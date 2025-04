Opinião | A portaria PGFN nº 721/2025 e o Programa de Transação Integral: entenda o que muda

São eles a sentença, acórdão de apelação, acórdão de recurso especial ou extraordinário, a existência de precedente vinculante sobre a matéria em litígio e a jurisprudência da Turma ou Tribunal em que tramita a ação. Esses elementos serão considerados pela União, mas essa aferição é classificada como elemento de estratégia de atuação da Fazenda e está resguardada pelo sigilo funcional. Outros critérios também serão considerados para aferir o Potencial Razoável de Recuperação do Crédito Judicializado, como a temporalidade - que compreende o tempo de expectativa de recebimento dos valores -, o tempo de suspensão de exigibilidade por decisão judicial, a perspectiva de êxito das estratégias judiciais e o custo da demanda e da cobrança.

A introdução da consideração de eventos processuais específicos de cada demanda e do contexto jurisprudencial do processo é um grande avanço à luz da igualdade tributária. Não é coerente dar tratamento idêntico a contribuintes que, apesar de discutirem o mesmo tema, estão em condições diferentes e possuem expectativas de sucesso distintas, mas essa ainda é a situação. Por exemplo, nas discussões judiciais de contribuições sobre pagamento de participações em lucros e resultados (PLR) a empregados, existem muitos elementos fáticos que colocam as empresas em situações muito díspares e não faz sentido dar um desconto linear para todas se o prognóstico é diferente. Por isso, a adoção desse tipo de critério, que permite uma personalização, é uma consequência necessária da igualdade tributária, conforme conclusão que consta na minha dissertação de mestrado, que originou a obra Transação Tributária Federal à Luz da Igualdade.

Apesar do avanço, o edital poderia ter sido mais preciso a respeito do peso de decisões desfavoráveis ou favoráveis à Fazenda. A tendência é que quanto pior for a expectativa de sucesso da União Federal, maiores sejam as concessões fazendárias, pois, à medida que o resultado positivo para o contribuinte se consolida, menor é o interesse dele em transacionar. Se há apenas uma sentença desfavorável à Fazenda, o desconto deveria ser menor do que o desconto para débitos que já foram afastados também pela segunda instância, por exemplo. Esse raciocínio deveria constar na Portaria e o peso para a concessão de descontos e prazos diferenciados deveria ser divulgado. Porém, essa avaliação será sigilosa.