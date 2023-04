A importância da representatividade feminina no universo judiciário

Tatiana Del Giudice Cappa Chiaradia. Foto: Divulgação

Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgada em 2021, nós mulheres somamos 51,1% da população brasileira. Isso significa que somos 4,8 milhões de mulheres a mais no país que os homens, havendo 95,6 homens para cada 100 mulheres no país.

Apesar de sermos a maioria, quando olhamos o mundo corporativo, os números mostram que ocupamos 37,4% dos cargos de gerência, recebendo 77,7% do rendimento dos homens, de acordo com a Pesquisa de Gênero Indicadores Sociais das Mulheres do Brasil, do IBGE, também de 2021, mesmo quando possuímos mais anos de estudo e mais anos de escola. Ou seja, ainda há um longo caminho a percorrer, quando falamos em equidade de gênero.

Mas como está essa questão no universo judiciário? E qual a importância da representatividade feminina na área? Quando, por exemplo, analisamos os Tribunais Superiores, onde são tomadas as decisões mais importantes de precedentes no âmbito de repercussão geral e recursos repetitivos, a serem observados por todos, notamos que, no Supremo Tribunal Federal (STF), a Corte Suprema responsável pela interpretação da Constituição Federal, temos apenas 2 ministras para 9 ministros. No Superior Tribunal de Justiça (STJ), responsável pela uniformização da jurisprudência no âmbito da legislação federal, temos 7 ministras para 24 ministros. Já nos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais Federais, a participação feminina fica em torno de 30%.

As dificuldades de se alcançar maior representatividade ao longo da carreira na magistratura vão desde o ingresso nos concursos públicos, como nas promoções e indicações para os cargos nos Tribunais, e na própria atuação no exercício da profissão. Temos registro da própria Ordem dos Advogados do Brasil que, apesar de contar com mais mulheres inscritas em seus quadros em 2021, optou por indicar apenas uma mulher nas últimas 18 indicações feitas.

Dados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) mostram que maioria dos magistrados é ainda masculina, as mulheres representam apenas 38,8% do quadro. Números positivos aparecem quando consideramos o número de servidores que atuam no Poder Judiciário, onde a participação de mulheres já é de 56,6% dos profissionais. O número de mulheres exercendo cargo de confiança e comissionados já soma 56,8%, e o de chefia 54,7%. Considerando a participação feminina por cargos e por área, constata-se que, apesar de ainda termos uma participação inferior à dos homens, na evolução do tempo, seguimos em crescimento contínuo.

Outra boa notícia é que já contamos com iniciativas no Poder Judiciário para diminuir essa desigualdade. Em 2018, CNJ instituiu a Política Nacional de Incentivo à Participação Institucional Feminina, que previa a criação de um grupo de trabalho para estudo, análise, capacitação e diálogos com os Tribunais do país, incentivando que todos os ramos e unidades a adotar medidas tendentes a assegurar a igualdade de gênero no ambiente institucional, propondo diretrizes e mecanismos que orientem os órgãos judiciais a atuar para incentivar a participação de mulheres nos cargos de chefia e assessoramento, em bancas de concurso e como expositoras em eventos institucionais (Resolução CNJ nº 255/2018).

E por que falar em importância da representatividade feminina no Poder Judiciário?

A representatividade é uma necessidade social! Seja quando falamos de nós mulheres, seja com relação a qualquer minoria, por exemplo. É importante ter referência, se identificar e se sentir representado. Olhar para uma presidência, para a diretoria de uma empresa, para a sociedade de um escritório e poder se identificar: acreditar que é possível alcançar a mesma posição ou confiar que seus interesses estão sendo bem administrados e defendidos.

A representatividade faz bem para a autoestima feminina, encoraja, fortalece, empodera o universo feminino pela luta das desigualdades e equiparações. Por isso, precisamos de mais mulheres ao nosso redor, nos representando, nos conferindo exemplos que possam ser seguidos, defendendo nossos interesses e nossas demandas. Olhar para fora e compreender que podemos ser o que quisermos. Só depende de nós!

Sendo um dos três Poderes da República Federativa do Brasil, como uma instituição, o Poder Judiciário precisa da representatividade feminina para se conectar com a sociedade, mediante aplicação dos princípios constitucionais da igualdade e justiça social que, na qualidade de direitos e garantias fundamentais, conferem legitimidade e autoridade às mulheres, a ser observada e respeitada por todos.

Tal importância se manifesta também nos Poderes Executivo e Legislativo, onde a necessidade de participação feminina se fomenta e está em pauta hoje, como acompanhamos nas publicações da mídia recente pós eleições.

Para alcançarmos essa representatividade, além de políticas públicas incentivadoras, tal como a desenvolvida pelo CNJ, é necessário rever as regras de ingresso, promoção e indicações de carreira, incentivando a participação feminina nas bancas examinadoras dos concursos públicos por exemplo, e impedindo que eventos particularmente ligados ao universo feminino (maternidade, amamentação e violência contra mulher) obstem o regular desenvolvimento das mulheres na magistratura do país.

A atual presidente do STF Ministra Rosa Weber afirmou que a presença feminina em todas as instâncias e ramos do Poder Judiciário "é exigência de uma sociedade plural e condição da efetiva representatividade das decisões judiciais". A Ministra Maria Thereza Rocha de Assis Moura, presidente do STJ, confirmou que é de competência de cada órgão do Poder Judiciário praticar ações concretas que assegurem a efetiva participação feminina.

Esses ilustres nomes femininos, na condução da presidência das duas mais importantes Cortes do país, nos orgulham, ao mesmo tempo que nos alertam, que é ainda preciso fazer mais para que possamos alcançar mais cargos e conseguirmos efetiva representatividade feminina no Poder Judiciário.

*Tatiana Del Giudice Cappa Chiaradia, sócia do Candido Martins Advogados