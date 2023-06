A importância da energia nuclear para a descarbonização do planeta

Eduardo Grand Court. Foto: Divulgação

Toda atividade humana gera algum impacto ao meio ambiente, seja de maneira permanente ou não. O cenário não é diferente na indústria de energia elétrica que, atualmente, chama a atenção mundial para a necessidade de uma produção livre de poluentes atmosféricos. Nessa direção está a energia nuclear, que não emite nenhum gás do efeito estufa durante o funcionamento das usinas.

Segundo a Agência Internacional de Energia (IEA), os combustíveis fósseis são responsáveis por mais de 60% da geração total de eletricidade em todo o mundo. E, para se alcançar emissões líquidas zero de dióxido de carbono (CO 2 ) até 2050, essa parcela precisa cair para 26% até 2030.

Entretanto, considerando que a demanda por eletricidade está cada vez maior, muito ainda precisa ser feito para alcançar as metas globais em relação às mudanças climáticas. A energia nuclear, alvo constante de desinformação, surge como uma alternativa viável, oferecendo eletricidade limpa e alta capacidade de geração.

Relatórios recentes do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) e da Organização Meteorológica Mundial (OMM) indicam que, atualmente, não há uma rota confiável para limitar o aquecimento global a 1,5 °C, o limite crítico para evitar uma catástrofe climática. Porém, a energia nuclear tem desempenhado um papel crucial na descarbonização do setor elétrico em países como França, Canadá, Suécia e Suíça, fornecendo um quarto da eletricidade de baixo carbono. No entanto, é necessário maior engajamento e divulgação para conscientizar a população sobre o potencial da energia nuclear e incentivar ações em prol do seu desenvolvimento.

Em 2019, estudo da Agência Internacional de Energia identificou que a energia nuclear economizou no mundo o equivalente a 60 gigatoneladas de CO 2 em 50 anos - quase dois anos de emissões globais relacionadas à geração de energia.

Na mesma direção, considerando o potencial estratégico da energia nuclear para um futuro mais sustentável, o Parlamento Europeu aprovou, no ano passado, a atribuição do selo verde da União Europeia à produção de energia elétrica a partir de usinas nucleares com tecnologia avançada.

O apoio a essa fonte não para por aí. Uma pesquisa recente, realizada de 28 de abril a 5 de maio de 2023, constatou que três quartos do público americano entrevistado são a favor da energia nuclear, enquanto cerca de sete em cada dez pessoas apoiam a construção de mais usinas.

O estudo, patrocinado pela companhia Bisconti Research, revela ainda que pessoas que se sentem mais informadas sobre o tema são as mais favoráveis à tecnologia nuclear - neste grupo, 74% são fortemente a favor e apenas 4% são fortemente contra. Entre os motivos para o apoio, destaca-se o discurso de que a energia nuclear está ligada à confiabilidade e ar limpo, além de segurança e independência energética.

Os entrevistados não estavam enganados. A produção de energia nuclear é estável, não sendo afetada pelas variações climáticas, como no caso de fontes renováveis, como a eólica e a solar. Além disso, é importante também destacar que, no Brasil, temos abundância de urânio, combustível utilizado nas usinas nucleares, o que permite minimizar a vulnerabilidade no abastecimento energético e na volatilidade dos preços .

O caminho a ser trilhado para atingir a descarbonização do setor elétrico não é fácil. Mas é certo que passa, necessariamente, pela utilização da energia nuclear. O mundo não pode abrir mão de uma tecnologia fundamental para se acelerar a transição energética. Caso contrário, corremos o risco de sofrer as consequências irreversíveis do aquecimento global. A Semana Mundial do Meio Ambiente nos lembra que não há tempo a perder.

*Eduardo Grand Court, presidente da Eletronuclear