imposto compõe o custo de aquisição.

Outro ponto importante é que a exclusão do IPI do custo de aquisição para fins de creditamento pode gerar distorções na apuração das contribuições devidas pelas empresas. Isso porque o valor real dos bens adquiridos não será considerado, o que pode levar a uma redução artificial dos créditos a serem utilizados para a redução da carga tributária.

Por esses argumentos, ao estabelecer essa restrição, a IN é ilegal tanto do ponto de vista formal (regular algo não previsto em lei) como material (o IPI faz parte do custo de aquisição para fins de apuração dos créditos do PIS e da Cofins).

Sobre o aspecto formal (princípio da legalidade e hierarquia das leis), a jurisprudência do STJ já consolidou o posicionamento sobre a impossibilidade de uma IN estabelecer restrições não previstas em lei (a título de exemplo os RESPs nº 990.313, 157.990, dentre outros: restrições ao benefício do PAT, impostas por Instruções Normativas e que não estavam previstas em lei).

Portanto, diante da expressa determinação da IN, os contribuintes que não excluam os valores do IPI, na apuração dos créditos do PIS e da Cofins, estarão sujeitos à cobrança desses valores, pela Receita Federal, gerando enorme insegurança jurídica. Nesse caso, há possibilidade de discussão judicial do tema para garantir o direito ao crédito do PIS e da Cofins, com a inclusão do IPI não recuperável, diante do forte entendimento jurisprudencial.

*Marco Antonio Moreira Monteiro, Leonardo Augusto Bellorio e Raphael Roberto Peres Caropreso são sócios do Veirano Advogados na área tributária