A invejável senescência das tartarugas

Foto: EFE/Parque Nacional Galápagos

Confesso que até então não conhecia a palavra escolhida para o título deste texto. Senescência são todas as alterações que ocorrem no organismo no decorrer do tempo e que não configuram doenças. Portanto, a palavra é sinônimo de envelhecimento. Cabelos brancos, rugas, perda da massa muscular, senilidade enfim, são todas estas coisas desagradáveis e inexoráveis causadas pelo passar do tempo da nossa existência.

É preciso aceitar com naturalidade a passagem do tempo. Não há muito o que se possa fazer contra o nosso relógio biológico. É claro que pode-se adotar alternativas à la Stenio Garcia mas, normalmente a emenda fica pior do que o soneto.

Por termos uma população historicamente jovem, existe um preconceito no Brasil com relação ao envelhecimento. Conseguir emprego depois dos 40 anos tem sido um desafio. E dos 50 anos então, impossível. O fato das pessoas com 60+ ter direito a vaga especial com o pictograma de velhinho curvado de bengala é um acinte! A nossa sociedade opta pela energia dos jovens em detrimento da experiência dos mais velhos.

Porém prepare-se, este quadro vai mudar nos próximos 20 anos. A população brasileira envelhece a olhos vistos, pois temos menos filhos por família e maior longevidade em função dos avanços da medicina. Cada vez mais estaremos rodeados por cabeças brancas, digo cabeças experientes.

Mas, para aqueles que não se conformam com a ideia de ficarem mais velhos, lembro que a opção ao envelhecimento é muito pior. O jeito seria terem vindo ao mundo como tartarugas. Sim, aquelas adoráveis criaturas que habitam os oceanos e que, além de simpáticas e dóceis, são muito longevas. O animal vivo mais velho que se tem notícia chama-se Jonathan. Ele pertence a uma espécie de tartaruga gigante das ilhas Seychelles e nasceu em 1832. Sim, ele tem 190 anos de vida!

Outro dia li uma matéria curiosa no Wall Street Journal relatando que a longevidade das tartarugas virou assunto até de testamento. As obrigações dos donos de tartarugas tem transcendido o simples cuidado diário e a alimentação. Eles tem que prever a longa perspectiva de vida destes animais que, com um pouco de sorte, sobreviverão a eles, a seus filhos e, até mesmo a seus netos. Você não pode simplesmente abandonar uma tartaruga africana de 50 kg, tem que se responsabilizar por ela.

Continua após a publicidade

Fernando Goldsztein. Foto: ARQUIVO PESSOAL

Segundo a Universidade de Harvard, o processo de envelhecimento dos Quelonios (animais que possuem armadura óssea ou casco) é muito inferior se comparados a nós, os mamíferos. Os cientistas, dizem que além de serem protegidos dos predadores pelas suas casas ambulantes, existe uma forte correlação entre a longevidade destes animais e o seu metabolismo e ritmo de vida lentos. Ou seja, a lentidão das tartarugas é exatamente o seu ponto forte. Devagar e calmamente, as resilientes tartarugas vão muito, muito longe.

Pense nisso na hora em que você se incomodar por coisas irrelevantes; fizer uma refeição às pressas ou não dispor de tempo para o lazer, para a atividade física ou simplesmente curtir a família. Lembre sempre da invejável calma e docilidade das tartarugas, receita básica para viver mais e melhor.

*Fernando Goldsztein, empresário e fundador do The Medulloblastoma Initiative