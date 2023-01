A repactuação dos acordos de leniência anticorrupção

Pedro Estevam Alves Pinto Serrano, Anderson Medeiros Bonfim e Juliana Salinas Serrano. FOTOS: DIV. E ARQUIVO PESSOAL

Estuda-se a viabilidade jurídica da renegociação de acordos de leniência anticorrupção, especialmente no que tange às obrigações pecuniárias - multa e de ressarcimento ao erário - para, no âmbito de contrações públicas de obras de infraestrutura, instituir um especial regime de compensações, descontos e compartilhamento de resultados.

Severas obrigações pecuniárias de acordos de leniência colocam em risco a continuidade de companhias brasileiras, as quais, inclusive, enfrentam grandes dificuldades e desafios no acesso às contratações públicas e, ainda, ao financiamento público e privado, em detrimento da sua própria sobrevivência.

Compromissos pecuniários significativamente expressivos e divorciados da realidade econômica atual foram assumidos por muitas e muitas décadas, sem que tenhamos um regramento jurídico suficientemente robusto e seguro para rediscussão e repactuação dos seus termos.

É dever do Estado brasileiro, em atendimento aos princípios constitucionais norteadores da ordem econômica que garantem o livre exercício de atividades econômicas e reconhecem que a empresa é uma legítima fonte de redução de desigualdades, de valorização do trabalho e de busca do pleno emprego, implementar políticas públicas que reestruturem a infraestrutura nacional.

Possuem relevo constitucional as discussões públicas relativas à possível repactuação dos acordos de leniência para, por um lado, viabilizar a implementação e execução de projetos públicos e por outro lado, permitir que as companhias brasileiras possam, igualmente, se reestruturar.

O desempenho das atividades econômicas possui, além de finalidades legitimamente egoísticas, função social. Por essas razões, atos de corrupção empresarial devem ser pontualmente reprimidos para preservar a atividade produtiva e suas relevantes missões constitucionais.

Estima-se que, sob a perspectiva das companhias brasileiras, a criação de um regime especial no âmbito de projetos públicos viabilize e amplie o acesso ao crédito, hoje limitado diante de uma carteira de projetos públicos e de um mercado interno enfraquecidos.

Por outro lado, sob a perspectiva do Poder Público brasileiro, para além do cumprimento dos seus deveres constitucionais que lhe obrigam implementar políticas públicas fomentadoras da circulação de riquezas, bem como de emprego e renda, é preciso considerar que a repactuação permitiria, no âmbito do regime jurídico das contratações públicas, aferir, de forma eficiente, legítimas vantagens recíprocas.

Sem que implique em violação ao dever constitucional de licitar, bem como em indevida aplicação das hipóteses de dispensa e de inexigibilidade de licitação, a renegociação de acordos de leniência permitiria que companhias que tenham se sagrado vencedoras de licitações públicas possam se valer de compensações entre as obrigações pecuniárias previstas nos acordos de leniência e as contraprestações que lhe seriam devidas pelo Poder Público contratante.

Portanto, não se trata de instituir ou se valer de hipóteses de contratação direta, isso na medida em que, ao contrário de um hipotético tratamento privilegiado no acesso às contratações públicas, as companhias brasileiras que celebraram acordos de leniência se sujeitariam, assim como qualquer outra, ao regular processo licitatório.

A repactuação do acordo de leniência só ocorrerá, nesse modelo, caso a companhia que tenha celebrado um acordo de leniência venha se sagrar vencedora de um certame público. Aliás, o próprio instrumento convocatório pode dispor, antecipadamente, do regramento especialmente incidente para empresas licitantes que possuam acordos de leniência vigentes.

O atual comprometimento da disponibilidade de crédito e, ainda, a paralização do mercado de infraestrutura geram impactos sistêmicos para a economia e para a sociedade. A própria arrecadação tributária está severamente comprometida. Através da repactuação de acordos de leniência anticorrupção fomenta-se a retomada do crescimento econômico e da capacidade de execução de projetos públicos de infraestrutura.

Nesses termos, a instituição de um especial regime de repactuação de acordos de leniência anticorrupção no âmbito do regime de contraprestações de contratos administrativos é uma relevante política pública de retomada da capacidade do Estado brasileiro em executar projetos de infraestrutura e, consequentemente, gerar efeitos diretos e indiretos para o desenvolvimento nacional, bem como para a continuidade das empresas brasileiras, de empregos e da distribuição de renda.

*Pedro Estevam Alves Pinto Serrano, bacharel, Mestre e Doutor em Direito do Estado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - PUC-SP com Pós-Doutoramento em Teoria Geral do Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, em Ciência Política pelo Institut Catholique de Paris e em Direito Público pela Université Paris Nanterre. Professor de Direito Constitucional e de Teoria do Direito na Graduação, no Mestrado e no Doutorado da Faculdade de Direito da PUC-SP

*Anderson Medeiros Bonfim, doutorando em Direito Administrativo pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - PUC-SP, instituição na qual obteve os títulos de Mestre em Direito Administrativo e Bacharel em Direito

*Juliana Salinas Serrano, doutoranda em Direito Administrativo pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - PUC-SP, instituição na qual obteve os títulos de Mestre em Direito Administrativo e de Especialista em Direito Administrativo. Foi professora na Especialização em Direito Administrativo pela PUC-SP (COGEAE) e graduou-se bacharela em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie