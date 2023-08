A reforma tributária, os Estados e os municípios

Jorge Ramos Mizael. Foto: Divulgação

Que o Brasil precisa de uma Reforma Tributária todos sabemos. O país espera já há mais de trinta anos um processo de modernização e simplificação em nosso sistema tributário. É em torno dessa necessidade que se criou "consenso nacional" que permitiu a votação da proposta no Plenário da Câmara dos Deputados. Mas isso não quer dizer que a Reforma tenha sido de fato adequada em todos os pontos, e os Estados e Municípios certamente podem sair perdendo em alguns pontos discutidos às pressas. Sem uma oposição enérgica e no tempo certo, os governadores podem ter selado um futuro duvidoso para os entes federados que representam.

A Reforma Tributária visa em sua essência simplificar e unificar impostos. É o caso, por exemplo, da criação de um imposto único, o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), que unificaria em um só recolhimento os atuais impostos sobre operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), que é estadual, e o Imposto Sobre Serviços (ISS). Além da unificação, o fato gerador dos tributos atuais, que são recolhidos sobre bens e serviços no local de origem, passará a ser recolhido pelo local em que se destina a mercadoria ou serviço contratado (destino).

O perigo para Estados e Municípios está no recolhimento e distribuição dos recursos. Em resumo, quem e como será gerido o Conselho Federativo. Além de criar uma insegurança quanto à arrecadação, visto que a incidência dos impostos mudará da origem para o destino, não se sabe ainda como serão distribuídas as arrecadações. O texto aprovado na Câmara prevê a criação do Conselho Federativo para administrar o IBS, com 27 membros representando os Estados e o DF e mais 27 representando os municípios. Ele será financiado por percentual do produto da arrecadação do imposto destinado a cada ente federativo.

De acordo com a PEC, o órgão é uma entidade pública sob regime especial, dotada de independência técnica, administrativa, orçamentária e financeira. O texto prevê ainda que "todos os Estados, o DF e todos os municípios serão representados, de forma paritária, na instância máxima de deliberação do Conselho Federativo". Acontece que esse Conselho poderá ser disfuncional para a autonomia que Estados e Municípios gozam na gestão dos tributos. A tendência é que haja uma crescente divisão e embate entre entes federados, sequer as regras de distribuição do IBS estão definidas.

Em sua imensa maioria, os governadores atuaram de modo tímido junto à Câmara e perderam uma imensa oportunidade para fazerem valer seus interesses. Tempo em política às vezes é tudo. É verdade que no Senado é mais fácil criar consenso junto às suas bancadas, já que são apenas três senadores por Estado, mas muito pouco provável que mudanças substanciais ocorram nessa fase de aprovação.

O que parece claro, em relação à tramitação no Senado, é que haverá mudanças no texto (e ele terá de voltar à casa iniciadora, a Câmara dos Deputados, para apreciação dessas alterações), e ele não será fatiado em projetos menores. Os setores econômicos que não se sentiram contemplados na Câmara vão buscar benefícios no Senado. Finalmente, a ex-senadora e ministra do Planejamento, Simone Tebet, será importante interlocutora do governo.

O Senado, nas figuras de seu presidente e do relator da proposta, já deixou claro que a ideia é aprovar o texto em no máximo 90 dias. Se os governadores não subirem o tom e colocarem com firmeza suas demandas, a PEC 45 será aprovada sem grandes alterações e essas figuras políticas perderão o bonde da história.

*Jorge Ramos Mizael é cientista político, consultor e empresário