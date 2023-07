A responsabilidade do programa de integridade carioca

Thaís Marçal e Paulo Enrique Mainier. Fotos: Arquivo pessoal

Muitos agentes públicos carregam consigo a ideia de que ainda dá para atuar com irresponsabilidade, desrespeito e imaturidade ou, no pior das hipóteses, como mau-caratismo mesmo.

Quando a cultura organizacional já está contaminada, esse tipo de agente público ainda se choca quando se cobra dele que aja com honestidade, seriedade, eficiência, transparência e dentro das regras.

É praticamente impossível para poucos agentes públicos, principalmente sem o apoio da Alta Administração, promoverem mudanças que permitam a criação e manutenção de uma cultura de probidade, respeito às leis e comprometimento. As forças não tão ocultas provavelmente se mobilizarão para impedir essas mudanças.

Para que seja possível fomentar os valores, princípios e diretrizes de uma cultura de integridade em todos os órgãos e entidades de uma estrutura administrativa, não há a menor dúvida que é necessário incentivar o engajamento do maior número possível de agentes públicos.

Com esse viés, parece caminhar com acerto o Decreto do município do Rio de Janeiro nº 52.859, de 18 de julho de 2023, que cria o Programa Agentes da Integridade no âmbito do Poder Executivo do Município do Rio de Janeiro.

A finalidade do Programa é selecionar agentes públicos, com reputação ilibada, que se voluntariem para atuar em seus respectivos órgãos e entidades, como responsáveis por impulsionar a implementação e disseminação de boas práticas e ações de integridade, diante de um levantamento de fragilidades e riscos de integridade.

Dois grandes desafios deverão ser enfrentados por esses Agentes de Integridade. O primeiro é conseguir engajar agentes de todos os níveis hierárquicos da Administração Pública Municipal, principalmente quando acostumados ao "caos administrativo" e a práticas pouco ortodoxas, de modo que cada um se considere como um responsável pela consolidação de um ambiente cada vez mais íntegro e transparente. O segundo é engajar os cargos de liderança a demonstrarem compromisso visível e inequívoco em relação às ações de integridade, agindo e sendo reconhecidos como exemplos de atitude íntegra por todos os agentes públicos municipais e também pela sociedade.

Para mitigar a complexidade desses desafios, é preciso estruturar ações concretas, mensuráveis, planejadas, avaliadas e reavaliadas, que sejam perpetradas e enraizadas na prática administrativa com vistas a atender o desiderato da integridade pública com efeito irradiante sob toda a estrutura administrativa.

Nessa linha, soa salutar também a publicação do Decreto do município do Rio de Janeiro, nº 58.858, de 18 de julho de 2023, que dispõe sobre a criação do Programa Carioca de Fomento à Integridade Pública, estruturado como um conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade, com a finalidade de prevenir, detectar e corrigir práticas que possam resultar em atos de corrupção e ocorrências de violações de condutas éticas na Administração Pública Municipal.

Entre esses mecanismos, vale destacar tanto o enfoque conferido pelo diploma à temática da prevenção e ao gerenciamento de riscos de integridade, quanto à previsão de normativo claro, amplo e direto dos valores e das condutas esperadas e proibidas, aplicáveis a todos os seus agentes públicos, seus fornecedores e seus colaboradores externos, com os quais a municipalidade mantenha relacionamento.

É digno de atenção que o Decreto prevê ainda que todos os agentes públicos indicados para nomeação, designação e contratação no âmbito da Administração Pública Municipal deverão passar por uma Avaliação de Integridade, contemplando pesquisas de mídia, processos judiciais, redes sociais, fornecimento de documentos, dados e informações, com o objetivo de aferir risco reputacional. Não há, aqui, qualquer previsão de que alguém que possua um risco reputacional não poderá ser contratado. Porém, há a atribuição aos Titulares dos Órgãos e Entidades da Administração Pública Municipal nomeantes de realizarem o monitoramento dos riscos identificados. Logicamente, passarão a ser responsáveis politicamente pelo agente público que fique sob sua supervisão.

A mesma preocupação com a integridade deverá existir com os fornecedores e colaboradores externos que se relacionam com a municipalidade, que também deverão passar por avaliação de integridade.

Demonstra o Decreto, neste ponto, que a transparência entre o público e o privado é paradigma que precisa ser enraizado. Igualmente, a simbiose de probidade entre ambos.

A partir de tais premissas, é possível extrair a compreensão de que a Administração Pública municipal caminha para envidar esforços para lançar o olhar para a prevenção de ocorrências e não simplesmente gerenciar crise a posteriori, com o incentivo à utilização dos canais de denúncias disponíveis, criando um ambiente seguro e de não-retaliação ao denunciante que atuar de forma diligente e de boa-fé, em defesa do interesse público.

Por fim, chama atenção que os órgãos e entidades municipais terão seus Planos de Integridade Pública elaborados por um órgão central, a quem caberá também a avaliação e monitoramento das ações implementadas.

Com isso, evita-se que a falta de expertise dos órgãos de ponta seja a muleta que possa impedir a efetividade da implementação da cultura de integridade em cada repartição municipal.

Espera-se, sob olhares atentos, que o Município do Rio de Janeiro, como "caixa de ressonância do País", seja paradigma na gestão da coisa pública e referência nacional em transparência, integridade e combate à corrupção. E que essa experiência possa disseminar os valores e os princípios éticos esperados dos agentes públicos de todo Brasil, definindo os padrões de comportamento e de atuação desejáveis que contribuam para a melhoria contínua dos serviços públicos. A responsabilidade do Programa de Integridade Carioca é enorme.

*Thaís Marçal, secretária-geral da Comissão de Assuntos Regulatórios do Conselho Federal da OAB. Presidente da Comissão de Estudos de Improbidade Administrativa da OABRJ. Mestre pela UERJ. Advogada

*Paulo Enrique Mainier, procurador do Estado do Rio de Janeiro. Mestre pela Universidade de Lisboa. Advogado