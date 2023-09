A responsabilidade civil extracontratual do Estado brasileiro

Anderson Medeiros Bonfim Foto: Divulgação

O Estado brasileiro é obrigado a reparar danos materiais e morais causados por seus agentes, independentemente da aferição de dolo ou culpa.

Com efeito, a responsabilidade objetiva estatal não requer, para a sua configuração, da aferição do elemento subjetivo do agente público causador do dano, ao contrário do normalmente exigido para fins reparatórios nas relações jurídicas regidas pelo direito privado.

Consequentemente, exige-se apenas a comprovação do nexo de causalidade entre o ato, o qual pode ser comissivo ou omissivo, ilícito ou mesmo lícito em alguns casos, e a demonstração da lesão à esfera juridicamente protegida do indivíduo.

A ação judicial deve ser ajuizada contra o Estado e não contra o agente público provocador. Ainda que parte ilegítima na ação indenizatória, o agente público pode ser oportunamente responsabilizado pelo Estado regressivamente, ocasião em que será obrigatoriamente aferida a culpabilidade no âmbito de processo administrativo disciplinar.

Ainda que comumente associada ao exercício da função executiva do Estado, a responsabilidade civil extracontratual não se reduz às hipóteses de desempenho de função administrativa, bem como, exemplificativamente, aos casos de prestação direta ou indireta de serviços públicos pela Administração pública.

O direito brasileiro evoluiu pouco no enfrentamento das especificidades do regime jurídico da responsabilidade do Estado brasileiro em decorrência do desempenho de atividades jurisdicionais e legislativas. Ocorre que, em tese, os atos do Judiciário e do Legislativo são, tanto quanto os administrativos, igualmente passíveis da deflagração de responsabilidade civil extracontratual estatal.

Acreditamos que o pouco amadurecimento do tema decorra não apenas da ausência de adequada regulamentação infraconstitucional da matéria densificadora da previsão constitucional, mas também da deliberada omissão em se reconhecer que nossa Constituição rompeu com privilégios monárquicos e tutelou, de forma abrangente e independentemente de Lei ordinária, os cidadãos em face das implicações do poder.

Ademais, os cidadãos, no geral, possuem conhecimento restrito desse direito oponível ao Estado, ao passo que, diante da resistência do nosso aparato estatal em se reconhecer, administrativa e consensualmente, o dever de indenizar, não há outra alternativa senão a judicialização da pretensão preparatória, com os custos e tempo que lhe são inerentes.

A análise da responsabilidade civil extracontratual do Estado, empreendida no presente estudo, decorre da elogiosa decisão do Excelentíssimo Senhor Ministro Dias Toffoli no sentido de, recentemente, oficiar diversas instâncias da República para, dentre outras providências, apurar a responsabilidade do Estado brasileiro e dos seus agentes públicos pelos danos causados pela vulgarmente conhecida como operação Lava Jato.

Muito além de mero erro judicial ou de singela manifestação de decisionismo voluntarista, fulminou-se, através de táticas de Estado de exceção, direitos fundamentais e o próprio pacto civilizatório que se estabelece entre o Estado e os indivíduos.

O olhar para o futuro pressupõe o reconhecimento histórico dos nossos recentes fracassos, mas também de específicas respostas à luz da responsabilidade civil extracontratual do Estado brasileiro. Inclusive contra retrocessos e involuções, a irresponsabilidade não se coaduna com os valores republicanos e com o Estado de direito.

*Anderson Medeiros Bonfim, doutorando em Direito Administrativo pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC-SP, instituição na qual obteve os títulos de Mestre em Direito Administrativo e Bacharel em Direito