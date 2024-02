Tornada pública por decisão do Supremo Tribunal Federal, as falas dos participantes dessa reunião foram abjetas. Além de terem mencionado abertamente as benesses regulatórias e orçamentárias que concederam às vésperas das eleições para atrair votos, discutiram como a Agência Brasileira de Inteligência poderia infiltrar espiões na cúpula da campanha do candidato oposicionista. Também debateram como manipular o horário do encerramento da votação e criar obstáculos para que eleitores em redutos oposicionistas não chegassem em tempo de votar. Avaliaram o uso das milícias digitais para afrontar as instituições e investir contra alguns ministros do órgão máximo do Poder Judiciário. Comentaram que ministros do STF receberiam milhões de dólares para tomar decisões judiciais que impedisse Bolsonaro de vencer o pleito. E propuseram que os comandantes militares fossem pressionados a fazer não apenas o que fosse necessário para perpetuar o inquilino do Planalto no poder, mas, igualmente, a desqualificar oficiais de alta patente que, “por falta de firmeza” (sic), optassem pela manutenção da ordem constitucional.

Um dos defensores mais enfáticos dessa desqualificação, general Braga Neto, foi o mesmo militar que, em outra reunião ministerial de triste memória, realizada em 22 de abril de 2020, confundiu o Plano Marshall, adotado pelos Estados Unidos para reconstruir a economia europeia e asiática após o fim da 2ª Guerra Mundial, em 1945, com o New Deal, o plano adotado pelo presidente Franklin Roosevelt para enfrentar o colapso econômico ocorrido nos Estados Unidos em 1929. Todas essas falas e esse desconhecimento da história dão a medida do nível de despreparo, mediocridade, da indigência cultural e da má fé do governo Bolsonaro, que governou o Brasil como se o país fosse um quartel do Brasil profundo.

Com consciência limítrofe, mentalidade militarizada e altas doses de voluntarismo e de intolerância, esse pessoal jamais compreendeu que o exercício do poder na democracia pressupõe um relacionamento entre três Poderes que, apesar de autônomos e independentes, se ajustam reciprocamente. Também esvaziou os órgãos de controle previstos pela Constituição. Desmontou conselhos de participação da sociedade na estrutura de poder, anulando avanços institucionais ao conjugar barbárie com ódio e manipulação das informações. Com base na premissa de que a opacidade do poder é essencial para seu funcionamento, estimulou parlamentares situacionistas a aprovar um projeto de lei n° 1595/21 que permitia ao chefe do Executivo criar uma estrutura paralela de segurança pública ligada diretamente ao presidente da República, isenta de controles legais e capaz de atuar à margem das garantias constitucionais. Aparelhou e militarizou agências reguladoras, instrumentalizou as Forças Armadas e deflagrou uma tresloucada campanha contra o sistema eleitoral. Desprezou os princípios de racionalidade em que as políticas públicas deveriam se basear quando substituiu técnicos preparados por militares da ativa e reformados nos cargos civis de livre nomeação no âmbito do Executivo. E terceirizou parte significativa da máquina administrativa, deixando-a aos cuidados do Centrão.

Num cenário sombrio como esse, em que as instituições democráticas felizmente conseguiram demonstrar-se resilientes, o bolsonarismo agora se encontra acuado. Depois de flertado quatro anos de mandato com a violência, a Bolsonaro e sua trupe não restou outra saída a não ser acusar o Supremo de extrapolar suas prerrogativas, invadindo a competência do Legislativo. A acusação é uma dessas iniciativas que seria cômica se não fosse trágica – um grupo golpista apresentando-se como vítima de uma corte encarregada de promover o controle da constitucionalidade, impor o império da lei e preservar a segurança jurídica. Tudo isso revela o nível em que se encontra o Brasil contemporâneo em matéria de responsabilidade política – ou seja, a responsabilidade de os brasileiros terem de responder por seus atos ante as instituições.