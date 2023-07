A retomada do voto de qualidade do Carf em discussão no Congresso

Mirian Teresa Pascon. Foto: Arquivo pessoal

As mudanças recém aprovadas pela Câmara dos Deputados na votação do substitutivo do projeto de Lei enviado pelo Governo, e que incorporaram itens do acordo entre a OAB e o Ministério da Fazenda para reintrodução do voto de qualidade no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) trazem, como contrapartida, a exclusão de multas e da representação fiscal para o contribuinte. Sob o ponto de vista da fundamentação histórica, as alterações votadas chegam a ter sentido, embora não tenha sido esta sua motivação. A razão é que uma das principais críticas que se faz ao voto de qualidade é a de que ele é ofensivo ao princípio do "in dubio pro contribuinte", normatizado pelo artigo 112 do Código Tributário Nacional (CTN), e que determina que a lei seja interpretada de forma mais benéfica ao contribuinte em casos em que defina infrações ou comine penas.

O arcabouço do princípio vem do Direito Penal, através do consagrado "in dubio pro reo", incorporado pelo Código de Processo Penal, que precedeu ao CTN em um quarto de século, e através do qual a sociedade privilegia o potencial inocente, em detrimento de um possível culpado. Noutras palavras, preferível a absolvição de um culpado à condenação de um inocente, diretriz que deve também ser aplicada na esfera tributária.

Na forma com que aprovadas as alterações, as semelhanças da presunção da inocência, todavia, encerram-se aí. Isto porque, no âmbito penal, a exclusão da cominação de penalidade encerra, por si só, a perquirição do Estado, que em regra, é a de privação de liberdade do denunciado no bojo do denominado processo-crime. Assim, ao réu beneficiado pelo princípio, afasta-se a penalidade consubstanciada na potencial reclusão, encerrando-se a função judicante do Estado.

Diversamente, no âmbito do direito tributário, a penalidade formalizada contra o contribuinte é acrescida ao crédito principal, objeto do lançamento. Ao contribuinte beneficiado pelo princípio do "in dubio", portanto, excluem-se a infração(tributo) e sua penalidade(multa).

Contrariamente, nos casos de mera exclusão das multas, como quer o projeto substitutivo, não se elide a função judicante do Estado, que é de perquirição do tributo, de maneira que, nos termos em que proposta a reintrodução do voto de qualidade no CARF, a mera exclusão da penalidade, com a manutenção da cobrança do crédito tributário principal impõe ao contribuinte muito mais do que um simples perdão de multas, mas abdicar de um direito assegurado por um valor eleito pela própria sociedade, e que restou consagrado pelo princípio da presunção da inocência, acolhido pelo CTN.

Não se perca de vista que o voto de qualidade somente é inserido em um contexto de empate no julgamento administrativo, denotando não se tratar de casos de contribuintes fraudadores contumazes ou semelhantes que, intencionalmente, buscam burlar a legislação, e que merecerão o obséquio do perdão de penalidades. Muito embora as mudanças aprovadas também permitam a redução das multas qualificadas, que são as majoradas, exatamente, para estas condutas, não há que se confundir o contribuinte que será atingido pelo sistema de votação de qualidade, aquele que, legitimamente, impõe-se contra, não raras vezes, arbitrárias cobranças do Fisco e as quais, no entender do próprio Tribunal julgador, carreiam válidos fundamentos de cancelamento.

Ao contrário, portanto, do quanto almejado pelo Governo, a aplicação do voto de minerva que ora se busca reabilitar no CARF caminha para ser mais oneroso aos cofres públicos, vez que destinado ao contribuinte que tende a prosseguir na defesa de seu direito, migrando o contencioso para a esfera judicial, em um verdadeiro looping de custos para toda a sociedade, que em última análise, será a destinatária da indesejada e estéril manutenção do contencioso tributário. E neste cenário, relembre-se que são as Fazendas Públicas a parte processual protagonista, os verdadeiros mamutes que atolam o Poder Judiciário e impedem sua eficácia, em tempo próprio, aos jurisdicionados.

Para além disso, destaca-se que as mudanças estão sendo veiculadas através de projeto de lei ordinária (PL 2384/23), pelo que, desde logo, vislumbra-se o caráter de ilegalidade das alterações em face do "in dubio pro contribuinte" assegurado pelo CTN, recepcionado que foi pela ordem constitucional com caráter de Lei Complementar, denotando-se, também por esse viés, que a litigiosidade dos julgamentos tenderá a desaguar no palco judiciário.

As mudanças propostas não amenizam, portanto, o cerne do erro estratégico do Governo, que é o do viés arrecadatório encenado no âmbito de um legítimo exercício do direito do contribuinte de opor-se à mão confiscatória do Estado, não somente em sede judicial, mas especificamente, em sede administrativa, direito esse elegido à classe constitucional pela Carta de 1.988. E não sem razão, vez que, ao fim e ao cabo, o processo administrativo pode resultar na bem-vinda revisão do Estado relativamente aos seus próprios atos de cobrança, que são exercidos em regra, diga-se, de forma unilateral, que é o modo como se constitui a esmagadora constituição de relações jurídico-tributárias. Por essa razão, as decisões prolatadas em sede dos Tribunais administrativos devem sempre ser vinculantes ao Estado, quando o julgamento lhes for desfavorável, evitando-se, assim, a perquirição judicial, que poderá restar inócua, por sinal, outra alteração proposta no que diz com os efeitos dos julgamentos do CARF, que deverão perder seu efeito vinculante.

O Governo e sociedade devem retomar a compreensão de que o CARF, Corte administrativa centenária, embora integrante do Ministério da Fazenda, é um Tribunal em que o Poder Executivo exerce, em caráter excepcional, função judicante atípica, assim como o Legislativo, atipicamente, julga por suas Comissões de Inquérito, e o Poder Executivo, atipicamente, legisla, através de MPs. São funções não precípuas destes poderes, mas que não perdem sua natureza jurídica, nos termos em que idealizada a teoria tricotômica dos iluministas John Locke e Montesquieu.

Ao CARF, cabe, portanto, julgar os atos administrativos tributários, fazendo-o de forma vinculante e paritária, com a plena participação da sociedade. Não há que ser palco de medidas arrecadatórias, próprias do âmbito Executivo, essas sim, exercidas em função típica deste Poder.

*Mirian Teresa Pascon é coordenadora do Departamento Jurídico da Elebece Consultoria Tributária