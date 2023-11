Lula sobe a rampa do Palácio do Planalto, em 1º de janeiro Foto: Daniel Teixeira/Estadão

“Quando falamos em igualdade e justiça, devemos olhar para quem dedicou sua vida à luta pela liberdade.” (Ângela Davis, palestra em São Paulo, outubro de 2019).

Importa iniciar esta breve manifestação dizendo que não temos absolutamente nada contra a pessoa do Ministro Flávio Dino, cuja trajetória reconhecemos e respeitamos.

O que visamos pontuar neste texto é sobre representatividade ou melhor, a ausência dela.

Este é o tom de nossa manifestação.

Os valores republicanos e democráticos contemplam e exigem a abertura de espaços de fala para todas as vozes. E os espaços de poder são aqueles que têm a especial potência de disseminar tais valores.

A sociedade efetivamente inclusiva concretiza tais princípios e confere a mensagem que todos podem alçar altos voos: sem barreiras ou privilégios marcados por gênero, raça, religião, condição social ou qualquer outra característica.

E a expressão de várias vozes da sociedade tem o condão de atender às necessidades e interesses de muitos esquecidos pela empedernida visão daqueles que estão no status quo centenário de poder neste País.

Se pretendemos uma sociedade mais justa e harmônica, hoje e amanhã, se realmente queremos que todos acessem, indistintamente, educação de qualidade, saúde, segurança e iguais oportunidades: não pode haver discriminação por meio de manutenção de privilégios.

Coalizão Nacional de Mulheres reúne mulheres feministas e progressistas

A rampa do Palácio do Planalto foi palco de esperança de inclusão, uma promessa de dias melhores: na pessoa de Aline Souza, mulher negra, catadora de papel, mãe de 5 filhos e liderança social que colocou a faixa no Presidente eleito ladeada por representantes de vários setores da população brasileira!

Busca-se a realização daquela promessa!

Uma Mulher no STF para ocupar a vaga da Ministra Rosa Weber, em especial uma mulher negra, a primeira mulher negra na mais alta corte do nosso país, seria exemplo de materialização da representatividade, inclusão e respeito às várias vozes, tão necessárias para consolidar os valores republicanos e reduzir a perversa exclusão de tantos!

É este o nosso clamor e é este o nosso protesto!

*Coalizão Nacional de Mulheres (CNM), movimento que reúne mulheres feministas e progressistas de todo o País