A polêmica sem sentido entre STF e Senado em torno da PEC

Já perdura por algum tempo uma atmosfera global de intolerância e revanchismo que alcançou nosso país e poluiu pautas políticas e relações sociais.

A menção, apesar de não aprofundada e desconectada do tema central deste ensaio, tem relevância, pois se dê um lado, trata-se de dado de realidade inexorável, por outro, o argumento vem, de maneira vulgarizada, poluindo o debate público no Brasil.

A PEC 08/2021 representa um típico exemplo de iniciativa legítima do Senado Federal, mas alvejada por argumentos adornados com deslocada pecha de medida antidemocrática e/ou afrontosa à independência do Poder Judiciário.

Por isso mesmo, impressiona tanto a energia empregada nas críticas à PEC, mas, igualmente e talvez cause ainda mais estranheza, a maneira genérica como se apresentam as repreensões.

O processo legislativo em si, mas especialmente quando bicameral tem em mira viabilizar e fomentar o debate, com aptidão de aprimorar o texto e reduzir o risco de vícios e falhas, caso venha a ter vigência. Nesse contexto, a cada uma das etapas de tramitação, eclodem oportunidades de aprimoramento dos dispositivos e, por isso mesmo, sem termo se tornam as reprimendas indistintas à integralidade do texto da PEC e que ainda contribuem para turvar os temas constitutivos do projeto, com consequente esvaziamento da oportunidade de compreensão e posicionamento da população em geral.

Em primeiro lugar, o projeto aprovado no Senado contempla a exigência de voto da maioria absoluta dos membros como condição para deferimento de medidas cautelares aptas a afetar a eficácia de ato normativo com efeitos erga omnes, suspendam ato de presidente dos demais poderes, suspendam a tramitação de proposições legislativas, afetem políticas públicas ou criem despesas para os demais poderes, guarda estrita sintonia com o texto constitucional (Art. 102, I, p) e fomentará o fortalecimento institucional do Supremo Tribunal Federal e reduzirá o espaço de dissonâncias entre decisões.

O projeto aprovado na Câmara Alta do Congresso Nacional a um só tempo alcança dois objetivos juridicamente relevantes: reafirma conteúdo expresso na própria Constituição Federal e reacende a necessária essência colegiada dos julgamentos pelos Tribunais em todas as instâncias da Jurisdição.

Também compõem a proposta de emenda constitucional dispositivos que estabelecem limite temporal para pedidos de vista, previsão de prazo para julgamento de mérito após o deferimento de medidas cautelares e/ou liminares em ações de controle concentrado de constitucionalidade iniciativas com o condão de avançar na conquista de mais previsibilidade e segurança jurídica, pilares de um Estado de Direito.

Em um contexto democrático, as divergências, as oposições de ideias e as críticas são, não apenas naturais, mas importantes para o aperfeiçoamento das instituições e das pessoas.

Entretanto, a pretexto de discordar, registrar pontos de vista ou descontentamentos, não se pode compactuar com iniciativas que exponha a risco a autoridade dos atos de ofício praticados por representantes eleitos pelo povo.

*Felipe Martins Pinto, presidente do Instituto dos Advogados de Minas Gerais. Professor de Processo Penal da UFMG