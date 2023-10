A produção das provas digitais à luz do Código de Processo Civil/15

A evolução das relações humanas sempre se consubstanciou no desenvolvimento tecnológico, e, nas últimas décadas, consequentemente na virtualização dos expedientes, de modo que a rede mundial de computadores passou a ser um importante instrumento na materialização e desenvolvimento de negócios jurídicos.

Murilo Gomes Foto: Divulgação

Os até então triviais “atores” em qualquer relação jurídica, como papel, assinaturas, reconhecimento de firmas, expedientes cartorários, atos extremamente formais e rígidos, deram, por conta da dinâmica e velocidade digital, espaço para a assinatura digital, hash, blockchain, print, IP, biometrias digitais, aplicações e outros.

Paralelamente, ao passo que a norma deve se adequar ao seu tempo, passou-se a existir uma lacuna normativa que estabelecesse regras, limites e parâmetros para que tais expedientes digitais pudessem ser utilizados no âmbito do processo legal, sobretudo, com o fito de resguardar os princípios constitucionais do direito de petição, do contraditório e ampla defesa.

Com relação as normativas de Direito Processual Civil, até o Código de 1973, tínhamos poucos e insípidos excertos que tratavam sobre a constituição de prova digital. Tal vácuo normativo passou a resultar em decisões pulverizadas e conflitantes sobre as provas eletrônicas, gerando principalmente insegurança jurídica aos tutelados.

Seguindo um legado da legislação europeia, e pressionados pelos conflitos jurídicos já existentes, o Legislador brasileiro passou a positivar regramentos neste calibre. Como parte da evolução humana, o próprio Poder Judiciário foi influenciado pela legislação, quando em 2006, através da Lei nº. 11.419/2006, tivemos uma virada de chave com a digitalização processual e consequente virtualização dos feitos, partindo-se conceitualmente para um ordenamento próprio do Processo Judicial Eletrônico, o que consequentemente ensejou na digitalização de todos os instrumentos processuais, inclusive o substrato probatório, que passou a ser digitalizado

No ano de 2014 tivemos uma das principais legislações sobre o tema, o Marco Civil da Internet – Lei 12.965/14 –, que trouxe definições, procedimentos e responsabilidades as ações e instituições, notadamente no que tange ao dever de guarda, acessibilidade, disponibilização das informações geradas, transacionadas ou processadas no âmbito virtual, dos respectivos provedores e aplicações.

A partir de 2015, através do Novo Código de Processo Civil, sem se limitar, mas principalmente no que tange aos seus art. 439 e 441, o Direito Processual Cível brasileiro passou a ter uma sistematização normativa direta da prova digital. O NCPC/15 elevou a prova eletrônica a um status de maneira singular, além dos demais tipos de provas anteriormente previstos, como a prova documental, testemunhal, confissão e outras, tratando a prova digital como um meio de prova próprio e distinto, com reflexos, aplicabilidade, natureza jurídica e características próprias.

Em seu artigo 369, o NCPC traz como prerrogativa das partes o direito de empregar todos os meios legais, ainda que não especificados neste código, para provar a verdade dos fatos discutido nos autos.

Art. 369. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.

Logo, admitiu-se assim, que uma vez lícita, a prova que a natureza não estivesse sido especificada no NCPC/15, tivesse validade no âmbito processual, lançando assim margem a aplicação de novas tecnologias.

As relações jurídicas então ganharam conotações de celeridade e simplicidade, sem perder a segurança e viabilidade probatória.

A fluidez das relações, desprendidas dos atos extremamente formais e rígidos, passou a ter mais utilidade face o art. 411, II do NCPC, que passou a conceder ao manto da autenticidade documental, além do ato de reconhecimento de firma exercido por tabelião, qual previsão já havia tratamento no Código de 1973, a identificação por meio eletrônico, de modo que o nosso ordenamento jurídico passou a reconhecer a assinatura digital como meio válido de autenticação de documento, e consequentemente, trazendo mais segurança jurídica aos contratos, termos e demais relações firmadas e registradas no ambiente virtual. Em legislação complementar, a Lei nº 14.063, de 23 de setembro de 2020, normatizou o uso das assinaturas eletrônicas no âmbito das relações e contratações feitas pelos entes do Poder Público e Pessoas Jurídicas de Direito Privado, em mais um passo de consolidação dos expedientes digitalmente albergados.

O NCPC, inobstante tenha sido um importante e essencial marco normativo no que tange a virtualização das provas, trouxe um dicotômico efeito em suas normas. Neste ponto, ao tratar da prova digital de maneira geral, como fez por exemplo no art. 369, citado anteriormente, o nosso Código de Processo Civil não criou entraves ou limitadores a própria evolução da tecnologia, que pela sua velocidade, a cada dia nos apresenta um meio digital ou uma novidade que pode ser utilizado para fins de prova. De um outro lado, a falta de especificidade acaba por gerar lacunas que precisam ser supridas por outras normas, e até então, se esbarram na interpretação jurisprudencial.

Com efeito, estando diante de uma situação, negócio jurídico ou qualquer que seja a relação, que estabelecida, desenvolvida ou finalizada em um ambiente virtual, levados pelo brocardo “dormientibus non sucurrit ius[1]”, podemos nos questionar: O que podemos entender como prova legalmente aplicável para a constituição do meu direito?

Antes de adentramos mais especificamente nos pontos de resposta de tal questionamento, importante separarmos as duas principais tipologias de documento eletrônico. A primeira, documentação digital, trata-se de documentação que desde a sua gênese é tratada em ambiente virtual, por um computador, gadget ou qualquer outro equipamento, como é o caso de uma conversa gerada através de rede social, troca de informações por e-mails e outros. A segunda, documentação digitalizada, trata-se de documentos que foram gerados fisicamente e posteriormente digitalizados através de tecnologia própria. Por questões óbvias, que a utilização de uma das hipóteses não anula a outra, ao passo que podemos ter documentos gerados de forma híbrida – digital e digitalizado –.

E aqui, necessitamos lembrar que como desde o Direito Romano, o conteúdo probatório sempre teve a sua preponderância alavancada pelo seu nível de confiança e imutabilidade, de modo que, a prova necessariamente precisa ser apreciada pelo julgador como parte original do direito em debate. Portanto, a originalidade e imutabilidade da prova são fatores primordiais para o seu reconhecimento, e no âmbito digital, levando em consideração que a própria tecnologia pode trazer vulnerabilidade ao substrato, importante que a sua produção seja realizada de maneira que possa ser demonstrada a segurança da originalidade.

O juízo de valor da prova documentação eletrônica, se esta for digital, partirá da premissa que a sua avaliação de originalidade ficará adstrita a certificação da sua origem e imutabilidade desde a sua concepção até a juntada aos autos. No caso da documentação digitalizada, dependerá de um meio que evidencie que a forma física qual objeto da digitalização, tenha o mesmo conteúdo e veracidade do arquivo digitalmente convertido.

Neste direcionamento, o legislador concedeu ao julgador o critério de avaliação da originalidade do documento, conforme dispões os artigos 439, 440 e 441 do NPCP, que abaixo citamos:

Art. 439. A utilização de documentos eletrônicos no processo convencional dependerá de sua conversão à forma impressa e da verificação de sua autenticidade, na forma da lei.

Art. 440. O juiz apreciará o valor probante do documento eletrônico não convertido, assegurado às partes o acesso ao seu teor.

Art. 441. Serão admitidos documentos eletrônicos produzidos e conservados com a observância da legislação específica.

Citamos aqui o exemplo do uso dos prints. A nossa legislação reconhece o print como conteúdo probatório?

De primeiro plano a resposta é sim. Mas sabemos como facilmente um print pode ser manipulado. Assim, cabe a aquele que pretende produzir tal prova através deste instrumento, utilizar das ferramentas necessárias que possam comprovar o máximo possível da originalidade e imutabilidade daquele conteúdo. Certamente um print juntado aos autos, acompanhado como seu respectivo registro em blockchain, surtirá mais efeito como meio de prova, do que um print simples carreados aos autos. Assim como o uso do blockchain, temos outros meios de certificar a originalidade da prova digital, quais disponíveis inclusive por meios cartorários, que com tal evolução, passaram a adotar os meios digitais em seus expedientes.

Especialmente sobre a utilização do blockchain, tecnologia que ganhou ampla escada de utilização, o Poder Judiciário vem como ser uma fonte de certificação de origem confiável e processualmente aceita. Tal instrumento consiste na autenticação de informações através de cadeias em blocos eletrônicos, quais a cada nova informação registrada, gera-se, através de um algoritmo, um código criptografado denominado de hash, que valida a autenticidade e integridade de um arquivo ou documento, através da realização de cálculos complexos e registro binário, que gera uma espécie de impressão digital para o documento. Essa é a mesma tecnologia utilizada, por exemplo, nos pagamentos realizados via PIX e transações com criptomoedas, e tende a ser uma das tecnologias mais usadas para fins de originalidade e imutabilidade de provas.

A originalidade não se atém somente a questão da segurança e imutabilidade, mas também no tocante a integralidade do seu contexto. Logo, a prova digital pode demonstrar a imutabilidade, mas não atender ao fim que se destina, qual seja, a representação sequencial do conjunto de ações que materializa o direito tutelado. Em novo exemplo, trazemos os casos de conversas em texto ou áudio gerados através de aplicativos e mensagens instantâneas como Whatsapp, Telegram ou através das demais redes sociais que possuam modal congênere. Ao trazer aos autos parte da conversa, do áudio, sem a demonstração do conjunto total que os derivaram, a parte torna a prova digital mais cingida, uma vez que a originalidade buscada pelo julgador deve se ater ao conjunto de informações que ensejaram naquela prova e a sua ligação com o direito pretendido.

Ainda, em um aspecto mais controverso, a prova digital pode ser convalidada por um expert, que atestará tecnicamente a sua originalidade e idoneidade, afastando a incidência de manipulação ou falsificação. Nesta hipótese, o expert possui o papel de atestar que o arquivo digital é original e/ou se há indícios de veracidade ou manipulação, não cabendo a este, em nenhuma hipótese, fazer a valoração desta prova para fins de aceitação, cabendo a validação da prova digital para fins de formação de evidência ou materialização do direito tão somente ao julgador, conforme consta do art. 479 do NCPC/15, que, não convencido, poderá solicitar inclusive a apuração da originalidade por outro perito.

As partes também poderão questionar a veracidade das provas, instaurando incidente de falsidade, a ser objeto de perícia e apreciação do juízo.

Decerto que a utilização de provas digitais deve respeitar o direito a intimidade de terceiros, de modo que a obtenção de provas que tenham este condão, deve ser coletada através de autorização judicial.

Malgrado o nosso ordenamento jurídico ainda precise de relevantes atualizações no tocante a produção de provas digitais, o Código de Processo Civil atual, ao contemplar expedientes desta natureza, proporciona mais segurança jurídica e permite as partes alicerçarem as suas argumentações em instrumentos de prova mais acessíveis, muitas vezes menos burocráticos e custosos, corroborando assim com o aspecto social da Justiça. Cabe as partes então, a busca em evidenciar a densidade, veracidade e originalidade das suas provas, seja por qual meio for, e sendo assim digital, utilizar do modal tecnológico mais seguro, confiável, auditável e fluído possível.

[1] Latim. O direito não socorre aos que dormem

*Murilo Gomes, sócio gestor da área de Direito Digital e Negócios e Relações Institucionais da MoselloLima Advocacia; head do CIT - Comitê de Inovação e Tecnologia da MoselloLima Advocacia; membro da ANADD; membro do Comitê Jurídico da ANPPD; membro da Comissão de Direito Digital da OAB/BA, vide currículo anexo