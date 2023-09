A Inteligência Artificial, a publicidade e os nossos pais

Danilo Roque e Marcela Oliveira Foto: Divulgação

Nos últimos anos, o desenvolvimento e a aplicação de inteligência artificial (IA) tem revolucionado as mais diversas indústrias – e a do entretenimento não ficaria de fora. Aliás, o uso de IA em produções audiovisuais não é uma novidade. A indústria cinematográfica tem empregado IA para criar personagens, efeitos visuais e até roteiros.

No entanto, essa inovação também traz consigo uma série de desafios, especialmente legais, como ficou evidente no recente caso envolvendo uma montadora de carros, a saudosa cantora Elis Regina e sua filha Maria Rita.

A Volkswagen lançou uma campanha publicitária em comemoração aos 70 anos da marca no Brasil e ao lançamento do novo modelo da Kombi elétrica. O que chamou a atenção foi o uso da tecnologia conhecida como deepfake, por meio da qual a imagem de Elis Regina foi recriada por meio de IA para dirigir uma Kombi antiga e cantar a música “Como Nossos Pais”. Maria Rita, filha de Elis, dirigia a nova Kombi e cantava junto com sua mãe.

A tecnologia de deepfake permite a criação de conteúdo audiovisual realista por meio da substituição do rosto e voz de uma pessoa por outra, muitas vezes de forma imperceptível. Exemplos famosos incluem deepfakes de políticos, celebridades e até mesmo filmes inteiros recriados com atores diferentes.

Note-se, contudo, a peculiaridade da campanha publicitária da empresa: não se trata de reproduzir novamente imagens captadas em momento pretérito, mas de se criar novas imagens, a partir de capturas anteriores. É precisamente a imortalidade do ineditismo a peculiaridade que atrai maior sutileza na análise da questão.

O Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (CONAR) recebeu denúncias de consumidores que questionaram a ética desse uso de IA para trazer pessoas falecidas de volta à vida. Além disso, questionou-se que essa campanha poderia gerar confusão, especialmente entre crianças e adolescentes. A controvérsia ganhou contornos acirrados ao tocar em dois pontos críticos: os limites éticos da recriação póstuma e a transparência sobre o uso de IA em publicidade.

Continua após a publicidade

O CONAR decidiu pelo arquivamento da representação ante a ausência de diretrizes claras e, igualmente, por considerar que o uso da IA para recriar a voz da cantora estava devidamente contextualizado e em consonância com o objetivo artístico da campanha. No entanto, essa decisão traz consigo a luz a ausência de um arcabouço jurídico específico a nesse território inexplorado e a importância da assessoria jurídica nesse cenário emergente.

A IA na publicidade emerge como uma força disruptiva, desafiando conceitos tradicionais e exigindo uma abordagem multifacetada que considere as dimensões éticas, legais e criativas.

Sem nos adentrarmos em discussões éticas que o caso possa permear (por exemplo, por trazer figuras públicas falecidas de volta à vida em situações em nunca esteve), não podemos deixar de destacar que, no Brasil, a falta de regulamentação específica para obras criadas por IA levanta algumas preocupações jurídicas. O tema esbarra em diversos aspectos legais, como os direitos autoriais, morais, de imagem e, no contexto de publicidade, do direito do consumidor.

Falar em um direito à imagem hoje não é mais, apenas, falar na necessidade ou não do consentimento para a divulgação de uma imagem capturada versus o direito do autor em reproduzir tal conteúdo. A Lei de Direitos Autorais brasileira (Lei 9.610/98 – LDA), por exemplo, estabelece que o autor deve ser uma pessoa natural. Uma interpretação restritiva da LDA torna possível a conclusão, portanto, que criações feitas por IA não teriam, portanto, um autor. Por consequência, não estariam protegidas pela LDA.

A decisão do Conar não é um veredicto final sobre a complexa interseção entre IA e publicidade, mas sim um ponto de partida para a discussão contínua sobre como o setor deve navegar por essas águas turvas. Este caso serve como um chamado de alerta, sinalizando que é chegada a hora de uma ação conjunta entre os profissionais de publicidade e os jurídicos para estabelecer normas que estimulem a criatividade enquanto salvaguardam os princípios éticos e os direitos dos envolvidos.

O caso acima relatado aqui é apenas um exemplo do uso crescente de IA em produções audiovisuais e das complexas questões que essa tecnologia traz. O vácuo jurídico atual exigem uma análise cuidadosa e discussões abertas sobre como equilibrar a inovação tecnológica e a segurança jurídica a todos os envolvidos.

Assim, como traz a letra de Como os Nossos Pais, é preciso termos cuidado, pois há perigo na esquina. Mas também não podemos amar o passado a tal ponto de não vermos que o novo sempre vem, ele está aí e veio para ficar. Cabe a nós decidirmos como o usaremos.

Continua após a publicidade

*Danilo Roque, sócio das práticas de Tecnologia, Inovação e Proteção de Dados do Fas Advogados

*Marcela Oliveira, sócia das práticas de Propriedade Intelectual e Contratos Comerciais do Fas Advogados