'A independência garante a imparcialidade dos julgadores', diz Ricardo Mair Anafe, presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo

Ricardo Mair Anafe é presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo. Foto: Divulgação/TJ-SP

O desembargador Ricardo Mair Anafe, presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo - maior Corte estadual do País - defendeu enfaticamente a independência do Poder que representa. Na abertura do Ano Judiciário, nesta quarta, 1.º, Anafe disse a seus pares. "A independência que nós tanto prezamos é algo de fundamental importância para o exercício da prestação jurisdicional. É ela que garante a imparcialidade dos julgadores."

O magistrado prosseguiu. "A autonomia administrativa e financeira faz com que o Judiciário tenha independência. Somos um Poder independente e guardamos uma relação absolutamente harmônica com os demais Poderes."

Presidente de um tribunal colossal com 360 desembargadores, dois mil juízes e mais de 40 mil servidores, Ricardo Mair Anafe destacou a 'elevada produtividade e a maior movimentação processual do país'.

"A grandeza do nosso tribunal decorre de seus magistrados e servidores", ele afirmou. "E esses guardam como pilares ética, honra, dignidade, dedicação e comprometimento com o Poder Judiciário. Comprometimento com o dever de prestar a melhor jurisdição, de revelar a vontade do Estado."

A instalação do Ano Judiciário no TJ paulista transcorreu discretamente, ao estilo de Anafe, simultaneamente à sessão do Órgão Especial da Corte - colegiado formado por 25 desembargadores. Ao lado de Anafe estavam os desembargadores Guilherme Gonçalves Strenger (vice-presidente), Fernando Antonio Torres Garcia (corregedor-geral da Justiça), José Carlos Gonçalves Xavier de Aquino (decano) e os presidentes de Seção, Artur César Beretta da Silveira (Direito Privado), Wanderley José Federighi (Direito Público) e Francisco José Galvão Bruno (Direito Criminal).

Foto: Estadão

O desembargador Moacir Peres, orador, destacou avanços em 2022 e os números superlativos do TJ, que detém mais de um quarto das ações judiciais de todo o País.

Peres citou o avanço da digitalização de processos físicos e conquistas na área de sustentabilidade. Ele declarou. "O magistrado vive em incessante luta na qual procura conciliar, de um lado, a necessidade de superar com presteza a avalanche diária de tarefas e de deveres e, de outro, o imperativo da busca da verdade científica e da justiça."

Moacir Peres falou sobre Justiça e democracia. "O Judiciário tem atuado como verdadeiro guardião dos valores democráticos. É instituição independente e sustentável em relação aos demais poderes, mas com eles harmônico na busca da superação dos desafios que os tempos atuais impõem e do devido atendimento aos anseios dos cidadãos."