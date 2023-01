A interpretação constitucional e convencional da Súmula Vinculante 14/STF

Alexandre Langaro. FOTO: ARQUIVO PESSOAL

1. A Súmula Vinculante 14/STF diz o seguinte:

É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.

2. De seu turno, o art. 7º, § 11, Lei 8906/19941, estabelece que:

Art. 7º São direitos do advogado:

§ 11.No caso previsto no inciso XIV, a autoridade competente poderá delimitar o acesso do advogado aos elementos de prova relacionados a diligências em andamento e ainda não documentados nos autos, quando houver risco de comprometimento da eficiência, da eficácia ou da finalidade das diligências.

3. Irrompe daí, à primeira vista, que, havendo "diligências em andamento e ainda não documentadas nos autos", o acesso, ao caderno de provas penais, por parte do advogado constituído, poderia, teoricamente -- o que, decerto, se admite apenas para fins dialéticos -- ser negado pelas autoridades policial e ou judicial.

4. Não é assim, contudo.

5. A própria lei estabelece que esse indeferimento, sempre imprescindível e necessariamente motivado2, pressupõe, inevitavelmente, a hipótese de existência de risco razoável, real e, sobretudo, concreto, coletado a partir de dados sociológicos robustos; ou seja, quando, na concretude do caso analisado, "houver risco de comprometimento da eficiência, da eficácia ou da finalidade das diligências."

6. O risco, como anomalia, não se presume: -- tem de ser alegado e provado, concreta e especificamente, por todo aquele que invocar a sua existência. Isso porque o normal se presume; o anormal tem de ser provado, de forma plena, cabal, inequívoca e para bem longe de qualquer dúvida razoável. Sob pena de violação direta, escancarada, radical e aberta, do postulado da razoabilidade. Nesse sentido, o CPP e o CPC, respectivamente:

Art. 3º A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito.

Art. 375. O juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece e, ainda, as regras de experiência técnica, ressalvado, quanto a estas, o exame pericial.3

7. No STF:

PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.

O princípio da razoabilidade é conducente a presumir-se o que ocorre no dia-a-dia e não o extravagante4.

8. Soma-se a isso, que o preceito inscrito no art. 7º, II, Lei 12.850/2021, determina o seguinte:

Art. 7º O pedido de homologação do acordo será sigilosamente distribuído, contendo apenas informações que não possam identificar o colaborador e o seu objeto.

§ 2º O acesso aos autos será restrito ao juiz, ao Ministério Público e ao delegado de polícia, como forma de garantir o êxito das investigações, assegurando-se ao defensor, no interesse do representado, amplo acesso aos elementos de prova que digam respeito ao exercício do direito de defesa, devidamente precedido de autorização judicial, ressalvados os referentes às diligências em andamento.

9. Em consequência disso, o indeferimento, pelas autoridades estatais, do pedido de acesso aos autos, formalizado por parte do advogado constituído, com alegada base no fato, padronizado, geral e abstrato, de que "há diligências em andamento e ainda não documentadas nos autos", viola, a mais não poder, o enunciado da Súmula Vinculante 14/STF. Dado que, merece destaque, a decisão -- que indefere o acesso do advogado aos autos -- tem de ser fundamentada -- relembre-se. Fundamentada com base em elementos concretos, a partir de base empírica idônea -- ou prova empírica idônea, se se preferir --, que revele e demonstre, claramente, a existência, caso a caso, hipótese a hipótese, do indigitado risco. Risco -- cuja existência, ademais, não se presume, insista-se -- de frustração da eficácia das diligências por ato e fato imputado exclusivamente ao postulante do acesso; postulante do acesso que, hipoteticamente, ao conhecer os fatos apurados, possa, supostamente, e por exemplo, vir a embaralhar a pesquisa penal. Esse embaralhamento, por certo, também não se presume e, é claro, tem de ser demonstrado -- repita-se -- de forma plena, cabal, inequívoca e para bem longe de qualquer dúvida razoável, por quem o tem como existente, no concreto mundo da vida. No CPP e no CPC, respectivamente:

Art. 3º A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito.

Art. 5º Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.

10. O STF, no ponto, fixou esta orientação:

É importante destacar que não é qualquer diligência em andamento que prejudica o direito de acesso aos atos de colaboração.

Deve-se avaliar a possibilidade de as diligências serem frustradas por ação do requerente. Apenas se houver razoável possibilidade de que, tomando conhecimento dos atos de colaboração, o requerente frustre a eficácia das diligências, o acesso deve ser indeferido.

No caso concreto, o julgador conformou-se com a invocação genérica de receio de frustração das investigações, sem se inteirar de razões concretas que levariam à negativa do acesso.

Portanto, essa negativa foi infundada.

É, portanto, relevante o fundamento da reclamação. É urgente tutelar o interesse do reclamante. O acesso aos elementos de prova é essencial à elaboração e à condução da defesa.

Consigno, ainda, que, em situação semelhante, em procedimento originário do STF, foi deferido o acesso à defesa do investigado -- PET 5.700, rel. min. Celso de Mello, decisão monocrática proferida em 22.9.2015.5

11. Patenteia-se assim que, as autoridades estatais, ao negarem acesso, ao caderno investigativo, por parte dos advogados constituídos, com alegada base no standar da Súmula 14/STF, porque "há diligências em andamento e ainda não documentadas nos autos", o fazem de forma imotivada; trocando em miúdos, decidem sem o imprescindível coeficiente motivacional, merecendo, no ponto, por isso mesmo, imediata censura e glosa fortíssima. É que uma 'decisão', proferida nesses moldes, no particular, serve para negar acesso à defesa técnica a todo e qualquer inquérito e ou processo -- o que vale por dizer que não serve a nenhum6. Nesse sentido, analogicamente, por inafastável imposição sistemática, no STF:

Sentença condenatória: acórdão que improvê apelação: motivação necessária.

A apelação devolve integralmente ao Tribunal a decisão da causa, de cujos motivos o teor do acórdão há de dar conta total: não o faz o que -- sem sequer transcrever a sentença -- limita-se a afirmar, para refutar apelação arrazoada com minúcia, que 'no mérito, não tem os apelantes qualquer parcela de razão', somando ao vazio dessa afirmação a tautologia de que 'a prova é tranqüila em desfavor dos réus': a melhor prova da ausência de motivação válida de uma decisão judicial -- que deve ser a demonstração da adequação do dispositivo a um caso concreto e singular -- é que ela sirva a qualquer julgado, o que vale por dizer que não serve a nenhum.7

12. Por tudo isso, havendo indeferimento, desmotivado -- ofensivo à racionalidade jurídica, racionalidade jurídica derivada, no sistema do ordenamento normativo brasileiro, do postulado Republicano, ou Estado de Direito em sentido estrito8, fundado nos valores da cidadania e da dignidade da pessoa humana --, por parte das autoridades estatais, de acesso, aos autos, pelo advogado, cabe o acionamento do instituto jurídico da Reclamação, tal e como expressamente previsto nos dispositivos alfim arrolados. Em ordem a assegurar à defesa técnica--por efeito do que enuncia, no particular e no limite, o postulado da dignidade da pessoa humana, revelador de que o ser humano9 não pode, e não deve, ser tratado como puro objeto dos inquéritos policiais e dos processos estatais -- o amplo acesso aos autos, desconsiderado, no ponto, decerto, como efeito imediato, lógico, natural e consequencial, as -- supostas--peias oriundas dos dizeres padronizados, gerais e abstratos de que trata a malfadada Súmula Vinculante 14/STF:

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:

I - processar e julgar, originariamente:

l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões10.

Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I - preservar a competência do tribunal;

II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;

III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade.11

Art. 156. Caberá reclamação do Procurador-Geral da República, ou do interessado na causa, para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões.

Parágrafo único. A reclamação será instruída com prova documental.12

*Alexandre Langaro, advogado criminal, recursal e parecerista. Autor de livros e artigos jurídicos. Articulista da Escola Superior de Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil -- Seção São Paulo. Estudou o NY Criminal Procedure Law em Nova York. Membro da Comissão de Defesa, Assistência e Prerrogativas dos Advogados e da Comissão de Direitos Humanos Sobral Pinto da Seccional do Rio Grande do Sul da Ordem dos Advogados do Brasil

