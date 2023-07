A monetização dos créditos de ICMS-ST

João André Buttini de Moraes e Amanda Nadal Gazzaniga. Foto: Divulgação

Em 20 de dezembro de 2022, a Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo publicou a Portaria SRE nº 102/2022, alterando expressivamente a Portaria CAT nº 42/2018, para atualizar a regulamentação dos procedimentos relativos ao ressarcimento e ao complemento do ICMS-ST.

Essas alterações foram pouco divulgadas até o presente momento, de modo que os contribuintes, especialmente aqueles que comercializam mercadorias sujeitas à incidência do ICMS-ST, ainda permanecem com dúvidas a respeito dos procedimentos relativos ao ressarcimento e ao complemento deste imposto, no que tange, principalmente, às possibilidades e condições para sua transferência, como forma de monetização.

Importante esclarecer que o regime de substituição tributária do ICMS, previsto no §7º do art. 150 da Constituição Federal ("CF/88"), caracteriza-se por atribuir ao sujeito passivo de obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição, cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente.

Essa sistemática de tributação é geralmente praticada na modalidade substituição de operações subsequentes (retenção do ICMS na fonte), em que o contribuinte substituto apura o ICMS relativo às operações próprias e também às relativas aos demais integrantes da cadeia econômica até a etapa de consumo, por meio da adoção da base de cálculo presumida, a qual equivale ao preço que, potencialmente, poderia vir a ser praticado pelos estabelecimentos varejistas nas futuras alienações dos produtos aos consumidores finais estabelecidos na mesma unidade federativa.

Ocorre que, tendo em vista que a apuração e o recolhimento do tributo são efetuados pelo contribuinte substituto levando em consideração uma base presumida, caso essa presunção não se efetive , a CF/88, em seu artigo 150, § 7º, assegura sua imediata e preferencial restituição .

Para tanto, o Estado de São Paulo criou um procedimento administrativo, o qual atualmente é regido pela Portaria CAT 42/2018, e recentemente alterado pela Portaria SRE 102/2022, para viabilizar o direito ao ressarcimento de ICMS-ST nas seguintes situações: (i) diferença entre a base de cálculo presumida e o valor efetivo de venda a consumidor final nas operações internas; (ii) fato gerador presumido não realizado (ex.: perdimento da mercadoria); (iii) saída com isenção, não incidência ou imunidade tributária para consumidor final e (iv) saída interestadual ("quebra de cadeia").

Importante lembrar que a possibilidade de ressarcimento na hipótese de venda realizada ao consumidor final em valor inferior ao presumido foi autorizada pelo STF quando do julgamento do RE 593.849/MG, sob o rito da repercussão geral, o que impulsionou os contribuintes, principalmente do setor varejista, a solicitarem o ressarcimento do ICMS-ST, trazendo luz ao tema.

Diante disso, nos últimos tempos os pedidos de ressarcimento de ICMS-ST ganharam expressividade perante o Fisco Paulista, já que representam uma alternativa interessante para economia e eficiência tributária dos contribuintes.

Ocorre que o ressarcimento do ICMS-ST em espécie, embora disposto na própria CF/88, não é uma realidade perante os fiscos estaduais, de modo que tem sido necessário criar alternativas que possibilitem a utilização destes créditos, eximindo o Estado dessa obrigação de ressarcir em espécie os seus contribuintes.

No Estado de São Paulo, a Portaria CAT 42/2018 autorizava que os valores a título de ressarcimento de ICMS-ST fossem utilizados pelos contribuintes para: (i) compensar ICMS próprio; (ii) transferência para substituto tributário, desde que fornecedor ou outro estabelecimento da mesma empresa; (iii) transferência para substituto tributário que praticasse operação com mercadorias envolvidas nas operações ensejadoras do crédito do ressarcimento, ou de outras mercadorias enquadradas na mesma modalidade de substituição; e (iv) liquidação de débito fiscal próprios e de terceiros.

Nota-se que até então o contribuinte detentor de crédito ficava impossibilitado de transferi-los para qualquer outro contribuinte no Estado de São Paulo devedor de ICMS-ST, o que gerava um verdadeiro impedimento para concretizar a monetização desses créditos em grande escala, já que só poderiam ser oferecidos para seus fornecedores ou concorrentes, nem sempre aptos a recebê-los.

Diante disso, foi editada a Portaria SRE nº 102/2022 que, dentre outras questões, promoveu a alteração do dispositivo que tratava da utilização do crédito, para fazer constar a possibilidade de transferência para qualquer estabelecimento inscrito no Cadastro de Contribuintes do ICMS no Estado como sujeito passivo por substituição tributária (RPA-ST) e com situação cadastral ativa.

Em outras palavras, antes da edição da Portaria SRE nº 102/2022, o dispositivo regulatório restringia a transferência dos créditos de ICMS-ST determinando que só poderia ser destinada para os contribuintes fornecedores ou aqueles que comercializassem mercadorias enquadradas na mesma modalidade de substituição do detentor do crédito.

Assim, com a edição da referida Portaria SRE nº 102/2022, em dezembro de 2022, houve a supressão do termo que limitava a transferência para fornecedores ou outros substitutos de mercadoria na mesma categoria, o que ampliou a forma de utilização, tornando-se mais factível a monetização dos créditos de ICMS-ST, já que as empresas podem negociar livremente sua transferência com contribuintes devedores deste imposto, inclusive, não há limitação quanto aos montantes que podem ser transferido, o que vem motivando, e muito, o mercado, principalmente o setor varejista.

Portanto, as alterações normativas ampliaram a liquidez dos créditos de ICMS-ST resultando em impactos positivos no fluxo de caixa e nos resultados financeiros tanto dos contribuintes credores de ICMS-ST, que podem transacionar os créditos (muitas vezes esquecidos nos seus balanços contábeis) sem limitações sobre os valores e destinatários, quanto dos contribuintes devedores de ICMS-ST, que podem adquirir esses créditos com aplicação de deságio.

*João André Buttini de Moraes, sócio do ButtiniMoraes Advogados

*Amanda Nadal Gazzaniga, advogada do ButtiniMoraes Advogados