A nova Lei de Licitações deve sofrer três relevantes alterações

O regime jurídico de licitações públicas e contratos administrativos de 1993 passou, quase 30 anos depois do seu advento, por uma completa reformulação. A Lei n.º 8.666/1993 foi revogada pela Lei n.º 14.133/2021, espécie normativa esta que, mesmo antes da sua efetiva aplicação, deve sofrer três relevantes alterações.

Com efeito, a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, a Lei n.º 14.133/2021, amalgamou inovações legislativas dos últimos anos e incorporou, ao âmbito da Administração pública brasileira, a evolução jurisprudencial e de controle externo e, ainda, a sistemática da governança e de compliance das organizações privadas, tais como o estímulo à segregação de funções de gestão e de controles interno e externo.

Anderson Medeiros Bonfim Foto: Divulgação

Com relação à incorporação de arranjos já experimentados no Direito brasileiro, destaque-se que foram atraídos para o regime geral de licitações e contratos administrativos determinadas práticas do Regime Diferenciado de Contratações Públicas, das Leis de Concessões de Serviço Público e de Parcerias Público-Privadas, tais como a realização de consultas e audiências públicas, o procedimento de manifestação de interesse (PMI) e a inversão de fases para fins de promoção de propostas e lances antes da análise dos documentos de habilitação dos licitantes.

Outros aspectos relevantes da nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos está na ampliação da função regulatória e de fomento da licitação, na medida em que se estimula a utilização de mão de obra por mulheres vítimas de violência doméstica e egressos do sistema prisional, a proteção do patrimônio histórico, cultural, arqueológico e imaterial, a acessibilidade para pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, a disposição final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos, a utilização de produtos, de equipamentos e de serviços que favoreçam a redução do consumo de energia e de recursos naturais e, por fim, a concessão de margem de preferência para bens manufaturados e serviços nacionais e do MERCOSUL.

Sem prejuízo das críticas cabíveis ao novo regime jurídico de licitações públicas e contratos administrativos, tais como o panprincipiologismo inútil e a incorporação, às relações de Direito público, da sistemática de governança e de integridade típica das relações privadas, causa-nos preocupação o Projeto de Lei n.º 3954/2023. Antes mesmo de vir a ser aplicada, isso após longo período de transição, a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos deve passar por três relevantes alterações.

Com efeito, o Projeto de Lei n.º 3954/2023, aprovado pelo Senado Federal e pela Câmara dos Deputados, amplia o modo de disputa fechado nas licitações públicas, permite a adesão de município a ata de registro de preços licitada por outro ente do mesmo nível federativo e, ainda, altera regras relativas à gestão e a aplicação de recursos oriundos de convênios e contratos de repasse.

A primeira proposta de alteração legislativa consiste na ampliação das hipóteses de adoção modo de disputa fechado, que deve constituir-se em regra nas licitações públicas de valores superiores a R$ 1,5 milhão. Portanto, ao invés de os licitantes apresentarem suas propostas por meio de lances públicos e sucessivos, as propostas permanecerão em sigilo até a data e hora designadas para sua divulgação.

Entretanto, o modo de disputa fechado deveria constituir-se em exceção à regra da publicidade no processamento de certames públicos. A redução da transparência compromete a concomitante e contínua fiscalização pelos órgãos estatais de controle e pela sociedade, ao passo que o mecanismo tende a inibir a competitividade e estimular conluios entre licitantes.

A segunda relevante alteração legislativa consiste na flexibilização do regime jurídico da ata de registro de preços, mecanismo de compromisso de futura contratação no qual há o registro, por determinado ente público, das condições a serem praticadas em possível contratação, especialmente objeto e preços.

Normalmente o órgão ou entidade da Administração Pública que participa do procedimento é que se vale da ata como compromisso de futura contratação. Entretanto, a alteração legislativa flexibilizada a sistemática ao autorizar que um município, ao invés de realizar uma licitação, possa aderir à ata de outro município. Nesse caso, são praticados os preços do município detentor da ata.

Ocorre que referido arranjo é criticável por existir grande diversidade entre os municípios brasileiros. O custo de um produto em determinado município pode ser significativamente distinto de um preço praticado em outro, ao passo que a sistemática da adesão nas bases da alteração legislativa contribui para conluios entre empresas licitantes e agentes públicos. Uma licitação pode ser fraudada em determinado município pode lesar não apenas erário local, mas também de outros municípios através de meios inibidores da fiscalização e do controle.

A terceira alteração legislativa está na criação de um regime simplificado de transferências de recursos da União para os estados e municípios. Com a alteração, poderá haver repasse de até R$ 1,5 milhão em parcela única. Atualmente a transferência de recursos ocorre ao longo da execução, arranjo este que pressupõe fiscalização concomitante e, inclusive, a possibilidade de interrupção dos repasses diante de possíveis fraudes.

As três alterações legislativas são significativamente relevantes para o regime jurídico de licitações públicas e contratos administrativos, na medida em que incide sobre arranjos criados para fomentar competitividade, fiscalização e controle. Ademais, a flexibilização de um regime jurídico que, por ter se sujeitado a longo período de transição, sequer chegou a ser incorporado às práticas administrativas, ocorre em prejuízo da estabilidade dos marcos legais, bem como da segurança e da previsibilidade das alterações legislativas.

*Anderson Medeiros Bonfim, doutorando em Direito Administrativo pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC-SP, instituição na qual obteve os títulos de mestre em Direito Administrativo e bacharel em Direito