A implantação da inteligência artificial no Judiciário: ChatGPT

Definir a inteligência artificial não é uma tarefa fácil. O conceito de inteligência artificial vem mudando com o passar do tempo, já que, à medida que a tecnologia avança, o mundo evolui de maneira exponencial, adaptando-se rapidamente às novas realidades e novas formas de pensar e agir.

De forma macro e abrangente, ao abordar o tema da inteligência artificial, fala-se sobre máquinas que irão analisar dados e, desses dados, extrair comportamentos e análises estatísticas. De forma resumida, as máquinas terão a capacidade de interpretar os dados recebidos, tornando-os mais específicos e fidedignos.

A chave principal da inteligência artificial está na capacidade de uma máquina de reproduzir uma ação semelhante àquela executada por um ser humano, por meio do uso da inteligência. Assim, se uma máquina é capaz de tomar a mesma decisão que um ser humano, por exemplo, pode-se afirmar que ela é dotada de inteligência artificial.

Os operadores do direito precisam garantir que todo o trabalho seja realizado em prol da resolução de conflitos entre partes - e que isso seja executado com muita eficiência - razão pela qual, ao adentrar no universo do judiciário, a inteligência artificial provoca uma disruptura do mercado jurídico.

O mundo jurídico já vivencia a inteligência artificial. O Supremo Tribunal Federal (STF), por exemplo, vale-se de um sistema de inteligência artificial denominado Victor, que fornece apoio na atividade de análise de admissibilidade recursal, mediante sinalização de casos que tratem de tema de repercussão geral.

Além do STF, diversos Tribunais do Brasil empregam o uso de sistemas de inteligência artificial no dia a dia, como é o caso do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, que utiliza um sistema intitulado de Clara. Clara lê documentos, sugere tarefas e até recomenda decisões.

Para acompanhar o valoroso avanço tecnológico e a implantação de sistemas de inteligência artificial nas tarefas diárias, é que foi criado, em novembro de 2022, o assistente virtual inteligente conhecido como ChatGPT.

O ChatGPT - desenvolvido pela empresa OpenAI - é um programa de computador projetado para responder perguntas, fornecer informações e realizar tarefas dentro dos seus limites. A sua principal função é processar dados e gerar respostas em linguagem natural para interagir com seus usuários, mas, dentre suas capacidades, o programa pode ser utilizado para brainstorming, assistência/revisão de textos e redações, pesquisas, codificações, traduções e até mesmo para conselhos sobre problemas pessoais.

Pode-se dizer que o ChatGPT democratizou o uso da inteligência artificial, colocando-a, diretamente, nas mãos das pessoas. No campo do Direito, o ChatGPT pode ser utilizado de diversas formas: desde a obtenção de informações até a elaboração de peças processuais.

Não se ignora que o ChatGPT seja uma ferramenta apta a revolucionar o comportamento do mundo jurídico. No entanto, é necessário atentar às peculiaridades da profissão e às céleres e recorrentes transformações pela qual o direito é submetido - já que o programa tem acesso a informações factuais de até setembro de 2021, somente.

A discussão mais aprofundada - ou melhor, a controvérsia - a respeito da utilização do ChatGPT no âmbito jurídico sobreveio no final de janeiro deste ano, quando o Juiz Juan Manuel Padilla Garcia, de Cartagena, na Colômbia, utilizou o software para julgar um caso - incluindo, na sentença, respostas obtidas junto ao ChatGPT.

A questão já chegou ao Conselho Nacional de Justiça, que estuda se deve proibir juízes de utilizar o ChatGPT para fundamentar as suas decisões: "está nas mãos da Comissão de Tecnologia da Informação e Inovação do Conselho Nacional de Justiça a avaliação e elaboração de um parecer sobre a necessidade de proibir os juízes brasileiros de usar a tecnologia do ChatGPT para proferir ou fundamentar decisões nos casos concretos em que atuam.[1]"

No dia a dia, há quem defenda que a utilização da inteligência artificial poderia poupar os operadores do direito de gastarem seu tempo com atividades básicas - que poderiam ser facilmente executadas pela inteligência artificial - deixando o advogado, por exemplo, com mais tempo para focar na parte criativa, como a elaboração de teses processuais.

Apesar de ser bastante útil quando utilizada nos afazeres do dia a dia jurídico - automatizando tarefas rotineiras e tornando mais célere o trâmite processual - a utilização da inteligência artificial na elaboração de peças e decisões ainda é abordada de maneira delicada.

Há de se levar em consideração que os processos são ímpares e têm como principal característica a sua particularidade. Apesar de semelhante, um processo nunca será igual ao outro, razão pela qual devem ser analisados minunciosamente, com as suas individualidades e exceções, demandando, assim, de uma análise humana para a tomada de decisões definitivas.

Tanto é assim, que as decisões proferidas em primeira instância - por seres humanos - podem ser revistas e modificadas por outros seres humanos em instância superior, que, após a análise do caso concreto, podem opinar de maneira distinta. Há, sem dúvidas, a necessidade da figura humana para a tomada de decisões e avaliação dos casos, de modo que a utilização do ChatGPT pode não ser tão vantajosa nesse ponto em específico.

Fato é, que só será possível saber as vantagens e desvantagens da utilização do ChatGPT no mundo jurídico com a prática. O uso da plataforma no Direito ainda é muito recente, de modo que não há, pelo menos por enquanto, como medir os impactos - positivos ou negativos - que o software poderá trazer no exercício da profissão.

*Mariana Mastrogiovanni de Freitas Castro é advogada da área Cível e Resolução de Conflitos da Innocenti Advogados

[1] VITAL, Danilo. CNJ avalia se deve proibir juízes de usar ChatGPT para fundamentar decisões. CONJUR, 2023. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2023-abr-26/cnj-avalia-proibir-juizes-usar-chatgpt-decisoes.