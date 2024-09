Mas como essa proteção se manifesta no dia a dia e qual o seu impacto no Setembro Amarelo?

A era digital nos oferece inúmeras facilidades, mas também expõe nossas informações a riscos. Dados sobre saúde mental, quando expostos, podem ser utilizados para discriminar em processos seletivos, negar crédito, ou até mesmo gerar preconceito e isolamento social. Imagine ter a sua história de luta contra a ansiedade exibida em um fórum online, ou ser alvo de comentários maldosos por ter buscado ajuda profissional. Essa exposição pode minar a autoestima, intensificar sentimentos de vergonha e dificultar a busca por tratamento. Afinal, quem gostaria de procurar ajuda profissional se teme ser julgado e discriminado com base em suas vulnerabilidades?

A discriminação, antes confinada a interações físicas, transcendeu os limites do mundo real e se infiltrou no tecido digital da sociedade. Se antes os preconceitos se manifestavam em olhares, comentários e atitudes, hoje são amplificados e disseminados pelas plataformas online. As redes sociais, em particular, configuram-se, muitas vezes palco para a exposição de dados pessoais, tornando-nos vulneráveis a ataques e discriminação.

As plataformas sociais, com seus algoritmos e bolhas de filtragem, contribuem para a polarização e a disseminação de discursos de ódio. Algoritmos que priorizam conteúdos que geram engajamento podem amplificar narrativas negativas e estigmatizantes sobre a saúde mental. Essa dinâmica cria um ambiente tóxico, onde pessoas que sofrem com problemas psíquicos se sentem cada vez mais isoladas e vulneráveis.