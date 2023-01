A regulamentação dos criptoativos e as demais inovações trazidas pela Lei 14.478/2022

Luiz Luna Neto e Gustavo Polido. FOTOS: DIVULGAÇÃO

Foi sancionada, na última quarta-feira (21), a Lei nº 14.478 que terá o objetivo, conforme consta nas suas disposições, de fixar "diretrizes a serem observadas na prestação de serviços de ativos virtuais e na regulamentação das prestadoras de serviços de ativos virtuais".

Nesse ponto, oportuno esclarecer que se entende como ativo virtual aquela representação digital de valores passíveis de negociação ou transferência por meio eletrônico cuja finalidade é realizar pagamentos e/ou investimentos. Como a nova Lei não fixa quais os ativos financeiros que estarão abarcados por este conceito, caberá ao Poder Executivo, através de ato do Presidente da República, fixar o órgão ou entidade responsável por discriminar quais ativos financeiros serão regulados.

Esmiunçando o texto legal, percebe-se que o legislador buscou com o novo marco estabelecer diretrizes básicas que deverão ser observadas pelos prestadores de serviço de modo a prevenir à lavagem de capitais, financiamento do terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa (PLD/FTP), ajustando a legislação brasileira com os padrões internacionais mais modernos.

A principal inovação trazida pelo marco é a alteração do Decreto-Lei nº 2.848 (Código Penal), incluindo o Art.171-A na Lei que tratará sobre o crime de fraude mediante a utilização de ativos virtuais, valores mobiliários ou ativos financeiros.

O novo tipo penal, insculpido no Art.171-A do Código Penal, terá pena de 4 (quatro) a 8 (oito) anos de reclusão, além de multa.

Para além da criação do novo tipo penal, a nova Lei também modificou os textos da Lei nº 7.942/1986[1] e a Lei nº 9.613/1998 [2]para fazer incluir as prestadoras de serviços de ativos virtuais no rol de sujeitos obrigados em matéria de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo (PLD/TFP).

Por fim, outro ponto que merece relevância é a criação do Cadastro Nacional de Pessoas Expostas Politicamente (CNPEP), que será disponibilizado pelo Portal da Transparência e a responsabilidade pela alimentação do portal ficará a cargo de entidades responsáveis nomeadas pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

O CNPEP deverá ser utilizado, por aqueles sujeitos obrigados constantes da lista da Lei de Lavagem de Dinheiros (9.613/98), como ferramenta de consulta para a alinhada condução dos procedimentos de diligência.

As alterações trazidas pela Lei 14.478/22 entram em vigor em 180 dias contados da data de publicação (21).

*Luiz Luna Neto, advogado, Master of Law em Direito Tributário e especialista em Direito Penal Econômico e da Empresa

*Gustavo Polido, advogado, Mestre em Direito pela PUC/SP. Sócio-fundador do escritório Polido Advogados & Business Law

[1] Lei que define os crimes contra o sistema Financeiro Nacional.

[2] Lei que dispõe sobre Lavagem de Dinheiro.