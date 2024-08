O argumento para aumentar a idade mínima para aposentadoria geralmente se baseia na alegação de que isso é necessário para garantir a sustentabilidade de longo prazo do sistema previdenciário. Embora reconheça a importância da responsabilidade fiscal, discordo veementemente da ideia de que sobrecarregar a classe trabalhadora com um período mais longo de trabalho seja a única solução.

Essa reforma infligiu um sofrimento imenso a milhões de brasileiros, forçando muitos a trabalhar além de sua capacidade física, atrasando sua aposentadoria merecida e minando sua dignidade. Os impactos são abrangentes, indo além dos indivíduos para englobar todo o tecido social. Por isso, acredito que precisamos de uma mudança radical na nossa abordagem em relação à idade de aposentadoria por diversos motivos:

Em primeiro lugar, a reforma exacerbou o problema já existente do preconceito etário no mercado de trabalho brasileiro. Trabalhadores mais velhos são frequentemente vistos como menos produtivos e mais caros, tornando-os vulneráveis à discriminação e à perda de emprego. Isso, por sua vez, cria um ciclo vicioso, impedindo que os indivíduos atinjam a idade de aposentadoria que lhes foi prometida e sobrecarregando ainda mais o sistema previdenciário. Números do Idados de 2022, empresa de consultoria sobre oportunidades de trabalho, mostram que cerca 880 mil pessoas com mais de 50 anos perderam o emprego nos últimos dez anos.

Dados do IBGE de 2015 apontam que 0,3% da população acima dos 65 anos está ainda no mercado de trabalho, porém com a imposição da idade mínima, é muito provável que esta população, que ainda precisa trabalhar em vista de contemplar os gastos de vida próprio e de sua família, acabará em algum momento sem emprego, pela capacidade de absorção do mercado, e pontos de preconceito abordados acima, e também sem aposentadoria.