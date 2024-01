Eu já conhecia este texto há muito tempo, mas “não sei” porque somente hoje resolvi escrever sobre o tema. Tive o privilégio de passar boa parte da minha vida profissional ao lado do meu pai. Um homem inteligente, hábil nos negócios, cativante nas relações e de muito bom coração. Lembro que desde cedo ele dizia: “Não tenha vergonha em dizer que não entendeu”. Trata-se de uma versão similar do “não sei” de Antônio Ermírio de Moraes, e que realmente faz toda a diferença.

Assumir que “não se sabe” ou que “não se entendeu” alguma coisa, é sempre o melhor caminho. Não somente porque economiza o tempo de todos e predispõe os envolvidos a conseguir mais dados para tomar uma decisão, como escreve Antônio Ermírio, mas também porque demonstra respeito ao nosso interlocutor. Mais ainda, assumir não saber ou não entender é mais do que tudo manter o compromisso com a verdade. E, como diz o meu pai, a verdade, seja ela qual for, faz muito bem para a nossa carreira e, principalmente, para a nossa reputação.