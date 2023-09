A nebulosa reforma

Ana Claudia Santano Foto: Jefferson Bernardes/Agência Preview

Novamente chegamos a outra “minirreforma” eleitoral. Como em todo ano ímpar e perto de setembro, o ruído começa tímido para, logo, tornar-se alto quando começam a circular as primeiras especulações sobre o que irá mudar, além do tradicional teste do discurso que se ensaia para justificar as mudanças que os partidos pretendem fazer nas regras do jogo das eleições.

Neste ano, temos 3 frentes de mudanças: um projeto de lei que se propõe a “aperfeiçoar” a legislação eleitoral vigente, simplificando regras e procedimentos; e duas propostas de emenda à Constituição, sendo que uma já vem alvo da imprensa e da sociedade civil, que é o caso da PEC 9, também chamada de “PEC da anistia”, e outra que ainda se desenha, sobre a reserva de cadeiras nas casas legislativas para mulheres.

Em todos os casos, circulam diversas versões dos textos correspondentes, em um processo de costura de interesses que pode ser confuso para a maioria da população, mas que não é assim para quem já acompanha isso a cada dois anos.

A pressa se justifica, pois se não aprovadas até um ano antes das eleições, estas mudanças não poderão ser aplicadas no ano que vem. O que não se justifica é o modus operandi, pois cada vez mais vemos o debate começar o mais tarde possível. Isso limitar o conhecimento público do que se faz e o debate mais amplo, tão importante nas democracias em geral, além de deixar o tema cada vez mais confuso e difícil de acompanhar.

Contudo, este ano traz especificamente uma preocupação, pois a ofensiva multidimensional tem um alvo que possibilita a formação de um apoio amplo entre os partidos: dinheiro.

Desde 2017, o Brasil adotou um modelo de financiamento público de campanhas que ampliou em muito a presença de recursos públicos, diante da vedação de doações de pessoas jurídicas decidida pelo STF em 2015. Sabe-se que, sem dinheiro, não há como fazer campanha e sequer há como organizar eleições. Mas o fato é que, naquele momento, os partidos justificaram a injeção de bilhões de reais nas campanhas com a justificativa de que haveria mais igualdade entre as opções políticas na competição, além de permitir um maior controle contra a corrupção e mais transparência. Nada disso ocorreu.

Continua após a publicidade

O que vimos foi um aumento exponencial de recursos públicos nas campanhas sem qualquer reforço na fiscalização, o que fez com que a Justiça Eleitoral aumentasse a rigidez no controle das contas dentro do que poderia ser feito com a legislação em vigor, fazendo valer algumas máximas no uso do erário como, por exemplo, a sua devolução em caso de uso que não atendesse as regras que lhes são aplicáveis.

Por outro lado, foi também o financiamento público que fez com que fosse possível a adoção de ações afirmativas para a inclusão de mulheres na política (2018) e de pessoas negras (2022). Este novo conjunto de medidas que veio por impulso do TSE e do STF fez com que o Congresso Nacional atuasse para contornar a situação, seja legislando para diminuir os impactos das decisões proferidas, seja para, diretamente, se livrar dos deveres de seu cumprimento, como ocorreu em 2022 com a Emenda Constitucional n° 117. Esta EC constitucionalizou incentivos econômicos para a eleição de mulheres e pessoas negras, ao mesmo tempo em que anistiou os partidos que não cumpriram regras que os obrigavam a destinar recursos públicos para estas campanhas.

Sempre em um jogo que mais parece um pêndulo, tendo como centro recursos públicos tão necessários como hoje em dia para as campanhas, os direitos de mulheres e de pessoas negras se tornaram, pouco a pouco, peças de uma negociação em que eles nunca saem ganhando. Enquanto isso, a transparência e a fiscalização no uso destes recursos seguem sob ameaça constante e por várias frentes, em nome de uma exequibilidade de medidas que, no fundo, não há interesse em se fazer valer.

É aqui que nos encontramos. Diante da resistência dos partidos em cumprir direitos das mulheres e das pessoas negras, o que se tem é um afrouxamento de seus deveres por via legislativa, sem ter problemas com eventual conflito de interesse, afinal, são eles que têm como função a atividade legislativa e que, portanto, legislam para eles mesmos.

É verdade que nem toda a reforma é negativa, pois há regras que precisam de ajuste, além de outras que, se realmente aplicadas e não mudarem já para 2026, podem ser positivas. Contudo, o saldo ainda é desfavorável quando olhamos para o todo, resultado dessa negociação em que se concedem, mas não se garantem direitos.

O ponto é que há problemas reais que são negociados como se direitos próprios da democracia pudessem ser objeto de troca. Transparência, controle, inclusão de mulheres e pessoas negras na política ainda possuem baixos níveis, a despeito de todo o esforço das instituições e da sociedade civil. Tem-se um grande empenho para manter as coisas como sempre estiveram, sem perceber que o futuro já chegou.

Recursos públicos são vitais em qualquer sistema democrático, mas com eles, há direitos e deveres. Não há como escolher somente o primeiro. Os partidos precisam entender isso.

Continua após a publicidade

*Ana Claudia Santano, doutora e mestra em Ciências Jurídicas e Políticas, Universidad de Salamanca, Espanha. Estância pós-doutoral em Direito Constitucional na Universidad Externado, Colômbia, e em Direito Público Econômico, na PUCPR. Professora de Direito Constitucional, Eleitoral e Direitos Humanos em diversas instituições no Brasil e na América Latina. Coordenadora-geral da organização Transparência Eleitoral Brasil, integrante do Observatório de Violência Política Contra a Mulher