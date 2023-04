A isenção do imposto de importação e o seu debate nas redes sociais

Felipe Pereira. Foto: Arquivo pessoal

Nas últimas semanas, o debate sobre a isenção da cobrança de alguns tributos de importação sobre mercadorias compradas via grandes marketplaces, como Shein, Alibaba e outros se acirrou. E, consequentemente, gerou discussões acaloradas sobre o tema, envolvendo posições políticas, ideológicas e, na maioria das vezes, não informando de forma clara como essa isenção realmente funciona hoje.

A isenção do imposto de importação foi criada pelo Decreto-Lei nº 1.804/1980, o qual estabeleceu, em seu art. 2º, "II"[1], a possibilidade de isenção do imposto sobre importação de bens importados em valor equivalente até US$100,00 (cem dólares), quando estes bens forem destinados a pessoas físicas.

E, após isso, o Ministério da Fazenda promulgou a Portaria MF nº 156/1999, que em seu art. 1º, §2º[2], criou outra condicionante para a obtenção da referida isenção, ou seja, a partir de 1999, o remetente, também, deveria ser uma pessoa física. Sendo essa a alteração invocada no discurso do Governo Federal, para informar que as compras precisariam ser, obrigatoriamente, remetidas e recebidas por pessoas físicas e, caso contrário, não seria aplicável a isenção prevista no Decreto-Lei nº 1.804/1980.

Contudo, é preciso se atentar ao fato de que, embora a União tenha a prerrogativa para legislar sobre o tema, uma Portaria Ministerial não pode criar outra condicionante à isenção já criada por meio daquele Decreto-Lei. E esse entendimento foi reforçado através da medida liminar deferida, em 13/04/2023, pelo Juízo da 2ª Vara Federal de Chapecó, a qual descreve que "portarias" ou "instruções normativas" editadas por Ministérios não poderiam restringir o alcance da Lei", conforme descreve matéria veiculada no site do TRF4:

"A legislação tributária que trata de isenção, da qual é exemplo o Decreto-Lei nº 1.804/80, deve, nos termos do art. 111 do CTN [Código Tributário Nacional], ser interpretada de forma literal, de modo que a portaria e a instrução normativa não poderiam ter restringido o alcance da norma contida no diploma legal" (https://www.trf4.jus.br/trf4/controlador.php?acao=noticia_visualizar&id_noticia=26911)

Assim, a aplicação da nova orientação Ministerial seria ilegal, sendo certo que a criação de outra condição para a isenção do Imposto de Importação, deve se dar por meio de Lei e não por simples ato administrativo.

No momento atual, a fiscalização e a taxação de compras internacionais, ainda, obedecem às previsões da Portaria e das orientações normativas do Ministério da Fazenda, ou seja, limitando o valor taxado à U$ 50,00 (cinquenta dólares) e condicionando a isenção a que as compras sejam tanto enviadas como recebidas por pessoas físicas. Cabendo ser ressaltado que a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Federal de Chapecó é erga singulum ou, em outras palavras, somente é aplicável àquele processo, sendo certo que uma isenção sobre o imposto de importação, nesse momento, dependeria de ação judicial própria.

Por fim, é preciso deixar claro que mesmo o debate nas redes sociais sobre a isenção do tributo de importação deve se dar de forma esclarecida, em um modelo de diálogo aberto e transparente, e em respeito as normas legais vigentes, visto que, como cidadãos, cada um de nós possui o dever de sempre tentar enriquecer os debates sociais.

[1] Art. 2º O Ministério da Fazenda, relativamente ao regime de que trata o art. 1º deste Decreto-Lei, estabelecerá a classificação genérica e fixará as alíquotas especiais a que se refere o § 2º do artigo 1º, bem como poderá: (...)

II - dispor sobre a isenção do imposto de importação dos bens contidos em remessas de valor até cem dólares norte-americanos, ou o equivalente em outras moedas, quando destinados a pessoas físicas. (Redação dada pela Lei nº 8.383, de 1991)

[2] Art.1º (...)

§2º Os bens que integrem remessa postal internacional no valor de até US$ 50.00 (cinqüenta dólares dos Estados Unidos da América) ou o equivalente em outra moeda, serão desembaraçados com isenção do Imposto de Importação, desde que o remetente e o destinatário sejam pessoas físicas.

*Felipe Pereira, advogado do MLA - Miranda Lima Advogados