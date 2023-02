A indispensável participação feminina nas eleições

Andréa P. T. T. Niess Kahn e Pedro Niess. Foto: Arquivo pessoal

O direito/dever de votar das mulheres liga-se umbilicalmente ao direito à igualdade de todos perante a lei, anunciado no artigo 5º, caput, da Constituição Federal de 1.988, sem distinção de qualquer natureza, garantida a inviolabilidade desse direito.

Contudo, essa previsão, considerada a interpretação que dita igualdade já aceitou, não se apresentou suficiente ao legislador constituinte, que inseriu, no inciso I, do mesmo dispositivo, no que tange aos sexos diferentes: "homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição".

Cabe lembrar, invocando Aristóteles, que o tratamento desigual dado aos desiguais, na proporção da desigualdade existente, não fere o princípio da igualdade. Por exemplo, o serviço militar é obrigatório, mas dele ficam isentos as mulheres e os eclesiásticos em tempo de paz, sujeitos, porém, a outros encargos que a lei lhes atribuir (CF, artigo 143).

Mas a questão, que a partir daí se põe, é o correto encontro da medida da desigualdade que justifica - na proporção que o faz - o tratamento desigual. Sob o prisma dos direitos políticos, o reconhecimento da inexistência de quaisquer diferenças entre o homem e a mulher é imprescindível, porquanto a participação da brasileira nessa matéria a inclui como responsável também - e nas mesmas condições que o homem - pelas decisões fundamentais com relação ao seu País, ao seu Estado, ao seu Município, nos casos que se sujeitam a plebiscito (CF, artigo 18, parágrafo 3º e 4º).

Além disso, busca-se, através do voto, o referendo da população sobre a conveniência de uma lei feita (referendum deliberativo) ou por fazer (referendum consultivo).

Tudo isso, bem como o exercício do poder mediante a eleição dos representantes do povo, é necessário para a concretização do respeito à cidadania e à dignidade da pessoa humana que o Brasil, como Estado Democrático de Direito que é, tem como fundamentos, não sendo admissível cogitar-se de exclusões desarrazoadas no campo do direito eleitoral ou em qualquer outro.

Homens e mulheres não são iguais biologicamente e, em razão dessa constatação, a mulher demorou muito tempo para ver reconhecida sua capacidade eleitoral, porque não se tinha claro que ser diferente não significa ser inferior.

Aristóteles via como natural essa distinção homem/mulher; o Código de Manu determinava que as mulheres deviam ser mantidas num estado de dependência por seus protetores (art. 419), não devendo se conduzir à sua vontade (art. 420); de acordo com a Carta de São Paulo aos Efésios, as esposas devem ser submissas a seus maridos (Efésios 5:22-33).

As Ordenações Filipinas, vigentes, no Brasil, até a entrada em vigor do Código Civil de 1916, possuíam regras que apontavam "a fraqueza do entender das mulheres viúvas" (Livro IV, Título CVII), e autorizavam o marido a "matar licitamente a mulher flagrada em adultério" (Livro V, Título XXXVIII).

Era, então, como assinalado, evidente a predominância das ideias da submissão da mulher ao homem, em decorrência de sua ingenuidade e serenidade, de suas condições fisiológicas e psicológicas e do destino que a natureza lhe reservara, razão pela qual pugnavam, os mais lúcidos, pela concessão do direito através de norma específica.

A esse respeito, um trecho do discurso do Deputado Pedro Américo, proferido na sessão de 27 de janeiro de 1.891, citado por João Barbalho, que certamente terá despertado a indignação de muitos de seus contemporâneos, mas que acabou por retratar a tese vitoriosa:

"Deixo a outros a glória de arrastarem para o turbilhão das paixões políticas a parte serena e angélica do gênero humano. A observação dos fenômenos afetivos, fisiológicos, psicológicos, sociais e morais não me permite erigir em regra o que a história consigna como simples, ainda que insignes, exceções. Pelo contrário, essa observação me persuade que a missão da mulher é mais doméstica do que pública, mais moral do que política. Demais a mulher, não direi ideal e perfeita, mas simplesmente normal e típica, não é a que vai ao foro, nem à praça pública, nem às assembleias políticas defender os direitos da coletividade, mas a que fica no lar doméstico, exercendo as virtudes feminis, base da tranquilidade da família, e por consequência da felicidade social."

E, após a transcrição desse texto, rematava Barbalho, então Ministro da Corte Suprema, com ironia:

"A maioria do congresso constituinte, apesar da brilhante e vigorosa dialética exibida em prol da mulher votante, não quis a responsabilidade de 'arrastar para o turbilhão das paixões políticas a parte serena e angélica do gênero humano. Sint ut sunt." (BARBALHO Uchôa Cavalcanti, João. Constituição Federal Brasileira- comentários. Rio de Janeiro, Tipografia da Companhia Litho-tipografia, 1902, p. 291).

Mesmo no Código Bevilaqua a mulher casada era tratada como relativamente incapaz (art. 6º). Somente com o advento do estatuto da mulher casada, de 1962, ela veio a receber tratamento mais digno, deixando de ser assim considerada.

Este resumo explica o pensamento da época sobre a impossibilidade do voto feminino, já que, conquanto não fosse ele expressamente proibido, inadmiti-lo era, nesse clima, a consequência natural do pensamento então prevalecente.

Somente com a edição do Decreto nº 21.076, de 24 de fevereiro de 1932, instituindo o Código Eleitoral, foi permitido o voto feminino, consoante o disposto no seu art. 2º: "É eleitor o cidadão maior de 21 anos, sem distinção de sexo, alistado na forma deste Código".

A mulher brasileira veio a ser reconhecida como eleitora, explicitamente, em nível constitucional, pelo artigo 108 da Constituição de 1934. A mesma esteira seguiram as Constituições que a sucederam.

Oportuno anotar que a discriminação enfocada, como é evidente, não se revelou, por longo tempo, apenas no nosso País. As mulheres suíças somente adquiriram o direito de votar em 1971.

Do quanto exposto se conclui que, do ponto de vista da capacidade eleitoral, homens e mulheres são absolutamente iguais, cumprindo anotar, para realçar a importância da participação feminina nas eleições que, consoante informa o Tribunal Superior Eleitoral, "o Cadastro Eleitoral de 2022 mostra que, mais uma vez, a maior parte do eleitorado brasileiro é composta por mulheres. Ao todo, são 82.373.164 de eleitoras, o que equivale a 52,65% do total. Já os homens são 74.044.065, sendo 47,33%. Há ainda outros 36.782 votantes sem informação, num total de 0,02%" (https://www.tse.jus.br/comunicacao/noticias/2022/Julho/brasil-tem-mais-de-156-milhoes-de-eleitoras-e-eleitores-aptos-a-votar-em-2022-601043, acesso em 22.02.2023).

No entanto, se hoje essa igualdade fica evidenciada com relação ao direito de votar, é preciso ressaltar que as oportunidades verdadeiramente dadas às mulheres que desejam se candidatar - não obstante a efetiva contribuição, para este fim, das determinações impostas pelos §§ 7º e 8º (que norteiam a aplicação, pelos partidos, de recursos nessas candidaturas) do art. 117 da CF, incluídos pela EC 117/2022, e do quanto previsto no § 3º do art. 10, da Lei das Eleições (do número de vagas resultante das regras previstas neste artigo, cada partido ou coligação preencherá o mínimo de 30% e o máximo de 70% para candidaturas de cada sexo) - devem ser concretizadas, no plano prático, com o empenho que merecem, já tendo sido apurada fraude eleitoral consistente na geração de candidaturas fictícias de mulheres para preenchimento da cota feminina na formação de chapa (RECURSO ESPECIAL ELEITORAL Nº 193-92.2016.6.18.0018 - Rel. Min. Jorge Mussi).

*Pedro Niess, advogado e subprocurador-geral da República aposentado

*Andréa P. T. T. Niess Kahn, advogada. Mestra e doutora pela PUC/SP