A necessidade de atualizar a linguagem jurídica: ato de inovação para advogados

A linguagem jurídica é conhecida por sua complexidade e uso excessivo de termos técnicos, também chamados de "juridiquês". Essa forma de comunicação, embora tenha sido tradicionalmente adotada por advogados, vem sendo questionada e considerada um obstáculo para a compreensão clara e precisa dos documentos legais. Pesquisas recentes evidenciam a importância de atualizar a linguagem jurídica para torná-la mais acessível e transparente, tanto para os profissionais do direito quanto para o público em geral.

Em 2023, um estudo da Psychological and Cognitive Sciences, publicado na revista científica da Academia Nacional de Ciências dos EUA, apresentou os resultados de dois experimentos: (i) compreensão e memorização e (2) preferência de linguagem dos advogados.

O primeiro experimento investigou a compreensão e a capacidade de memorização de advogados e leigos diante de trechos de contratos redigidos em linguagem jurídica complexa e em linguagem simplificada. Surpreendentemente, os resultados revelaram que tanto os advogados quanto os leigos tiveram maior dificuldade em compreender e lembrar o conteúdo dos contratos escritos em "juridiquês". Isso indica que a complexidade da linguagem jurídica pode representar uma barreira para o entendimento claro dos documentos legais, mesmo para os próprios profissionais do Direito.

Em outro experimento, os advogados foram convidados a classificar contratos simplificados em comparação com contratos redigidos em linguagem jurídica em várias dimensões, como qualidade geral, adequação de estilo e probabilidade de serem assinados por um cliente. Os advogados classificaram os contratos simplificados como igualmente aplicáveis e preferíveis em várias dimensões importantes.

Esses resultados demonstram que os advogados não apenas enfrentam desafios em compreender e redigir documentos em linguagem complexa, mas também preferem a abordagem simplificada, uma vez que a veem como igualmente eficiente e adequada para a prática jurídica.

Outros estudos realizados anteriormente também destacaram os efeitos negativos dos termos técnicos e jargões jurídicos sobre a população em geral. Essas terminologias, mesmo quando acompanhadas de definições, têm o poder de alienar e confundir as pessoas, afastando-as da compreensão e identificação com a área jurídica.

Tanto advogados quanto leigos têm protestado contra o uso excessivo de juridiquês há muitos anos. O "movimento da linguagem simples" busca tornar o direito mais acessível e compreensível para todos. Alguns países, como o Brasil, têm sido pioneiros nesse movimento, com iniciativas notáveis, como a promulgação da primeira Lei em Linguagem Simples do país pelo governo do Ceará.

Apesar das evidências crescentes sobre os benefícios da simplificação da linguagem jurídica, a resistência à mudança ainda persiste. Os advogados, muitas vezes, adotam a complexidade da linguagem por conveniência e tradição arraigada na profissão. No entanto, é essencial compreender que a adoção de uma linguagem mais clara e acessível beneficiaria tanto os profissionais do Direito quanto o público em geral.

A complexidade da linguagem jurídica representa uma barreira à compreensão e ao acesso à Justiça. Os estudos científicos destacam que a simplificação dos documentos é uma abordagem inovadora e essencial para promover maior transparência e acessibilidade no sistema jurídico. Advogados, ao adotarem uma linguagem mais clara, podem se conectar melhor com seus clientes e com a sociedade como um todo, tornando o Direito mais democrático. Assim, escrever de maneira simples e acessível é, de fato, um ato de inovação que beneficia a todos os envolvidos no sistema jurídico.

*Danielle Serafino é advogada. Professora e palestrante em cursos de inovação jurídica. Autora de artigos jurídicos na área de inovação jurídica. Coordenadora do livro Legal Innovation - O Futuro do Direito e o Direito do Futuro da Editora RT. Sócia do escritório Opice Blum Advogados e head das áreas de inovação do escritório