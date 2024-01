Recentemente, a startup de biotecnologia Neuralink, liderada por Elon Musk, anunciou estar em busca de voluntários que desejam se tornar pioneiros no uso de implantes cerebrais. A iniciativa está ligada ao surpreendente avanço na neurotecnologia, que tem abrangido uma gama diversificada de dispositivos e procedimentos projetados para acessar, monitorar, investigar, avaliar e, até mesmo, manipular sistemas neurais. Este progresso gera expectativas revolucionárias no campo da medicina, bem como impacta profundamente a sociedade e a economia, à semelhança do que a Inteligência Artificial (IA) tem feito.

Embora prometam inovações notáveis na área da saúde, essas tecnologias também suscitam preocupações relacionadas à privacidade, liberdade individual e à preservação da integridade mental dos indivíduos. Assim, a intervenção na atividade cerebral humana traz questionamentos sobre seus limites justificáveis, o que demanda contínua adaptação do sistema legal. A questão central que se coloca diz respeito à crescente dependência digital e à opacidade que envolve a construção e utilização dos algoritmos, suscitando o temor do "viés algorítmico" – uma situação em que os algoritmos podem inadvertidamente perpetuar desigualdades sociais e promover práticas discriminatórias. É neste contexto que surge um campo emergente de estudo e proteção: os neurodireitos. O conceito de neurodireitos foi cunhado por Sherrod Taylor, em 1991, por meio da publicação do artigo "Neuropsychology and Neurolawyers", no qual analisa a colaboração, dentro do sistema de justiça norte-americano, de neuropsicólogos e advogados nos litígios relacionados a acidentes e lesões cerebrais. Com apoio do governo dos EUA, o projeto Brain observou que os impactos das neurotecnologias despertam novos direitos humanos para era da neurotecnologia. Um de seus criadores, o cientista Rafael Yuste, propõe um conjunto de neurodireitos para proteger os cidadãos da utilização indevida destas tecnologias: Direito à privacidade mental, para que os dados cerebrais não possam ser usados sem o consentimento do titular dos dados;

Direito ao livre arbítrio, para que o titular dos dados possa tomar decisões sem influências neuro tecnológicas;

Direito à identidade pessoal, para que a tecnologia não possa mudar o sentido de identidade do titular de dados;

Direito à proteção contra a discriminação baseada em dados cerebrais;

Direito à igualdade de acesso ao implemento cognitivo. Alinhada a esta perspectiva, em dezembro de 2019, a OCDE delineou nove princípios globais para orientar inovações responsáveis em neurotecnologia:

Promover inovação responsável;

Priorizar avaliação de segurança;

Promover inclusão;

Fomentar colaboração científica;

Permitir deliberação social;

Habilitar supervisão e consultas;

Proteger dados cerebrais pessoais e informações;

Cultivar confiança no setor público e privado;

Antecipar e monitorar uso não intencional ou indevido.

A Unesco também se debruçou sobre o tema, com o relatório “Unveiling the neurotechnology landscape: scientific advancements innovations and major trends”. Um novo instrumento de padronização sobre a ética da neurotecnologia está sendo elaborado pela instituição, com a expectativa de adoção em 2025. Além disso, a OEA publicou a Declaração Interamericana de Princípios sobre Neurociências, Neurotecnologias e Direitos Humanos. Esta consiste num conjunto de propostas que busca articular avanços da neurociência e o desenvolvimento de neurotecnologias com medidas de proteção no campo dos direitos humanos, como dignidade, identidade, direito à privacidade e intimidade, saúde física e mental, bem como a proibição da tortura e o tratamento cruel, desumano e degradante.

O Chile foi pioneiro na América Latina e, em outubro de 2021, se tornou o primeiro país a incorporar neurodireitos na constituição. O Brasil se mobilizou por meio do Projeto de Lei nº 522/2022, que visa regulamentar a proteção no uso e tratamento de dados neurais, inclusive no que se refere à venda e transferência comercial. Esses dados são obtidos diretamente ou indiretamente da atividade do sistema nervoso central. Além disso, a Emenda Constitucional nº 29/2023 foi recentemente proposta, com o objetivo de incluir na constituição brasileira “a proteção à integridade mental e à transparência algorítmica” entre os direitos e garantias fundamentais, o que elegeria um novo direito humano à proteção Constitucional.

A iniciativa internacional mais recente data de novembro do ano passado, quando foi publicada a Carta Ibero-Americana de inteligência Artificial na Administração Pública, aprovada pelo Centro Latino-americano de Administración para el Desarrollo (CLAD), que analisa os desafios da IA para América Latina, incluindo a análise de neurotecnologias. No Brasil, a mais recente iniciativa ocorreu em dezembro do ano passado, com a aprovação da Proposta de Emenda Constitucional do Estado do Rio Grande do Sul nº 298/2023, que incorporou a preservação da integridade mental como um princípio constitucional, marcando um feito pioneiro, no Brasil, ao consagrar o conceito de neurorights em sua Constituição.

Ao explorarmos o intricado território do cérebro humano, emergem questões éticas cruciais, envolvendo privacidade, integridade mental, dignidade humana e autonomia. Esses conceitos formam o cerne de nossas preocupações, demandando a busca por um equilíbrio entre o respeito à privacidade, o progresso econômico-tecnológico e a inovação de forma urgente. Diante do mundo cada vez mais interconectado e tecnológico, a necessidade imperativa de uma norma jurídica específica se destaca.