A luta contra o crime organizado

O Ministério Público é uma instituição essencial à função jurisdicional do Estado, sendo incumbido da defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Entre as suas atribuições, previstas no art. 129 da Constituição Federal, destacam-se a promoção da ação penal pública, a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, a fiscalização do cumprimento da lei e o exercício do controle externo da atividade policial.

No que se refere ao combate ao crime organizado, o trabalho dos promotores de Justiça é fundamental para a defesa da justiça em nosso país. O crime organizado representa uma ameaça constante à segurança pública, à estabilidade das instituições democráticas e ao Estado de Direito. As organizações criminosas têm a capacidade de corromper agentes públicos, intimidar testemunhas e destruir provas, buscando assim tornar difícil a investigação e a punição dos seus membros.

Além disso, o trabalho dos promotores de Justiça no combate ao crime organizado é marcado por ameaças constantes. As organizações criminosas têm como estratégia intimidar e silenciar aqueles que têm por missão enfrentá-las, inclusive através de ameaças de morte.

A ousadia do crime organizado parece não encontrar limites. Recentemente os jornais noticiaram que, segundo um relatório apresentado à Justiça Federal do Paraná, a Polícia Federal apurou que a facção criminosa denominada Primeiro Comando da Capital (PCC) conseguiu acesso a um sistema de monitoramento por câmeras criado pelo governo de São Paulo, que combina o uso de câmeras de vigilância com bancos de dados das polícias civil e militar para monitorar veículos em tempo real. De acordo com o relatório, os criminosos conseguiram usar o sistema para reconhecer o veículo do senador Sergio Moro e identificar o caminho que ele percorreu.

Investigações realizadas pelo Ministério Público de São Paulo e pela Polícia Federal também revelaram que a facção criminosa tinha como alvo não só o senador, mas também o promotor de Justiça de São Paulo Lincoln Gakiya.

Essas ameaças, embora dirigidas a um promotor de Justiça individualmente, representam uma tentativa de intimidação a todo o Ministério Público e a toda a sociedade. Constituem também uma ameaça para todo o sistema de justiça e, em última análise, para a própria democracia.

No entanto, é importante destacar que o Ministério Público é composto por promotores e procuradores de Justiça idealistas, que estão plenamente conscientes de sua missão constitucional de combate ao crime e que jamais se deixarão abalar por ameaças ou intimidações. Permaneceremos atuantes na defesa da lei e da justiça, buscando a punição dos criminosos e a proteção dos cidadãos de bem.

O combate à criminalidade organizada é uma questão de extrema importância em todo o mundo, e muitos países têm buscado soluções efetivas para lidar com esse problema.

Para enfrentar o crime organizado, é necessário que se adotem medidas efetivas de combate, e certamente uma das medidas indispensáveis mais comuns é o "método Falcone", aplicado com sucesso em todo o mundo pela sua eficácia. Como já constatara Giovanni Falcone, "(...) o verdadeiro 'calcanhar de Aquiles' das organizações mafiosas são os vestígios deixados por grandes movimentos de dinheiro ligados às mais lucrativas atividades ilegais. O desenvolvimento destes vestígios, através de uma investigação patrimonial que acompanha o fluxo de dinheiro proveniente do tráfico ilícito, é assim a via principal, a vertente a ser decididamente privilegiada nas investigações em matéria mafiosa, porque é aquela que mais permite aos investigadores construir uma rede de provas objetivas, documentais, inequívocas, insuscetíveis de distorções, arautos de confirmações e retroalimentação aos dados emergentes da atividade probatória tradicional voltada para a apuração imediata da autoria de crimes" (Giovanni Falcone e Giuliano Turone, Tecniche di indagine in materia di mafia, 1982, p. 10).

Enquanto a Itália é frequentemente citada como um exemplo de combate à máfia, é importante lembrar que existem outros países que também desenvolveram estratégias bem-sucedidas, como a Colômbia, onde foi criado um sistema de "promotores e juízes sem rosto", que visa proteger os membros do sistema de justiça que trabalham em casos relacionados ao crime organizado. Esses profissionais atuam anonimamente, sem a divulgação de suas identidades, a fim de evitar represálias e ameaças de grupos criminosos.

A experiência colombiana tem se mostrado bastante exitosa, contribuindo significativamente para o enfraquecimento do crime organizado naquele país. A atuação dos promotores e juízes "sem rosto" foi fundamental para a condenação de líderes e membros de grupos criminosos, e tem ajudado a desmantelar redes de corrupção e tráfico de drogas.

A adoção de medidas como essa não é uma tarefa fácil, pois exige mudanças significativas no sistema de justiça e um compromisso firme com a proteção dos direitos humanos e das liberdades civis. De todo modo, a experiência colombiana evidencia mais uma abordagem eficaz de combate à criminalidade organizada, que pode ser bem-sucedida no Brasil desde que haja uma cooperação efetiva entre as instituições governamentais e a sociedade.

Ademais, é preciso que seja tratada de forma igualmente adequada e eficaz a questão da chamada "criminalidade sem rosto", em que os líderes ou principais membros do grupo criminoso estão ocultos ou atuando de forma clandestina, revelando-se ineficiente a aplicação pura e simples do direito penal reativo e repressivo, que espera a ocorrência de lesão para agir em resposta, exigindo-se sim, a adoção de um direito penal proativo e estratégico, que permita identificar e neutralizar essas organizações criminosas.

Neste ponto, é essencial ressaltar que o combate ao crime organizado não se resume apenas à aplicação de mecanismos penais e processuais penais, pois a sua origem está relacionada a causas socioeconômicas e até mesmo políticas. Portanto, é imperioso adotar medidas que vão além da esfera jurídica, especialmente o desenvolvimento de políticas públicas que visem a redução da desigualdade social, o fortalecimento da economia e a promoção da participação política da população.

Nesse sentido, o Ministério Público tem um papel fundamental a desempenhar, considerando sua estrutura constitucional e legal, que lhe permitem atuar na elaboração, articulação e fiscalização da execução de políticas públicas, especialmente na área de segurança pública, justamente por ter uma visão privilegiada do sistema de justiça criminal, já que está presente em todas as fases do processo penal, desde a investigação até a execução da pena.

Bem por isso, é necessário que essa instituição assuma um papel de liderança na discussão e formulação de políticas públicas relacionadas à segurança pública e à reforma da legislação penal, buscando soluções inovadoras e eficazes para lidar com os desafios impostos pela criminalidade organizada.

O Ministério Público de São Paulo tem um papel crucial na liderança desse movimento, absolutamente necessário e que exige a adoção de um processo penal de emergência para o crime organizado, que venha em salvaguarda e respeito sempre ao Estado Social e Democrático de Direito.

*Antonio Carlos da Ponte é procurador de Justiça e membro do Conselho Superior do Ministério Público de São Paulo

*Saad Mazloum é procurador de Justiça e membro do Conselho Superior do Ministério Público de São Paulo