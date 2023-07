A responsabilidade civil das redes sociais pelos danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros

Camila Soares Gomes. Foto: Arquivo pessoal

No cenário de frequentes avanços tecnológicos em que o habitual se tornou digital, é indiscutível a importância e o alcance dos provedores de aplicações no meio social, dentre os quais compreende as chamadas "redes sociais".

O ordenamento jurídico tem como finalidade a proteção do que é lícito ao indivíduo, bem como cercear o ilícito, ou seja, o direito procura amparar a conduta com a lei, a moral e os bons costumes, tal como refuta, concomitantemente, a conduta daquele que o contraria.

É evidente a responsabilidade da pessoa que insere conteúdo ilícito em site de relacionamentos, a questão é o grau de responsabilidade civil do provedor de hospedagem nesse contexto, uma vez que, os atos ilegais praticados referem-se a postagens expostas na plataforma por terceiros.

Os artigos 186, 187 e 927 do Código Civil trata do instituto da Responsabilidade Civil que consiste no efeito jurídico e patrimonial de reparar o dano que foi causado a outrem, portanto, surge com um descumprimento legal ou obrigação contratual, no qual resulta em conduta prejudicial à vítima.

As redes sociais já fazem parte do dia a dia de um considerável percentual da população brasileira, funcionando como um local de encontro e conexão entre pessoas. Por isso, coube ao direito a árdua tarefa de acompanhar e proteger a sociedade daqueles que a utilizam para causar prejuízo a terceiros, praticando atos como postagens com conteúdo injurioso, difamatório, calunioso ou inverídico e que causam grave lesão ao direito do indivíduo.

Elencado no inciso X, art. 5º da Constituição Federal de 1988, o ordenamento prevê que são invioláveis "a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação".

Porém, na reflexão da inviolabilidade da honra e da imagem das pessoas existe um paradoxo com relação a liberdade de expressão trazida nos meios sociais.

O artigo 5º também traz o instituto da liberdade de expressão, que possibilita a liberdade de opinião a todo ser humano. Porém, o mesmo artigo em seu inciso IX, veda o anonimato na livre manifestação de pensamento (já prevendo qualquer inviolabilidade aos direitos da personalidade).

Ressalta-se que a liberdade de expressão trazida pelos servidores das redes sociais traduz uma conquista social incontestável, contudo alguns desses sites disponibilizam a opção de se publicar, como anônimo, qualquer coisa. Por um lado, esta alternativa traz maior segurança para que o usuário denuncie a ocorrência de crimes ou até mesmo profira críticas a algum ente do governo. Por outro, pode ocasionar danos à honra do indivíduo vítima de acusações, mesmo que falsas.

Desse modo, quando há a ocorrência de uma conduta ilícita no âmbito da internet, causando por consequência, um dano a alguém, é necessário que haja a reparação desse dano, de modo que recaia sobre o causador o dever de reparar o dano causado a outrem.

Nesse sentido, os tribunais vêm entendendo que as redes sociais também respondem objetivamente pelos danos causados por seus usuários. Tal decisão, quando não possui amparo nas normas do Código de Defesa do Consumidor, encontra apoio na teoria do risco, segundo a qual aquele que realiza atividade capaz de ensejar dano que dela decorra, deve responder por eles independentemente de culpa.

Tratando propriamente da Responsabilidade Civil, tem-se que a vítima pode requerer uma indenização material, na hipótese de ter sofrido prejuízos ocasionados pelo fato que lhe causou o dano, incluindo também nesses casos, o pedido de indenização de natureza moral, em virtude de a vítima haver sofrido um dano que lhe causou transtornos de ordem psicológica e emocional.

Além dos usuários que cometem os atos ilícitos mencionados, os efeitos civis para tais comportamentos também podem atingir aqueles indivíduos que, compartilham essas informações falsas, sem confirmar a veracidade e sem medir as consequências de seus atos. A despeito disso, de acordo com o Código Civil, qualquer pessoa que causar prejuízos a outro, ainda que sem intenção, por negligência ou impudência, comete ato ilícito, passível de responsabilização.

Ante a grande importância que a internet adquiriu ao longo dos anos e da complexidade das relações nela estabelecidas, se faz necessário que se assegure com veemência os direitos e obrigações dos seus usuários, visando resguardar a honra e a dignidade de cada um.

Levando em consideração a necessidade de se resguardar os direitos e obrigações dos usuários, cumpre destacar a criação do Marco Civil da Internet, instituído pela Lei n° 12.965/2014, que estabelece uma série de direitos essenciais para os usuários, assim como regula expressamente o controvertido tema da responsabilidade civil do provedor de aplicações de internet, que abrange as redes sociais, pelos eventuais danos que determinado conteúdo de terceiro possa causar a alguém.

Portanto fica implícito que, ao usar a internet, as pessoas devem ter em mente o seu tamanho e qual o alcance e poder que ela possui, sendo que através dela um simples texto ou imagem podem rodar o mundo inteiro em questões de segundos, podendo afetar suas vidas de forma positiva ou negativa, dependendo da objetividade de seu uso.

Por fim, em uma sociedade heterogênea e complexa, revela-se imprescindível a sujeição as normas legais na constante busca do progresso comum, demonstrando de forma clara os limites do correto e a efetiva responsabilização oriundos dos ilícitos decorrentes da sua inobservância, condizentes com os basilares da democracia e a inarredável garantia aos direitos fundamentais do cidadão.

*Camila Soares Gomes, advogada especializada em Direito Público e Digital (Salvador/Bahia)