A necessária individualização da conduta para crimes de autoria coletiva e seus efeitos

Isadora Fingermann, Rodrigo de Grandis e Nathalia Latorre Foto: Divulgação

Na semana passada, o Supremo Tribunal Federal deu início ao julgamento dos primeiros acusados pela invasão da Praça dos Três Poderes ocorrida no último dia 8 de janeiro. Acolhendo tese apresentada pela Procuradoria-Geral da República, o ministro Alexandre de Moraes, relator, entendeu que o caso envolve os chamados crimes multitudinários, perpetrados em contexto de massa, com participação de grande quantidade de pessoas e de forma difusa, de sorte que não seria possível nem necessário que o órgão acusatório descrevesse detalhadamente os atos criminosos perpetrados por cada réu.

A Procuradoria-Geral da República sustentou ser desnecessária a individualização da conduta de cada um dos executores dos crimes apurados, na medida em que, nas palavras do subprocurador-geral da República Carlos Frederico Santos, durante o julgamento no plenário do STF, “responde pelo resultado a multidão, a turba, aquele grupo de pessoas que mantiveram um vínculo psicológico na busca de estabelecer um governo deslegitimado e inconstitucional”.

Não se ignora a dificuldade de identificar e descrever a atuação de cada um dos intervenientes no fato delitivo quando se trata de crimes de autoria coletiva. Por essa razão, uma parcela da jurisprudência vem assentando que, nos crimes de autoria coletiva, em especial aqueles cometidos no âmbito da atividade empresarial, não se exige do órgão acusatório uma descrição minuciosa da participação de cada interveniente, aceitando-se as chamadas denúncias gerais.

Essa mesma jurisprudência, no entanto, repisa a necessidade de um mínimo de individualização, capaz de estabelecer um vínculo causal e subjetivo entre o acusado e o crime que lhe é imputado, não admitindo, assim, as chamadas denúncias genéricas. Ou seja, é imprescindível que a acusação descreva, ainda que de forma sintética, os atos potencialmente criminosos realizados por cada um dos réus.

Destaca-se que a individualização de condutas configura verdadeiro critério limitador do poder punitivo estatal, representando, portanto, relevante fonte de garantias do cidadão. De fato, não se pode imputar criminalmente a um indivíduo um resultado que não seja derivado de uma ação ou omissão sua, mas sim de um terceiro, sob pena de inegável afronta ao princípio da culpabilidade.

Além de ser pressuposto de uma denúncia apta nos termos do Código de Processo Penal, que exige da acusação a descrição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, a individualização da conduta é requisito inerente ao exercício das garantias constitucionais ao contraditório e ampla defesa, afinal, é o que permitirá ao acusado em um processo criminal conhecer claramente os fatos que lhe foram imputados e, a partir de tal conhecimento, defender-se da acusação veiculada.

Continua após a publicidade

Nesse sentido, os tribunais superiores há muito vêm reconhecendo a imprestabilidade de denúncias que não descrevem adequadamente o fato criminoso e que deixam de estabelecer a necessária vinculação da conduta individual de cada partícipe ao resultado, não se justificando, por exemplo, a mera condição de sócio como pressuposto de responsabilização penal por todo e qualquer ilícito cometido em uma empresa – o que iria de encontro ao conceito de responsabilidade subjetiva que vigora em matéria penal.

Assim, o julgamento recente do STF não inaugura discussão nova, mas apenas reacende o debate sobre o tênue equilíbrio entre a necessária responsabilização de crimes graves cometidos de forma coletiva e a premente observância das garantias processuais penais a que faz jus todo e qualquer acusado.

É imperiosa a responsabilização daqueles que atentaram contra o Estado Democrático de Direito, em especial por meio de condutas que dilapidaram o prédio da Corte de representação máxima da ordem constitucional vigente. Contudo, para bem proteger a ordem constitucional, não se deve apequenar garantias processuais previstas na mesma Carta Cidadã, sob pena de deslegitimar o processo e as decisões. Nossa história recente nos mostra a relevância do devido processo legal e da observância incondicional ao Direito de Defesa.

*Isadora Fingermann, sócia na área de Penal Empresarial de TozziniFreire Advogados

*Rodrigo de Grandis, sócio na área de Penal Empresarial de TozziniFreire Advogados

*Nathalia Latorre, advogada na área de Penal Empresarial de TozziniFreire Advogados