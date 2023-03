A política criminal e a defesa dos animais

Alexander Barroso. Foto: Divulgação

No mês em que se comemorou o Dia Nacional dos Animais (14 de março), o lançamento da Frente Parlamentar em Defesa dos Animais, na Câmara dos Deputados, é uma oportunidade para ampliar, ainda mais, o debate sobre a escalada da violência contra animais no Brasil.

É de notório conhecimento que os casos de maus-tratos aumentaram e passaram a ter mais publicidade nos últimos anos. A sociedade civil passou a preocupar-se mais com o tema, disto resultando a criação de grande quantidade de associações protetoras de animais.

O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária do Ministério da Justiça e Segurança Pública (CNPCP/MJSP), órgão com atribuição legal em propor as diretrizes de política criminal quanto a prevenção do delito, nesse contexto, contribuirá com Estado brasileiro e com nossa sociedade, propondo ações capazes de impulsionar a construção de políticas públicas mais eficientes para transformar a realidade dos animais vítimas de violência no País.

A criação de uma base de dados nacional de registro de maus tratos a animais no Brasil, por exemplo, é um dos temas que pode ser desenvolvido por meio de debate com as forças de segurança pública, organizações não governamentais e sociedade civil. Não existe, hoje, uma base de dados nacional consolidada capaz de fornecer informação precisa sobre o número exato de registros de violência contra os animais no país. Os dados hoje existentes variam conforme a fonte, o que pode mascarar a realidade, inviabilizando ações de repressão e de prevenção mais assertivas por falta de informação.

Com uma base de dados nacional de registro de maus tratos seria possível, por exemplo, o cruzamento de notitia criminis dos Estados, o que pode ajudar a identificar regiões com maior incidência de violência contra animais para o planejamento de ações, como exemplo, capacitação de Agentes de Segurança Pública para agir após o recebimento das ocorrências de casos de maus tratos.

Uma única base de dados nacional pode ajudar, também, na criação de campanhas educativas em escolas e outros setores para ajudar na identificação e prevenção de violência contra os animais. Tal iniciativa pode envolver, até mesmo, o setor privado dentro de um debate em que questões de responsabilidade social e ambiental têm cada vez mais influência para a construção de reputação de empresas.

A Frente Parlamentar em Defesa dos Animais vem reforçar o necessário debate acerca da responsabilidade social frente aos animais, no foro adequado de representação da sociedade que é o Congresso Nacional.

O crime ambiental tem peculiaridades próprias, tanto assim que possui um microssistema. Mas, por óbvio, ele faz parte do Direito Penal. E aí nunca será demais lembrar a lição do Jurista Aníbal Bruno, para quem "o Direito Penal se apresenta como o conjunto das normas jurídicas pelas quais se exerce a função do Estado de prevenir e reprimir os crimes, por meio de sanções cominadas aos seus autores"

Ao Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária do Ministério da Justiça e Segurança Pública cabe o apoio necessário para o amadurecimento de ações de prevenção ao delito e o apoio na construção de políticas públicas que fortaleçam a prevenção à violência contra os animais.

*Alexander Barroso é advogado criminalista e conselheiro no Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária do Ministério da Justiça e Segurança Pública (CNPCP/MJSP)