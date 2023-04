A PEC 9/23 é sintoma de democracia frágil

Armando de Oliveira Costa Neto. Foto: Divulgação

No último dia 22 de março, poucos dias antes do (não comemorado) aniversário do golpe militar de 1964, fomos surpreendidos com mais uma proposta de anistia (PEC 9/23), sintomática de uma democracia frágil e ainda sob ataque. A PEC 9/23 apresentada no dia 22/03 pretende, entre outras, a extensão da questionável anistia quanto ao não preenchimento da cota mínima de recursos ou da não destinação dos valores mínimos em razão de sexo prevista na PEC 18/21, aprovada como Emenda Constitucional 177/22, promulgada em 05 de abril de 2022.

Em sua justificativa, a PEC 18/21 apontou a necessidade de afastar a imposição de candidaturas forçadas para a finalidade de atingir o mínimo legal de candidaturas femininas (30%), as chamadas candidaturas laranjas que podem, inclusive, ser consideradas crime eleitoral. Ou seja, segundo esta proposta, como a determinação de um número mínimo de mulheres nas candidaturas obrigou os partidos a praticarem condutas que poderiam ser consideradas crime, o melhor seria perdoar antecipadamente as ilegalidades eventualmente cometidas.

Entretanto, é difícil imaginar como a anistia de condutas de desrespeito à lei poderia fomentar o respeito à mesma lei. É contraditório! Prova disso é que, menos de um ano depois, agora, foi apresentada a PEC 9/23 com previsão de extensão dessa anistia também para as eleições de 2022. Isto é, voltaram a desrespeitar a lei e sugerir a anistia novamente como remédio.

Para fins de registro, a previsão do mínimo de 30% de candidaturas femininas foi inserida em nosso ordenamento jurídico em 2009, enquanto que o julgamento do Supremo Tribunal Federal que estipulou a distribuição proporcional de recursos do fundo eleitoral para as campanhas data de 2018.

Mas, para além das candidaturas femininas, a PEC 9/23 pretende também a anistia de toda e qualquer irregularidade nas prestações de contas de exercício financeiro e eleitoral anteriores à promulgação da emenda pretendida, inclusive permitindo a arrecadação de recursos de pessoas jurídicas por partidos políticos - uma prática já declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal (ADI 4.650). Mais um aspecto revelador de que a PEC 9/23 não parece estar imbuída do melhor espírito republicano.

Assim como a Lei da Anistia (1985) permitiu que torturadores, sequestradores, assassinos e muitos outros que deturparam as instituições do Estado seguissem suas vidas normalmente, a PEC 9/23 pretende o mesmo em relação às irregularidades nas prestações de contas dos partidos políticos, guardadas, obviamente, as devidas proporções.

Sem delimitar o período ou mesmo a natureza e gravidade das eventuais irregularidades abarcadas, a justificativa da PEC 9/23 não destina uma única palavra, um único argumento, absolutamente nada para tentar explicar ou fundamentar a necessidade da anistia pretendida. É como se a anistia prevista na proposta de redação do artigo 4º simplesmente não existisse para a exposição de motivos. Se aprovada, essa disposição deverá ser julgada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal.

Tão inconstitucional quanto restaurar, a hoje já vedada, arrecadação de recursos de pessoas jurídicas, ainda que para quitar dívidas partidárias assumidas até agosto de 2015.

A justificativa de que a alteração se prestaria exclusivamente ao adimplemento de dívidas contraídas sob a legislação anterior não convence. A arrecadação de recursos segue a legislação aplicável no momento da arrecadação e não a do momento da contração da dívida. Ou seja, no Brasil de 2023, mais do que nunca, o óbvio ainda precisa ser dito: se um partido arrecada recursos em 2023 para pagar dívidas contraídas em 2015, a arrecadação ocorre em 2023, com todas as consequências daí advindas.

Neste sentido, é sintomático de uma democracia frágil e ainda sob ataque, desta vez de dentro para fora, que representantes políticos de polos nunca antes tão extremadamente opostos tenham se unido em torno deste projeto de anistia. É como se inimigos declarados tivessem se unido para enfrentar um perigo comum: a Constituição, a Lei e o Estado Democrático.

Afinal, depois de eleições marcadas por sucessivos ataques à democracia, cuja hostilidade culminou nos gravíssimos atos antidemocráticos praticados no dia 08/01 em Brasília, a quem interessa as igualmente antidemocráticas anistias da PEC 9/23? O tempo passa, mas algumas coisas não mudam, infelizmente.

*Armando de Oliveira Costa Neto, advogado criminalista, sócio do Borlido e Costa Neto Advogados, mestre em direito penal pela Universidade de Barcelona e Universidade Pompeu Fabra e pós-graduado em compliance penal pela Universidade de Barcelona