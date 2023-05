A PEC da Anistia e a impunidade dos partidos políticos

Carmela Zigoni e Cristiane Ribeiro. Fotos: Arquivo pessoal

O Projeto de Emenda Constitucional (PEC) 09 de 2023, conhecido como "PEC da Anistia", nos lembra o filme Matrix, onde as falhas no sistema autoritário vigente eram identificadas a partir do "déjà vu", a sensação de já ter visto ou vivido antes uma cena. A reedição da anistia aos partidos, realizada em 2021 por meio da PEC 18, a propósito da inoperância dos partidos em não cumprir as cotas do Fundo Eleitoral para candidaturas de mulheres e pessoas negras nas Eleições 2020, traz um déjà vu indigesto para a democracia brasileira. Mais uma vez os partidos políticos, reproduzindo as lógicas estruturais machista e racista, recorrem a um projeto que emenda à Constituição Federal para se desresponsabilizar de cumprir as legislações que visam trazer mais equidade nos processos eleitorais.

Em 2020, o STF determinou, a partir de pedido impetrado pela deputada federal Benedita da Silva, que 30% dos recursos financeiros dos partidos fossem destinados às mulheres e pessoas negras, e que a decisão seria válida já nas eleições daquele ano. Os partidos tiveram que se ajustar rapidamente, pois a decisão saiu em outubro, e o pleito ocorreria em novembro devido à crise sanitária da Covid-19. Essa adequação gerou efeitos negativos para o cumprimento efetivo da decisão, a exemplo do atraso no repasse do recurso para as candidaturas de mulheres e pessoas negras, que tiveram suas campanhas prejudicadas. Isso porque enquanto os homens brancos já estavam em campanha acessando os recursos, mulheres e pessoas negras tiveram que esperar cerca de 15 dias para acessar os recursos da cota. Essa diferença pode parecer pouco importante, mas considerando um processo eleitoral com menos de 2 meses de duração, tem como impacto na vitória ou na derrota de uma candidatura nas urnas. Aos partidos que descumprissem a cota de destinação de recursos para mulheres e pessoas negras, seriam aplicadas sanções, incluindo multas ou suspensão do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), entre outras.

Para mitigar esse problema, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) determinou que, nas Eleições de 2022, os partidos seriam obrigados a repassar, até o dia 13 de setembro, 100% do recurso da cota de gênero e raça/cor às candidaturas de mulheres e pessoas negras, o que corresponde a 30% do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC). A regra determinava que a prestação de contas parcial deveria ser feita ao Sistema de Prestação de Contas Eleitorais (SPCE) em até 72 horas a partir do recebimento do recurso. Considerando o prazo, o cenário ficou da seguinte forma: foi repassado um montante de R$ 6,5 bilhões a todas as candidaturas, sendo R$ 4,8 bilhões do FEFC, R$ 480 milhões do Fundo Partidário e R$ 1,2 bilhões de doações. Dos R$ 4,9 bilhões do FEFC, 30% foi repassado a mulheres e 70% para homens, e em relação ao recorte racial, o repasse foi de 36% para negros/as (pretos/as + pardos/as) e 62,7% para brancos/as. A determinação do TSE foi, portanto, cumprida. No entanto, estes números gerais não refletem o que ocorreu internamente aos partidos.

No entanto, 40%, ou 12 de 30 partidos, não cumpriram a cota de gênero corretamente, em todos os espectros políticos. E na medida em que vários partidos não cumpriram a cota, está tramitando uma nova PEC de anistia, para novamente "perdoar" os partidos que não conseguiram cumprir... a lei! A justificativa do texto da proposta de emenda é a de que "...muitos dos entes partidários tiveram dificuldade em se ajustar ao novo comando constitucional". Poderia fazer sentido, e já foi utilizado como argumento nas eleições de 2020, mas em 2022, os partidos já deveriam ter se ajustado, conscientes que estavam diante da necessidade de repartir os recursos com maior equidade. Eles dizem que a medida só foi regulamentada em abril de 2022 com a EC 117, mas a necessidade de garantir maior participação de mulheres e pessoas negras nas eleições já era um fato, definido pelo direito, em 2020.

A PEC 09/23, neste momento está na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados, com indícios de que seja analisada na terça-feira, 02 de maio. Depende de aprovação de admissibilidade do colegiado para avançar no Congresso. Se aprovada na CCJ, segue para uma comissão especial, e após anuência do Presidente da Câmara Arthur Lira, é analisada pelo plenário. Para aprovação das PECs são necessários 308 votos favoráveis, ou 3/5 dos deputados em 02 turnos de votação.

A impunidade dos partidos políticos, neste cenário caótico gerado pela descredibilização da política diante da sociedade, não favorece a retomada da democracia pela qual muitos setores da sociedade atuaram a partir da frente ampla que elegeu Lula. É preciso dar continuidade às ações educativas e de sensibilização da sociedade com relação à necessidade de avanços na equidade de raça e gênero no processo eleitoral, mas com igual importância precisam ser cumpridas as sanções previstas pelas legislações que auxiliam esse caminho. Como temos debatido amplamente sobre as violências que se retroalimentam com o racismo e o machismo estruturais à Brasileira, a "boa vontade" está longe de ser uma forma de resolução. Naquilo que foi sem ter sido, outra característica do déjà vu, o Brasil segue como a ditadura dos homens brancos, e nesse quesito, a esquerda tampouco é inocente.

*Carmela Zigoni, assessora política do Instituto de Estudos Socioeconômicos (Inesc)

*Cristiane Ribeiro, colegiado de gestão do Instituto de Estudos Socioeconômicos (Inesc)